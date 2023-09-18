Герман Ткаченко: «Попытки отмены российского футбола существуют. На каждый переход Кузяева, Захаряна, Сазонова есть полный отказ от взаимодействия от англичан и МЛС, «синдром «Сассуоло», «Аякса»
Герман Ткаченко уверен, что политика повлияла на трансферное окно в Мир РПЛ.
– Что вы можете сказать по итогам трансферного летнего окна?
– Главный вывод, что, несмотря на произошедшие сделки по переходу российских футболистов в европейские клубы, мы не можем сказать, что это уже тенденция, а не просто факты.
– Почему?
– Потому что на каждый переход, условно, Далера Кузяева, Арсена Захаряна, в какой-то мере Сабы Сазонова есть полный отказ от взаимодействия от англичан и МЛС, есть «синдром Сассуоло» (директор клуба объяснил срыв трансфера Рожерио в «Спартак» за 8 млн евро нежеланием «иметь дело с русскими» – Sports.ru) или того же «Аякса». Есть отказ от сделок с российскими клубами в Германии. То есть преимущественно отказ.
И попытки отмены российского футбола как тенденция все равно существуют. Да, он может пробиваться желанием, любовью к таланту, как в случае с Захаряном, или подарком, который «Гавр» получил в лице Кузяева с точки зрения соотношения «цена – качество».
Тенденции все равно негативные, через них нужно проходить. Мы сюда добавим и историю «Ред Булл Брагантино», который не смог совершить сделку с ЦСКА по Капишабе. Или совершенно серьезный игнор со стороны тех же мексиканских команд, которые усложняют сделки для российских клубов, – сказал известный агент и глава компании ProSports Management.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Щас как заиграет без этих ваших англосаксов
что гемор с оплатой - ну, есть такое. неудобно, да.
только отмена футбола тут при чём?
20 лет одна и та же песня. А у детских тренеров (кроме зенита и топ-5 Москвы) зарплата 30 тыс. Как на нее воспитывать новых Стрельцовых или хотя бы Головиных? )