Герман Ткаченко: «Попытки отмены российского футбола существуют. На каждый переход Кузяева, Захаряна, Сазонова есть полный отказ от взаимодействия от англичан и МЛС, «синдром «Сассуоло», «Аякса»

Герман Ткаченко уверен, что политика повлияла на трансферное окно в Мир РПЛ.

– Что вы можете сказать по итогам трансферного летнего окна?

– Главный вывод, что, несмотря на произошедшие сделки по переходу российских футболистов в европейские клубы, мы не можем сказать, что это уже тенденция, а не просто факты.

– Почему?

– Потому что на каждый переход, условно, , , в какой-то мере есть полный отказ от взаимодействия от англичан и , есть «синдром » (директор клуба объяснил срыв трансфера Рожерио в «Спартак» за 8 млн евро нежеланием «иметь дело с русскими» – Sports.ru) или того же «Аякса». Есть отказ от сделок с российскими клубами в Германии. То есть преимущественно отказ.

И попытки отмены российского футбола как тенденция все равно существуют. Да, он может пробиваться желанием, любовью к таланту, как в случае с Захаряном, или подарком, который «Гавр» получил в лице Кузяева с точки зрения соотношения «цена – качество».

Тенденции все равно негативные, через них нужно проходить. Мы сюда добавим и историю «Ред Булл Брагантино», который не смог совершить сделку с ЦСКА по Капишабе. Или совершенно серьезный игнор со стороны тех же мексиканских команд, которые усложняют сделки для российских клубов, – сказал известный агент и глава компании ProSports Management.

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