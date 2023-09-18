Герман Ткаченко: «Попытки отмены российского футбола существуют. На каждый переход Кузяева, Захаряна, Сазонова есть полный отказ от взаимодействия от англичан и МЛС, «синдром «Сассуоло», «Аякса»

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Герман Ткаченко уверен, что политика повлияла на трансферное окно в Мир РПЛ.

– Что вы можете сказать по итогам трансферного летнего окна?

– Главный вывод, что, несмотря на произошедшие сделки по переходу российских футболистов в европейские клубы, мы не можем сказать, что это уже тенденция, а не просто факты.

– Почему?

– Потому что на каждый переход, условно, Далера Кузяева, Арсена Захаряна, в какой-то мере Сабы Сазонова есть полный отказ от взаимодействия от англичан и МЛС, есть «синдром Сассуоло» (директор клуба объяснил срыв трансфера Рожерио в «Спартак» за 8 млн евро нежеланием «иметь дело с русскими» – Sports.ru) или того же «Аякса». Есть отказ от сделок с российскими клубами в Германии. То есть преимущественно отказ.

И попытки отмены российского футбола как тенденция все равно существуют. Да, он может пробиваться желанием, любовью к таланту, как в случае с Захаряном, или подарком, который «Гавр» получил в лице Кузяева с точки зрения соотношения «цена – качество».

Тенденции все равно негативные, через них нужно проходить. Мы сюда добавим и историю «Ред Булл Брагантино», который не смог совершить сделку с ЦСКА по Капишабе. Или совершенно серьезный игнор со стороны тех же мексиканских команд, которые усложняют сделки для российских клубов, – сказал известный агент и глава компании ProSports Management.

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16 комментариев

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Uriy walmart
Но ведь это нам только на пользу, верно?
Щас как заиграет без этих ваших англосаксов
+27
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+23
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ARIGAMI ARIGAMI
На амнистию в ближайшее время рассчитывать не стоит
+6
-3
+3
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interested
У "манагеров" свой интерес. Пристрастное мнение.
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ltkmaby
История дала шанс, нужно воспользоваться им, начать воспитывать своих игроков, а не гоняться за иноземцами по мексикам и прочим странам
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Foma T
хорош уже...просто товар не тот за который можно бороться. были бы уровня условных Кейна, Мбаппе или даже на порядок ниже, все эти сассуолы забыли бы свои принципы
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Egobrain
то-то до двадцать второго каждый год по пять человек уезжало, весь реал с мансити из россиян состоят.
что гемор с оплатой - ну, есть такое. неудобно, да.
только отмена футбола тут при чём?
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Uriy walmart
Но ведь это нам только на пользу, верно? Щас как заиграет без этих ваших англосаксов
А где он говорит, что это на пользу идет? Лишь бы набросить. Как-будто не было отказов от ведения переговоров с российскими клубами, себе же в ущерб в том числе.
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vzi
Ответ ltkmaby
История дала шанс, нужно воспользоваться им, начать воспитывать своих игроков, а не гоняться за иноземцами по мексикам и прочим странам
Что раньше мешало своих игроков воспитывать?
20 лет одна и та же песня. А у детских тренеров (кроме зенита и топ-5 Москвы) зарплата 30 тыс. Как на нее воспитывать новых Стрельцовых или хотя бы Головиных? )
+1
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