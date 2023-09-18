Ткаченко о трансфере Захаряна: «Русского рекомендовали не брать в мае-июне 2022-го. Но «Сосьедад» так его хотел, что через год пробил любые запреты»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Герман Ткаченко Павел Андреев Нобель Арустамян агенты Политика Арсен Захарян Футбол

Герман Ткаченко рассказал, как оформляли трансфер Арсена Захаряна в «Сосьедад».

– Как вам кажется, это преодолимая история в ближайший год?

– Я не хочу на эту тему рассуждать, я не знаю. Я надеюсь, что здравый смысл будет побеждать. Да и сами представители западных клубов этому не рады. А коллективная ответственность останется в 30-х годах XX века, как она была. И что спорт – это не вопрос, что он вне политики. Но спорт – это то, что помогает людям общаться. А когда люди общаются, они меньше воюют. Я надеюсь, что это будет именно так.

– Насколько мне известно, «Реал Сосьедад» привлекал вас в качестве консультанта по трансферу Захаряна. Какова была ваша роль и когда на вас вышел клуб из Сан-Себастьяна?

– Здесь не нужно говорить обо мне. Но впервые «Реал Сосьедад» обратился в конце мая-начале июня 2022 года. Тогда, к сожалению, это не могло закончиться положительно. Может быть, Ла Лига, может быть, кто-то другой рекомендовали не брать русского футболиста. Но они настолько в него были влюблены, они настолько его знали и хотели, что через чуть более года это пробило любые запреты.

– Мы говорим как раз о привязанности, о цели клуба получить игрока. И они достигли своей цели!

– Но здесь было плавное движение, да и сделка занимала разные эмоционально этапы. Сделка заняла порядка двух недель с момента, когда они приняли последнее решение ее делать.

– Почему тогда Ла Лига позволила, на ваш взгляд?

– Что-то изменилось. Надеюсь, просто победил здравый смысл. Ведь в подготовке обсуждались разные сценарии. И самовыкуп, и даже бридж-трансфер через армянский клуб.

– Насколько мне известно, через «Урарту» Джевана Челоянца?

– Это комментировать должна армянская сторона.

– Отсутствие международной практики сказалось на цене Захаряна?

– Нет, цена довольно нормальная, высокая для человека, у которого оставался год до окончания контракта. Они покупали его талант и потенциал роста в любом случае. Если бизнесовую лексику использовать, то они покупали потенциал. Но самое удивительное – их страсть, их желание получить игрока. Сделка эмоционально на некоторых этапах могла сорваться, но все это позволяло сохранить терпение и довести ее до конца.

– Как удалось провернуть сделку?

– Есть три причины, почему это состоялось. Эти три фактора: первое – это, конечно же, любовь и желание «Реал Сосьедад», о которых я только что говорил. Второе – сделкой занималась крутая команда, и пригласить туда Нобеля [Арустамяна] было отличной идеей. Никто лучше его не закрыл бы вопрос общения с Арсеном, его семьей, не говоря уже об агентах Захаряна. И третье – конечно же, рыночная ситуация, когда оставался год до окончания контракта.

– А почему нельзя было общаться напрямую с Павлом Андреевым?

– У меня нормальные и уважительные отношения к ребятам из группы Павла Андреева, которые занимались и занимаются карьерой Захаряна. Я понимал, что прямое общение может наткнуться на противоречие ценностное, понятийное, какое угодно и также вызывать ревность и раздражение. Такие же эмоции могли вызвать и общение с игроком, хотя в современном мире это несложно. Поэтому я и обратился к Нобелю.

Скажу честно, я позвонил ему после звонка президента «Реал Сосьедад» Хоакина Аперрибая и Владо Лемича, многолетнего партнера и близкого друга. У Нобеля уже было желание заниматься этой деятельностью. Да и об одном Нобеле нельзя говорить, это еще и Владислав Хапсас, партнер Нобеля и его единомышленник.

– В чем ключевая роль Нобеля?

– Не поверите, не только коммуникационная. Я скажу так, если не убеждение, то укрепление в голове Захаряна и его семьи необходимости уехать за границу как правильного шага, следующего шага его карьеры. Но скажу еще раз один тезис: ключевая роль в этом переходе принадлежит игроку, клубам «Реал Сосьедад» и московскому «Динамо», а также группе агентов, которые управляли его карьерой с самого раннего возраста. Именно все они приняли решение, чтобы сделка состоялась. Мы были лишь инструментами в том, чтобы эта клевая и такая знаковая для российского футбола история случилась, и она случилась. Мы все со своей стороны работали как одна команда. Было интересно, было круто, на самом деле быстро.

– А почему в фильме Нобеля про переход вас нет?

– Это не имеет никакого значения. Тогда я был толще килограмм на семь и сниматься не захотел, – сказал Ткаченко.

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6 комментариев

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Дядя ТУРА
хоть убейте не верю, чтобы лалига что-то подобное запрещала
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Константин Эсперов
Реал просто начхал на какие либо запреты от Тебаса , игрок есть игрок и так в лиге большое количество ограничений.
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Pertinax Gandi
Сколько ж там народа погрелось вокруг этого трансфера...
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We are Arsenal
Он армянин! Бесит уже. В русском языке есть термин «россияне» - граждане имеющие красный паспорт гражданина РФ. Есть русские - восточно-славянский народ. В Казахстане , например, немцев , чеченцев , русских называют в контексте гражданина казахстанец. Казахами их не называют. Русским, казахом нельзя стать , им можно родиться. Наймите грамотных людей кто статьи пишет. Я понимаю даже выражение, термины , «русский ютуб» , русская литература , культура. Но не надо людей которые сами себя не считают русскими, приписывать к русским. Он не манкурт , он армянин и считает себя армянином. Я не русский и не армянин. Уважайте людей и их мнения. Мы все не сброд у нас всех есть своя культура , литература, история , языки, предки и так далее.
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alexey alexeev
Русских и не брали, Захарян - армянин, Кузяев - татарин
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KORADO
Как всегда желаю Арсену удачи во всём, и самое главное без травм! Всё ещё впереди!!!

Но нужно сказать что для молодого игрока немалое зависит и от его тренера , взять хотя бы как всё менялось в Динамо со сменой тренеров из года в год.
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