Соболев о переходе в Азию: «Если не пускают в Европу, почему нет? Туда перешли топы: Урунов играл против Неймара»
Александр Соболев высказался об идее перехода России из УЕФА в АФК.
– Как отреагировали на то, что сборная сыграет с Камеруном?
– Супер, что играем дома. Камерун – хорошая, мощная команда.
– Верите в то, что еще сыграете на ЧМ-2026?
– Туда еще попасть надо. Посмотрим.
– Что думаете о переходе в Азию?
– Да не знаю. Азия сейчас чуть изменилась, когда туда перешли много топов. Недавно Урунов, который был у нас в «Спартаке», играл против Неймара (за «Навбахор» против «Аль-Хилаля» в Лиге чемпионов Азии – Sports.ru). И так как развивается Саудовская Аравия…
Если не пускают в Европу, почему бы и нет? – сказал нападающий «Спартака».
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только в марте 22 года Польша сказала, что мы отказываемся играть - им ничего не было. Если бы тогда был прецедент, то всё было бы хорошо. А сейчас Япония скажет (с которой у нас даже нет мирного договора если что) - вот Польша отказалась играть и мы не хотим.
Ради нас исключат Южную Корею, Японию и Австралию?
Да и вообще, прежде чем говорить об Азии надо выйти из УЕФА, а это наши чинуши сделают только если Главный прикажет напрямую. А он говорит, чтобы сами мы ниоткуда не выходили. Так что так всё и будет тянутся
Ну и самое главное - зачем Азиатской Федерации наличие России, когда у них и так немного путёвок на ЧМ? Чтобы у кого-то из них Россия отобрала её? Они и так Австралию взяли только с условием расширения заявки Азии на ЧМ. Под нас такое сделают? Конечно нет
Да. Именно так. Техническое поражение, штрафы - так, как УЕФА грозил белорусам и румынам в случае отказа играть со сборной Косово, независимость которой эти страны даже не признают.
Да и чиновники со стороны РФС говорят, что "даже не очень дружественные страны не возражают против перехода России в Азию"