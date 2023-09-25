Соболев о переходе в Азию: «Если не пускают в Европу, почему нет? Туда перешли топы: Урунов играл против Неймара»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Сборная России по футболу Лига чемпионов Азии Азиатская футбольная конфедерация Александр Соболев Лига Конференций УЕФА Футбол

Александр Соболев высказался об идее перехода России из УЕФА в АФК.

– Как отреагировали на то, что сборная сыграет с Камеруном?

– Супер, что играем дома. Камерун – хорошая, мощная команда.

– Верите в то, что еще сыграете на ЧМ-2026?

– Туда еще попасть надо. Посмотрим.

– Что думаете о переходе в Азию?

– Да не знаю. Азия сейчас чуть изменилась, когда туда перешли много топов. Недавно Урунов, который был у нас в «Спартаке», играл против Неймара (за «Навбахор» против «Аль-Хилаля» в Лиге чемпионов Азии – Sports.ru). И так как развивается Саудовская Аравия…

Если не пускают в Европу, почему бы и нет? – сказал нападающий «Спартака».

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28 комментариев

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Егор Крид58
Неймар исполнил мечту детства, сыграл против Урунова
+85
-2
+83
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ОттоДракула
Неймару теперь будет, что рассказать детям и внукам.
+46
-2
+44
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Александр Зубков
Ответ ОттоДракула
Неймару теперь будет, что рассказать детям и внукам.
Детям и внукам Урунова.
+10
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savik-A.M.
Ответ Любезный Коссутий
так, а толку? на ЧМ все равно не пустят
это про азиатскую лигу чемпионов , при чем тут чемпионат мира
+8
-1
+7
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Любезный Коссутий
так, а толку? на ЧМ все равно не пустят
+9
-3
+6
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ХавиГави_Паратрупер
Урунов против Неймара. Легенда узбекского футбола против перспективного юнца из Бразилии😎
+10
-5
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Glukinho
толпы урунов
+3
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Крыло советов
Будь осторожен с желаниями. Абаскаль в Азию отправит, а в замен купит забивного центрнапа.
+3
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Дед Укур
Ну лучше в азиатской ЛЧ мотаться чем только во внутреннем вареве прозябать
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werowolf-gears
Урунов топище
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Spartakus1984
Ответ Дед Укур
Ну лучше в азиатской ЛЧ мотаться чем только во внутреннем вареве прозябать
куда вы все спешите?Потом будете ныть что там дно футбол и нужно было ждать возвращения нас в Еврокубки.Хотя бы несколько лет нужно подождать ,возможно что то в политике изменится или просто степень негатива схлынет и нас вернут.Пока рано дергаться на мой взгляд.
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Пользователь Huawei
А что, почему нет? Футбол давно уже - бизнес. Основа-финансы, так какая разница кто платит?
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Георгий Кузьмин
Ответ Дед Укур
Ну лучше в азиатской ЛЧ мотаться чем только во внутреннем вареве прозябать
да никто и в азиатскую нас не возьмёт, успокойтесь))
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Overkiller
Ответ Dmitry Orlov
>Австралия и Япония скажут - мы не будем с ними играть. И что делаьше? Они будут их дисквалифицировать из-за нас? Да. Именно так. Техническое поражение, штрафы - так, как УЕФА грозил белорусам и румынам в случае отказа играть со сборной Косово, независимость которой эти страны даже не признают. Да и чиновники со стороны РФС говорят, что "даже не очень дружественные страны не возражают против перехода России в Азию"
Чехия с нами стыки играть отказалась, напомните - это им технарь влепили, отстранили?
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trav
Ответ Dmitry Orlov
>Австралия и Япония скажут - мы не будем с ними играть. И что делаьше? Они будут их дисквалифицировать из-за нас? Да. Именно так. Техническое поражение, штрафы - так, как УЕФА грозил белорусам и румынам в случае отказа играть со сборной Косово, независимость которой эти страны даже не признают. Да и чиновники со стороны РФС говорят, что "даже не очень дружественные страны не возражают против перехода России в Азию"
хороша сказка.
только в марте 22 года Польша сказала, что мы отказываемся играть - им ничего не было. Если бы тогда был прецедент, то всё было бы хорошо. А сейчас Япония скажет (с которой у нас даже нет мирного договора если что) - вот Польша отказалась играть и мы не хотим.
Ради нас исключат Южную Корею, Японию и Австралию?
Да и вообще, прежде чем говорить об Азии надо выйти из УЕФА, а это наши чинуши сделают только если Главный прикажет напрямую. А он говорит, чтобы сами мы ниоткуда не выходили. Так что так всё и будет тянутся
Ну и самое главное - зачем Азиатской Федерации наличие России, когда у них и так немного путёвок на ЧМ? Чтобы у кого-то из них Россия отобрала её? Они и так Австралию взяли только с условием расширения заявки Азии на ЧМ. Под нас такое сделают? Конечно нет
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Dmitry Orlov
Ответ trav
У нас 20 + человек избраны только недавно в советы и комитеты УЕФА от России. Нас там нет, а чиновники есть. Ни в какую Азию никто не перейдет - терять хлебное место никто не будет. Футбол? Футболисты? Всем плевать Да и в Азию как мы перейдем? Австралия и Япония скажут - мы не будем с ними играть. И что делаьше? Они будут их дисквалифицировать из-за нас? Нет. Они нас просто не примут. Так что наш футбол в изоляции навсегда. Потому что гибридная война против Запада начавшись сейчас не кончится в ближайшие 10 лет. Им нужен либо наш развал либо покаяние (читай капитуляция). Этого надеюсь долго не будет. Но и футбола тоже не будет
>Австралия и Япония скажут - мы не будем с ними играть. И что делаьше? Они будут их дисквалифицировать из-за нас?

Да. Именно так. Техническое поражение, штрафы - так, как УЕФА грозил белорусам и румынам в случае отказа играть со сборной Косово, независимость которой эти страны даже не признают.
Да и чиновники со стороны РФС говорят, что "даже не очень дружественные страны не возражают против перехода России в Азию"
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Егор Крид58
Неймар исполнил мечту детства, сыграл против Урунова
Да что уж там греха таить, он не только свою мечту исполнил, но и всех бразильских детей. Думаешь, просто так Роке с Эндриком намылились в Барсу/Реал? Хотят успеть на пенсию в СА, чтоб станцевать вальс-бОстон😎
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Георгий Кузьмин
Никто и в азиатскую нас не возьмёт) ФиФа не позволит и все ..глупые фантазии какие-то
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Алексей Иванов
У Урунова модных вещей больше чем у Неймара
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Ярик01
За "призовые" в Азиатской ЛЧ лучше лет десять подождать пока падишах откинется и вернуться в УЕФА.
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Ранальду с пивком
Если Неймар не мог обыграть Урунова , то я Вейналдуму вообще позвонки выкручу -добавил Соболев
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Константин Эсперов
Делаем состав из 35 человек и играем двумя составами , в чемпионате один в Азии другим .
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Tun
Встретились два мажора-понтореза в азиатской ЛЧ)
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