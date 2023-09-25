Соболев о переходе в Азию: «Если не пускают в Европу, почему нет? Туда перешли топы: Урунов играл против Неймара»

Александр Соболев высказался об идее перехода России из УЕФА в АФК.

– Как отреагировали на то, что сборная сыграет с Камеруном?

– Супер, что играем дома. Камерун – хорошая, мощная команда.

– Верите в то, что еще сыграете на ЧМ-2026?

– Туда еще попасть надо. Посмотрим.

– Что думаете о переходе в Азию?

– Да не знаю. Азия сейчас чуть изменилась, когда туда перешли много топов. Недавно Урунов, который был у нас в « », играл против Неймара (за «Навбахор» против «Аль-Хилаля» в Лиге чемпионов – Sports.ru). И так как развивается Саудовская Аравия…

Если не пускают в Европу, почему бы и нет? – сказал нападающий «Спартака».

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch