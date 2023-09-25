Дюков об уходе Карпина из сборной России: «Мне он этого не говорил»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Александр Дюков Р-Спорт Футбол

Александр Дюков ответил на вопрос о возможном уходе Валерия Карпина из сборной.

Ранее тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» заявил, что ему «сложно представить, что семья будет жить в Эстонии, а он работать в России», поэтому, возможно, он «через три месяца скажет «до свидания».

Затем его жена Дарья сказала: «В планах то, что в Эстонию переезжаю я с девочками. Что будет дальше – посмотрим».

«Мне он этого не говорил, я таких заявлений не слышал», – заявил президент РФС.

Карпин занимает пост главного тренера сборной России с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до 1 августа 2024 года.

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7 комментариев

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Phoebe
Если Валерий Георгиевич решит уехать жить заграницу - это его полное право. Вполне вероятно, что тогда Семак пойдёт в сборную, а Черчесов - в Зенит.
+3
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+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Бедный Карпин. Теперь на него пойдет волна грязи
+2
0
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Aleksey Yashin
"Мне он этого не говорил"

Не успел еще, он же эстонец
+2
-2
0
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Vićtor Diaź
Ответ Phoebe
Если Валерий Георгиевич решит уехать жить заграницу - это его полное право. Вполне вероятно, что тогда Семак пойдёт в сборную, а Черчесов - в Зенит.
Боже упаси видеть полевого командира в Зените!
0
0
0
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