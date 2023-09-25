Дюков об уходе Карпина из сборной России: «Мне он этого не говорил»

Александр Дюков ответил на вопрос о возможном уходе Валерия Карпина из сборной.

Ранее тренер сборной России в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!» заявил, что ему «сложно представить, что семья будет жить в Эстонии, а он работать в России», поэтому, возможно, он «через три месяца скажет «до свидания».

Затем его жена Дарья сказала: «В планах то, что в Эстонию переезжаю я с девочками. Что будет дальше – посмотрим».

«Мне он этого не говорил, я таких заявлений не слышал», – заявил президент .

занимает пост главного тренера сборной России с августа 2021 года. Его контракт рассчитан до 1 августа 2024 года.

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