Карло Анчелотти взял на себя вину за поражение «Реала» от «Атлетико» (1:3).

«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура , дважды пропустив к 18-й минуте. Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.

– Сейчас вы бы поменяли изначальный план на игру?

– Хороший вопрос. Я мог справиться лучше, это очевидно. Когда команда не делает то, что должна, это моя ответственность. Но я стоически воспринимаю трудности, проблем нет.

Я уже думаю о следующем матче. В этой игре мы сыграли не очень хорошо. Но дело не в счете, он уже не изменится. Это поражение может стать возможностью сделать что-то лучше в будущем. Мы расстроены и злы, но пока мы справлялись очень хорошо. Так и продолжится, – сказал главный тренер « ».

Следующую игру «Мадрид» проведет 27 сентября – дома против «Лас-Пальмас».

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