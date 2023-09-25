Анчелотти об 1:3 от «Атлетико»: «Когда команда не делает то, что должна, это моя ответственность. Я мог справиться лучше, мы расстроены и злы»
Карло Анчелотти взял на себя вину за поражение «Реала» от «Атлетико» (1:3).
«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура Ла Лиги, дважды пропустив к 18-й минуте. Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.
– Сейчас вы бы поменяли изначальный план на игру?
– Хороший вопрос. Я мог справиться лучше, это очевидно. Когда команда не делает то, что должна, это моя ответственность. Но я стоически воспринимаю трудности, проблем нет.
Я уже думаю о следующем матче. В этой игре мы сыграли не очень хорошо. Но дело не в счете, он уже не изменится. Это поражение может стать возможностью сделать что-то лучше в будущем. Мы расстроены и злы, но пока мы справлялись очень хорошо. Так и продолжится, – сказал главный тренер «Реала».
Следующую игру «Мадрид» проведет 27 сентября – дома против «Лас-Пальмас».
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А по факту ничего не меняется, особенно в защите.Просто проходной двор вчера был.Такое ощущение что они вообще не удиляют внимания защите когда тренируются.
Для себя зделал вывод давно,что Карло не тот тренер который способен на перестройку в команде.Пусть доработает. этот год и уходит,с ним у клуба нет перспектив.Нужен другой тренер,с другим видением.