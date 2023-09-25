Анчелотти об 1:3 от «Атлетико»: «Когда команда не делает то, что должна, это моя ответственность. Я мог справиться лучше, мы расстроены и злы»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти взял на себя вину за поражение «Реала» от «Атлетико» (1:3).

«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура Ла Лиги, дважды пропустив к 18-й минуте. Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.

– Сейчас вы бы поменяли изначальный план на игру?

– Хороший вопрос. Я мог справиться лучше, это очевидно. Когда команда не делает то, что должна, это моя ответственность. Но я стоически воспринимаю трудности, проблем нет.

Я уже думаю о следующем матче. В этой игре мы сыграли не очень хорошо. Но дело не в счете, он уже не изменится. Это поражение может стать возможностью сделать что-то лучше в будущем. Мы расстроены и злы, но пока мы справлялись очень хорошо. Так и продолжится, – сказал главный тренер «Реала».

Следующую игру «Мадрид» проведет 27 сентября – дома против «Лас-Пальмас».

«Атлетико» побил «Реал». Теперь с «Барсой» лидирует «Жирона»!

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31 комментарий

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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
На Лас-Пальмасе покажешь свои скилы, Карло) Но тут радует другое: в этом сезоне Атлетико, похоже, в деле. Тем интереснее чемпионат.
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laudrup
Ответ Растиньяк
Слава богу, последний год этого клоуна
Если тренер, который выиграл все возможные клубные трофеи, многие по несколько раз , по вашему клоун, то кто-же тогда все остальные?
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Cevin Cigan
Ответ Muhammad Juraev
А сливоглоры так смеялись после 0-2 с Сельтой до 80 минуты 😂😂😂
Ты долго думал,когда Атлетико с Сельтой сравнил???
+7
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edart84
Ответ Растиньяк
Слава богу, последний год этого клоуна
Всем так кажется, но достичь успехов Карло мало кто сможет. Увидим все сами.
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Direct free kick
Просто поздравьте Атлетико с победой!
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Артём Поддубный
Ответ Cevin Cigan
Ты долго думал,когда Атлетико с Сельтой сравнил???
Я не думаю что там есть чем думать.
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Артём Поддубный
Анчелотти, команда под твоим руководством уже второй сезон подряд ничего не делает. Ротации нет, понимания тактики нет, атаки нет, а про защиту вообще лучше не отзываться.
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VuNePonimaete
Ну если по мнению Анчи до этого матча мы справлялись очень хорошо, то я бы поставил вопрос о компетенции такого тренера...
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Breaking news today
Защита Мадрида это просто смех. Ска как смешно наблюдать за игрой реала в защите. Как будто команда со второго дивизиона. А Фран Гарсия это вообще уникум. Короче ребята вам лучше с барсой не пересекаться, по крайней мере пока
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Иван Лапин
Почувствуйте разницу между Анчелотти и тен хагом. Анчелотти говори "мы", 7хаг говорит "они"
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Alexvu10
Ответ Нефанатик
Помню как Анчелотти решил сумничать и выпустил против Барсы Модрича ложной девяткой. Тогда Карим был травмирован. Итог: 0:4 на СБ. Затем Карим в одиночку уничтожил Барсу на спотифай 0:4. Но, Карим ушел! А Карло еще предстоит игра против Чави, которому он очень любит сливать. Если его не уволят прямо сейчас, этот маразматик угробит сезон.
А кто этот сезон вытащит с этим составом, если Анчелотти убрать? Кого ставить вместо него?
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Tristan...
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Рауль
Только Зидан. Только хардкор!...
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vcaireac
Стандартный набор слов от Анчи,после каждого поражения одно и тоже.Зделаем выводы,дальше будет лучше...
А по факту ничего не меняется, особенно в защите.Просто проходной двор вчера был.Такое ощущение что они вообще не удиляют внимания защите когда тренируются.
Для себя зделал вывод давно,что Карло не тот тренер который способен на перестройку в команде.Пусть доработает. этот год и уходит,с ним у клуба нет перспектив.Нужен другой тренер,с другим видением.
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Антон Фалафель
Всё идёт по плану, команда укомплектована, нападающие не нужны!
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ARIGAMI ARIGAMI
Алабу и Васкеса провести голышом по Мадриду, и бить в колокольчик!
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Иван Лапин
Ответ laudrup
Если тренер, который выиграл все возможные клубные трофеи, многие по несколько раз , по вашему клоун, то кто-же тогда все остальные?
Да у секты все клоуны, кроме пепки
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Avenaro
Ответ Растиньяк
Слава богу, последний год этого клоуна
И в чем же папа Карло клоун? ЛЧ и ЗМ Карима просто так выиграли? Требуется смена поколений. И, очевидно, под этоинаймут другого тренера. После ЗиЗу выжали максимум.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Нефанатик
Помню как Анчелотти решил сумничать и выпустил против Барсы Модрича ложной девяткой. Тогда Карим был травмирован. Итог: 0:4 на СБ. Затем Карим в одиночку уничтожил Барсу на спотифай 0:4. Но, Карим ушел! А Карло еще предстоит игра против Чави, которому он очень любит сливать. Если его не уволят прямо сейчас, этот маразматик угробит сезон.
Да здравствует 3 место и вылет в 1/8 ЛЧ!
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Верховный Лорд
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Рауль
Не смеши
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Иван Лапин
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Рауль
Я аж в голос заржал с рауля
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Tristan...
Только Зидан. Только хардкор!...
Это экстренный случай
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