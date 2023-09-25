Анчелотти об 1:3: «Три гола как под копирку. «Реал» плохо оборонялся, не хватило компактности. «Атлетико» был лучше»

Карло Анчелотти остался недоволен игрой «Реала» в обороне.

«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура . Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.

«Реал» плохо начал матч и плохо оборонялся. Мы играли слишком мягко в своей штрафной и действовали нерешительно. « » сыграл лучше, чем мы.

Было сложно отыграться со счета 1:3. Не очень хороший матч в обороне с нашей стороны. Мы защищались не так хорошо, как обычно.

Нам не хватило компактности, и соперник этим воспользовался. Пропустили три гола как под копирку», – сказал главный тренер « » .

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