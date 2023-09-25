Анчелотти об 1:3: «Три гола как под копирку. «Реал» плохо оборонялся, не хватило компактности. «Атлетико» был лучше»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти остался недоволен игрой «Реала» в обороне.

«Реал» уступил «Атлетико» (1:3) в дерби в матче 6-го тура Ла Лиги. Это первое поражение команды в текущем сезоне после шести побед.

«Реал» плохо начал матч и плохо оборонялся. Мы играли слишком мягко в своей штрафной и действовали нерешительно. «Атлетико» сыграл лучше, чем мы.

Было сложно отыграться со счета 1:3. Не очень хороший матч в обороне с нашей стороны. Мы защищались не так хорошо, как обычно.

Нам не хватило компактности, и соперник этим воспользовался. Пропустили три гола как под копирку», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

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21 комментарий

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corazón blanco
Ответ bel01
Не помню такого разбалансированного Мадрида. Каждый играет словно сам с собой. Вратарь не выручает. Защита ошибается. Полузащита таскает мяч поперёк поля. Нападения в этом варианте состава нет вообще. Так себе футбол получается...
Кепа как раз таки выручил, при счете 0:2 потащил тяжелый мяч, когда игрок Атлетико пробил из-под Рюдигера, успев сложиться и оставил команду в игре. Я сам не очень долюбливаю Кепу, но какие вопросы к нему в эпизодах с голами? Защитники просто оставили его на растерзание, где его расстреливали с убойных дистанций.
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corazón blanco
Мадрид играл в обороне плохо, не так, как обычно. Хм, а не у Мадрида ли практически каждый матч начинается со счета 0:1. Чисто тренерское поражение. Надеюсь Анчелотти после этого матча посадит на скамейку Давида, австриец был просто ужасен. Ну и снова беззубая и безидейная игра в атаке. Ну а зная, что Атлетико будет играть стандартно, компактно в защите с большим количеством игроков в собственной штрафной не выпускать с первых минут Хоселу, когда очевидно , что Мадрид будет играть забросами и навесами - это решение вообще не понятное. Тчуамени - профильный опорный полузащитник, но вновь выпускает Крооса на эту позицию. В общем слишком много вопросов и так мало на них ответов.
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milky way
Не твоя ли работа делать так, чтобы Реал оборонялся хорошо, а не плохо? За это и платят немалые деньги.
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Ena Therapy
Дак при тебе Папа Карло 3й сезон в защите дыра, может пора себе пару вопросов задать ? Дак и позиционного нападения нету ,в прошлые сезоны выезжали на магии Бензема и забросах на Вини , в этом (без нападения) такое не прокатит .
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Геннадий Чеботарев
Ответ bel01
Не помню такого разбалансированного Мадрида. Каждый играет словно сам с собой. Вратарь не выручает. Защита ошибается. Полузащита таскает мяч поперёк поля. Нападения в этом варианте состава нет вообще. Так себе футбол получается...
все что написал можно уместить в одну фразу,у нас нет тренера.
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Anton Kortenko
спасибо, кэп.
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Val Smith
Как была дыра на правом фланге обороны так там и осталась, как не было хорошего опорника помогающего защитникам, так и проваливается центр защиты и опорная. Слабые места Мадрида известны, рвут по флангам и вешают в точку где проваливается Алаба. Ну и Анчелотти опять потянуло на эксперименты. Могли же летом хотя бы с Рамосом договориться когда Милитао вылетел.
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Геннадий Чеботарев
Ответ войд
Будь мужиком,уйди и забери с собой свою старую подружку)
он сам не уйдет.
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Ilya Chistyakov
Ответ corazón blanco
Мадрид играл в обороне плохо, не так, как обычно. Хм, а не у Мадрида ли практически каждый матч начинается со счета 0:1. Чисто тренерское поражение. Надеюсь Анчелотти после этого матча посадит на скамейку Давида, австриец был просто ужасен. Ну и снова беззубая и безидейная игра в атаке. Ну а зная, что Атлетико будет играть стандартно, компактно в защите с большим количеством игроков в собственной штрафной не выпускать с первых минут Хоселу, когда очевидно , что Мадрид будет играть забросами и навесами - это решение вообще не понятное. Тчуамени - профильный опорный полузащитник, но вновь выпускает Крооса на эту позицию. В общем слишком много вопросов и так мало на них ответов.
+Гарсия вообще не уровень Реала. Как можно было вообще проворонить за лоу прайс Канселу, так ещё и отдать прямому конкуренту... Непонятные решения по составу, по заменам- все в духе Анчи. О ЛЧ даже и думать нет смысла в этом году(
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Tornado S
Ответ Верховный Лорд
А вот и новая личинка появилась!)
тонко 😁
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Верховный Лорд
Ответ Анти МЧК
Пучеглазый дед поплыл, раньше судейство тянуло за уши, а теперь, что делать, когда судейство не предвзятое в сторону реала?
А вот и новая личинка появилась!)
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Tornado S
оборона реала-добро пожаловать!
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Юсуф Тайсумов
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так и скажи Карло, Атлетико изнаСиловал рояльку
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BUBNOV
охавакооо
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Rafael Nadal Parero
непопулярное мнение - но Беллингем тормозит каждую вторую атаку реала. Вот эти 6-7 касаний и три разворота вокруг мяча - это не то, чтобы прямо хотелось видеть, если ты не Роналдиньо. Ему бы обратить внимание на то как играют Кроос и Модрич. Без них на поле реал сейчас неконкурентен абсолютно.
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Men77
Дайте Карло поработать! #КарлоВерим
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Ansu Fati
И этот привозила Алаба был в символический сборной Ла Лиги😂
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Денис Медведев
А Беллингем сегодня играл?
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