Симеоне догнал Анчелотти по победам в очных матчах – по 8. Лишь Спаллетти выигрывает у Карло чаще
Диего Симеоне и Карло Анчелотти выиграли один у другого по 8 матчей.
Сегодня «Атлетико» под руководством аргентинца обыграл «Реал», который возглавляет итальянец, со счетом 3:1.
Всего тренеры встречались 21 раз. В 5 случаях была ничья.
Анчелотти в их противостоянии представлял «Реал» и «Баварию», Симеоне – только «Атлетико».
Лишь один тренер обыгрывал Анчелотти больше раз – Лучано Спаллетти (11).
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