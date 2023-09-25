Симеоне догнал Анчелотти по победам в очных матчах – по 8. Лишь Спаллетти выигрывает у Карло чаще

Теги Лучано Спаллетти Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Футбол

Диего Симеоне и Карло Анчелотти выиграли один у другого по 8 матчей.

Сегодня «Атлетико» под руководством аргентинца обыграл «Реал», который возглавляет итальянец, со счетом 3:1.

Всего тренеры встречались 21 раз. В 5 случаях была ничья.

Анчелотти в их противостоянии представлял «Реал» и «Баварию», Симеоне – только «Атлетико».

Лишь один тренер обыгрывал Анчелотти больше раз – Лучано Спаллетти (11).

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17 комментариев

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Roman
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Индеец раскусил стиль Папа Карло! Гений
Стиль Папы Карло заключается именно в отсутствии стиля как такового
+43
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Ansu Fati
В то же время всего 1 победа над Барселоной при 14 поражениях в Ла Лиге за 12 лет))
+18
-3
+15
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Тухель
Ответ Nikolay Miroshnichenko
приятно видеть такой Атлетико! ну чо, язык уже не повернется зарекаться об «анти-футболе»?))))
Атлетико в прошлом сезоне забил 70 мячей это столько же сколько Барса и всего на 5 меньше РМ. В анти футбол тогда играют все в Примере. А то что люди говорят штампами, так на спортсе это точно не изменится, тут что плюсики собирает, то потом повторяться еще месяцами будет и не важно насколько это глупое мнение или несмешная шутка.
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Nikolay Miroshnichenko
приятно видеть такой Атлетико! ну чо, язык уже не повернется зарекаться об «анти-футболе»?))))
+9
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Barsa! bolshe chem klub
Индеец раскусил стиль Папа Карло!
Гений
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Razrubsis
Ответ Roman
Стиль Папы Карло заключается именно в отсутствии стиля как такового
Чистая правда, никогда не мог понять в какой футбол он играет его команда.
+4
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Кудри Гендузи
Ждем Хаби
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Universal1000
Ответ Roman
Стиль Папы Карло заключается именно в отсутствии стиля как такового
Проще говоря безыдейный шаровик, пробующий выезжать на фарте и индивидуалке. И близко итальянец не уровня лучших тренеров мира типа Пепа.
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zaebarca
Ответ Zemanuha
Жозе Моуриньо: «Ни одна команда не может быть непобедимой, все проигрывают, но когда проигрывает «Реал», все счастливы, потому что они лучшие».
Дадада, спартак эту же песню любит. Чушь собачья. Все счастливы, потому что знают, на чьей стороне всегда судьи.
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s_kapa
Плохой матч Мадрида и плохой для папы Карло
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Zemanuha
Жозе Моуриньо: «Ни одна команда не может быть непобедимой, все проигрывают, но когда проигрывает «Реал», все счастливы, потому что они лучшие».
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