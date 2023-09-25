Симеоне догнал Анчелотти по победам в очных матчах – по 8. Лишь Спаллетти выигрывает у Карло чаще

Диего Симеоне и Карло Анчелотти выиграли один у другого по 8 матчей.

Сегодня «Атлетико» под руководством аргентинца обыграл « », который возглавляет итальянец, со счетом 3:1.

Всего тренеры встречались 21 раз. В 5 случаях была ничья.

в их противостоянии представлял «Реал» и «Баварию», – только « ».

Лишь один тренер обыгрывал Анчелотти больше раз – Лучано Спаллетти (11).

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