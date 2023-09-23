Анчелотти перед «Атлетико»: «Винисиус восстановился, но если нам покажется, что риск хотя бы 1%, не станем рисковать»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти не исключил, что Винисиус Жуниор сыграет против «Атлетико».

«Риск равен нулю. Но если завтра нам покажется, что риск хотя бы 1%, мы не станем рисковать. Главное, что Винисиус восстановился.

Ему немного не хватает физической формы, но это нормально. Все это мы будем оценивать завтра», – сказал тренер «Реала».

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6 комментариев

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corazón blanco
Ответ rigobersong
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Карло тренирует команду и готовится к первому серьезному испытанию в этом сезоне к дерби. Мадрид высказал свою позицию официально во всех соц.сетях и на всех платформах, что всячески будет помогать и способствовать следствию. Риго, а у тебя то откуда такая тяга к этой теме, неужели это настолько тебе интересно? Это пугает и настораживает)
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rigobersong
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Dexter Morgan
Всё правильно. Лучше не форсировать его восстановление. Потому что могут быть последствия. Я помню, когда Кака на ЧМ поехал, играя на уколах. На свой уровень он больше не вернулся. Хотя играл хорошо.
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Карло тренирует команду и готовится к первому серьезному испытанию в этом сезоне к дерби. Мадрид высказал свою позицию официально во всех соц.сетях и на всех платформах, что всячески будет помогать и способствовать следствию. Риго, а у тебя то откуда такая тяга к этой теме, неужели это настолько тебе интересно? Это пугает и настораживает)
Я хочу что бы все дети в мире были в безопасности!:)
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rigobersong
Ответ Dexter Morgan
Он меня тоже пугает. Раньше он просто чушь писал. А сейчас вообще жуть.
Какую чушь?:) Я всегда по факту писал, и подкреплял все пруфами:) Для тебя вся правда чушь?:)
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