Анчелотти перед «Атлетико»: «Винисиус восстановился, но если нам покажется, что риск хотя бы 1%, не станем рисковать»

Карло Анчелотти не исключил, что Винисиус Жуниор сыграет против «Атлетико».

«Риск равен нулю. Но если завтра нам покажется, что риск хотя бы 1%, мы не станем рисковать. Главное, что восстановился.

Ему немного не хватает физической формы, но это нормально. Все это мы будем оценивать завтра», – сказал тренер « ».

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