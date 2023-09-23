Анчелотти перед «Атлетико»: «Винисиус восстановился, но если нам покажется, что риск хотя бы 1%, не станем рисковать»
Карло Анчелотти не исключил, что Винисиус Жуниор сыграет против «Атлетико».
«Риск равен нулю. Но если завтра нам покажется, что риск хотя бы 1%, мы не станем рисковать. Главное, что Винисиус восстановился.
Ему немного не хватает физической формы, но это нормально. Все это мы будем оценивать завтра», – сказал тренер «Реала».
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