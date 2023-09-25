Анчелотти о поражении «Реала»: «На ограниченном пространстве всем тяжело. «Атлетико» повел в счете и играл в тот футбол, в который хотел играть»

Карло Анчелотти объяснил поражение «Реала» от «Атлетико» (1:3) в Ла Лиге.

«Сегодня Вини [Винисиус] не смог забить, Родриго старался, но на ограниченном пространстве всем тяжело. Однако из семи матчей мы выиграли шесть и во всех забивали.

« » очень хорошо оборонялся, повел в счете и играл в тот футбол, в который и хотел играть. Мы старались делать выверенные передачи, но то, что соперник повел 2:0 в дебюте, решило исход матча», – сказал главный тренер « ».

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