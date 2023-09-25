Анчелотти о поражении «Реала»: «На ограниченном пространстве всем тяжело. «Атлетико» повел в счете и играл в тот футбол, в который хотел играть»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти объяснил поражение «Реала» от «Атлетико» (1:3) в Ла Лиге.

«Сегодня Вини [Винисиус] не смог забить, Родриго старался, но на ограниченном пространстве всем тяжело. Однако из семи матчей мы выиграли шесть и во всех забивали.

«Атлетико» очень хорошо оборонялся, повел в счете и играл в тот футбол, в который и хотел играть. Мы старались делать выверенные передачи, но то, что соперник повел 2:0 в дебюте, решило исход матча», – сказал главный тренер «Реала».

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9 комментариев

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Гамаль Хайдаров
у них хотя бы был план, а не «надеюсь Джуд затащит»
и так выигрывали всех еле еле, а тут извините, 3 команда по силе в Испании
+6
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андрей быцюк
Ответ corazón blanco
Ограниченность - это про вчерашнюю игру в атаке Мадрида. Отличное описание игры команды, лучше и не скажешь. Винисиус не смог забить- логично, он же не принимал участие в матче)
а ригоберка гляжу не пропускает👍уважение
+3
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Dikki Shelton
Звучит неубедительно. Реал Мадрид должен был быть готов к такой игре. Атлетико всегда так играет. Очень плохо господин Анчелотти.😔. Нужно сделать правильные выводы из этого заслуженного поражения. 👌.
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-1
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vcaireac
Расстраивает не сам факт поражения,(Рано или поздно это бы случилось)а то как проиграли.
План на игру от тренерского штаба, идеи, отдача игроков, игра в отдельных эпизодах- провал,провал и ещё раз провал.
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