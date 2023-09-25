Орлов о поражении «Зенита»: «Главная причина – недостаточная физическая готовность. Просто не хватило сил»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Матео Кассьерра Данил Круговой Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» от «Локомотива» (1:2).

«Главная причина поражения «Зенита» – недостаточная физическая готовность. Хозяевам просто-напросто не хватило сил, выносливости на концовку. Все давалось натужно во втором тайме. До перерыва сине-бело-голубые привыкли к Дзюбе, довольно легко с ним справлялись.

Но во второй половине встречи сработали замены Галактионова. Ушел Дзюба, ускорилась игра железнодорожников. Гости растащили «Зенит» по флангам, поставили в тупик. Очень хороший настрой был у москвичей, спортивная злость. Тут надо отдать должное тренеру. Прессинг «Локо» оказался эффективнее. Семаку и его помощникам нужно ответить на важный вопрос: почему подопечным не хватило свежести?

При этом дьявол кроется в деталях. Можно вспомнить два, наверное, ключевых момента матча.

Ну как же Кассьерра небрежно покатил мяч Сергееву на пустые ворота! Очень сильно, тот никак не мог успеть на такой пас... Ну отдай точнее, в ногу! В чем проблема?

Ну и конечно, возникают вопросы к Круговому. Как же он ввел мяч из аута?! В итоге «Локомотив» забил победный гол. Что он сделал? Перед ним стоял Барриос. Как можно было так неудобно бросить? Фактически подарил мяч сопернику... Ну что это такое?

«Зенит» упустил три очка. Мог вполне увеличивать преимущество. Но это футбол. «Локомотив» надо еще раз похвалить за концовку. Боевая команда! А у хозяев устали лидеры. Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос. Почему-то хозяева выглядели уставшими», – сказал футбольный комментатор.

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15 комментариев

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Redwhite heart
А что нам скажет пан Петержела:--"шансов у Локо ноль!" Или в запой ушёл?
+9
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bestvideox
И это ещё без еврокубков.
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Dmitry Orlov
Многие ругают Кругового, меньше - Барриоса, кто-то хвалит Тикнизяна и Глушенкова за голевую атаку, но по-моему никто не отметил Сулейманова, который и отобрал мяч у Барриоса, начав эту атаку. Смог ли бы так сделать Дзюба, если бы он был на поле - большой вопрос.
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Filipp Gorski
Чего? У Зенита в кубке второй состав играл
Как не хватило сил та?
По сути оба гола это ошибки игроков. Первый проходной двор дали пробить никто не крыл
Второй это Круговой
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Алексей Ненахов
Тренерский просчёт и расхлябанностью игроков вот причина поражения
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Spartakus1984
Вроде бы нормально всё было у зенита с физикой,мне кажется Семак не угадал с заменами
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Redwhite heart
А что нам скажет пан Петержела:--"шансов у Локо ноль!" Или в запой ушёл?
Скажет, что если бы он был тренером, то обыграли бы.
+1
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Hunteralex
Ответ ЛыСъ
Не только физика, но и ментальные особености большинства в составе. Не могут они на зубах добиваться результата, тут либо карнавал, либо унылое г.. Включаются ситуативно, пижонят, если не получается, быстро затухают. Перебор с латиносами просто раза в три, еще ни одному клубу это не принесло пользу, клуб становится заложниками их настроения, состояния.
Где-то плачет Шахтёр, что у него ничего не получалось с основой, состоящей из бразильцев на 2/3 временами
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Виктор
Ответ ЛыСъ
Не только физика, но и ментальные особености большинства в составе. Не могут они на зубах добиваться результата, тут либо карнавал, либо унылое г.. Включаются ситуативно, пижонят, если не получается, быстро затухают. Перебор с латиносами просто раза в три, еще ни одному клубу это не принесло пользу, клуб становится заложниками их настроения, состояния.
А до этого чемпионства выигрывались исключительно русскими пацанами, без латиносов?
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