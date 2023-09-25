Орлов о поражении «Зенита»: «Главная причина – недостаточная физическая готовность. Просто не хватило сил»

Геннадий Орлов высказался о поражении «Зенита» от «Локомотива» (1:2).

«Главная причина поражения « » – недостаточная физическая готовность. Хозяевам просто-напросто не хватило сил, выносливости на концовку. Все давалось натужно во втором тайме. До перерыва сине-бело-голубые привыкли к Дзюбе, довольно легко с ним справлялись.

Но во второй половине встречи сработали замены Галактионова. Ушел Дзюба, ускорилась игра железнодорожников. Гости растащили «Зенит» по флангам, поставили в тупик. Очень хороший настрой был у москвичей, спортивная злость. Тут надо отдать должное тренеру. Прессинг «Локо» оказался эффективнее. Семаку и его помощникам нужно ответить на важный вопрос: почему подопечным не хватило свежести?

При этом дьявол кроется в деталях. Можно вспомнить два, наверное, ключевых момента матча.

Ну как же небрежно покатил мяч Сергееву на пустые ворота! Очень сильно, тот никак не мог успеть на такой пас... Ну отдай точнее, в ногу! В чем проблема?

Ну и конечно, возникают вопросы к Круговому. Как же он ввел мяч из аута?! В итоге «Локомотив» забил победный гол. Что он сделал? Перед ним стоял Барриос. Как можно было так неудобно бросить? Фактически подарил мяч сопернику... Ну что это такое?

«Зенит» упустил три очка. Мог вполне увеличивать преимущество. Но это футбол. « ив» надо еще раз похвалить за концовку. Боевая команда! А у хозяев устали лидеры. Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос. Почему-то хозяева выглядели уставшими», – сказал футбольный комментатор.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS