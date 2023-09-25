Круговой о вбросе аута, после которого забил «Локо»: «Анюков сказал: «Куда кидаешь мяч?» В итоге извинился Барриос, а не я»

Данил Круговой рассказал о вбросе аута, после которого «Локо» забил победный гол.

Защитник «Зенита» поделился мнением о матче 9-го тура Мир с железнодорожниками (1:2).

— Я вбрасывал аут, обычно вперед кидают тогда, когда там есть высокий игрок. Там же был только Вендел, который ростом как Ненахов. В итоге хотел кинуть под левую ногу, как я это и сделал, чтобы он вынес в одно касание, а он решил пропустить мяч.

В итоге потеряли мяч. Неприятный момент, на своей половине поля мы всегда выбиваем мяч в такой ситуации в одно касание. Не знаю, почему Барриос решил пропустить его, возможно, было неудобно бить левой ногой. Он извинился перед командой.

— А вам предъявляли претензии, или, может, вы сами извинились?

— Нет, (ассистент главного тренера « » – прим. Sports.ru) подошел ко мне и сказал: «Куда ты кидаешь мяч?» Я спросил его, что надо было сделать. Я все сделал по правилам. В итоге встал, извинился Барриос, а не я.

— Можно сказать, что сегодня отдали свою игру?

— В конце – да, отдали, перестали играть в свой футбол, начали бить вперед на Родригао. К сожалению, моментов было немного, — сказал .

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