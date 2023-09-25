Круговой о вбросе аута, после которого забил «Локо»: «Анюков сказал: «Куда кидаешь мяч?» В итоге извинился Барриос, а не я»
Данил Круговой рассказал о вбросе аута, после которого «Локо» забил победный гол.
Защитник «Зенита» поделился мнением о матче 9-го тура Мир РПЛ с железнодорожниками (1:2).
— Я вбрасывал аут, обычно вперед кидают тогда, когда там есть высокий игрок. Там же был только Вендел, который ростом как Ненахов. В итоге хотел кинуть Барриосу под левую ногу, как я это и сделал, чтобы он вынес в одно касание, а он решил пропустить мяч.
В итоге потеряли мяч. Неприятный момент, на своей половине поля мы всегда выбиваем мяч в такой ситуации в одно касание. Не знаю, почему Барриос решил пропустить его, возможно, было неудобно бить левой ногой. Он извинился перед командой.
— А вам предъявляли претензии, или, может, вы сами извинились?
— Нет, Анюков (ассистент главного тренера «Зенита» – прим. Sports.ru) подошел ко мне и сказал: «Куда ты кидаешь мяч?» Я спросил его, что надо было сделать. Я все сделал по правилам. В итоге встал, извинился Барриос, а не я.
— Можно сказать, что сегодня отдали свою игру?
— В конце – да, отдали, перестали играть в свой футбол, начали бить вперед на Родригао. К сожалению, моментов было немного, — сказал Круговой.
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Запомните,товарищи тренеры,выход из под прессинга с Сантосом,Клаудиньо и Венделом это не выход из под него с Круговым,Барриосом и условным Эраковичем или Коваленко.
Зачем столько держали на поле не попавших в игру Фернандеса и Изидора?
Надеюсь на послематчевом,закрытом собрании все моменты разобрали и донесли друг до друга,что так играть не можно(с)
Надеюсь, что после этого он будет ныть где-то в другом коллективе - ошибаться можно всем, но не знать базовых моментов и валить на других вину нельзя никогда