Данил Круговой: «Зенит» и в этом году по классу выше других. Проиграли один матч – начинают сразу поливать нас»
Данил Круговой считает, что «Зенит» по-прежнему сильнее всех в Мир РПЛ.
Защитник сине-бело-голубых высказался после поражения от «Локомотива» (1:2) в Мир РПЛ.
— «Зенит» сейчас уже не тот, что был в прошлом году?
— Громкое заявление.
— Нет ощущения, что не хватает инстинкта убийцы?
— Мы проиграли один матч – начинают сразу поливать нас. Когда выигрываем, никто ничего не говорит. Мы и в этом году по мастерству и по классу выше других команд.
В прошлом году получалось забивать, находить лазейки. Сейчас с этим есть проблемы, но от этого интереснее будет чемпионат, — сказал Круговой.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Звезду поймал без каких-либо на то причин.
Вы, Даниил, на классе без Вендела и Клаудиньо Балтике в Кубке проигрываете. Поэтому ваше заявление не более чем пук в лужу
Сколько можно косячить?
Такими темпами будешь играть за Факел или Балтику!
Козьма Прутков
После твоего вчерашнего перформанса нужно молчать и работать над собой, а не храбриться.
Да и прагматичному Игнашевичу, думаю, тоже
«Мы проиграли один матч – начинают сразу поливать нас. Когда выигрываем, никто ничего не говорит. Мы и в этом году по мастерству и по классу выше других команд.»
Может, поэтому никто ничего и неговорит? Ведь это воспринимается как должное, когда ты на голову выше