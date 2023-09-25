Данил Круговой: «Зенит» и в этом году по классу выше других. Проиграли один матч – начинают сразу поливать нас»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Матч ТВ Данил Круговой Футбол

Данил Круговой считает, что «Зенит» по-прежнему сильнее всех в Мир РПЛ.

Защитник сине-бело-голубых высказался после поражения от «Локомотива» (1:2) в Мир РПЛ.

— «Зенит» сейчас уже не тот, что был в прошлом году?

— Громкое заявление.

— Нет ощущения, что не хватает инстинкта убийцы?

— Мы проиграли один матч – начинают сразу поливать нас. Когда выигрываем, никто ничего не говорит. Мы и в этом году по мастерству и по классу выше других команд.

В прошлом году получалось забивать, находить лазейки. Сейчас с этим есть проблемы, но от этого интереснее будет чемпионат, — сказал Круговой.

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22 комментария

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Spaten
Куда кидаешь мяч?)
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Люблю Марго Робби
Какой важный курица
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nurlan-zenit
По мастерству и классу выше кто угодно, но не ты. Лучше бы закрыл рот и пошел тренироваться.
Звезду поймал без каких-либо на то причин.
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Любовь Мелехова
Зенит, конечно, по своему классу должен был выигрывать, но гол то ты команде привез. Не хочешь извиниться?
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Balt39
И в этом году, по мастерству и классу сильнее легионеры Зенита.
Вы, Даниил, на классе без Вендела и Клаудиньо Балтике в Кубке проигрываете. Поэтому ваше заявление не более чем пук в лужу
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riverman1980
Просто завали хлебало, идиот
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Зелёный гопник
Круг соберись!
Сколько можно косячить?

Такими темпами будешь играть за Факел или Балтику!
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Caerly
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков

После твоего вчерашнего перформанса нужно молчать и работать над собой, а не храбриться.
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Элдор ШоуУродов
Ответ Зелёный гопник
Круг соберись! Сколько можно косячить? Такими темпами будешь играть за Факел или Балтику!
В Факеле теперь — ответственно подходящий к организации игры Ташуев, ему такие косячники не нужны 😁
Да и прагматичному Игнашевичу, думаю, тоже
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Oleg Olegov
Круговой в этом сезоне очень плох, к сожалению. Лучше бы молча собрался и работал, чем языком молол.
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wonderwall
Как показывает практика,то Зенит уж совсем не торт без Вендела. Ключевой игрок Зенита и если не самый лучший игрок чемпионата ( а по-моему мнению однозначно и с запасом он лучший),то в тройке однозначно
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Dmitriy P
Еще один паспортист, который ничем и никому своей игрой не запомнится.
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T622222
Что-то мастерства и класса не видно…
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Gestor_36
это просто объективная народная любовь к народному достоянию ))
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Сергей Жарковский
За такие косяки сидеть тебе на лавке
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Ничего Смешного
Ну играть в рванном темпе и явно без доминации, а индивидуально сильнее - окей, классом вышей, но тот Факел, Крылья могли бы очки зацепить. С ЦСКА игра была так себе. Ну выиграете на длиной дистанции, потому что состав сильнее, но привкус от победы останется, так себе чемпионы.
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Peter Parker
Какой нежный Круговой, кто поливает Зенит? Был бы ты в Спартаке, тебя бы один только Мостовой до слез довел.
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Caerly
Ответ Balt39
И в этом году, по мастерству и классу сильнее легионеры Зенита. Вы, Даниил, на классе без Вендела и Клаудиньо Балтике в Кубке проигрываете. Поэтому ваше заявление не более чем пук в лужу
Ради справедливости, Клауд с Изидором вчера тоже были не то чтобы полезны
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Oreon09
Российские футболеры совсем с логикой не дружат?

«Мы проиграли один матч – начинают сразу поливать нас. Когда выигрываем, никто ничего не говорит. Мы и в этом году по мастерству и по классу выше других команд.»

Может, поэтому никто ничего и неговорит? Ведь это воспринимается как должное, когда ты на голову выше
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