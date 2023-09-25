Данил Круговой: «Зенит» и в этом году по классу выше других. Проиграли один матч – начинают сразу поливать нас»

Данил Круговой считает, что «Зенит» по-прежнему сильнее всех в Мир РПЛ.

Защитник сине-бело-голубых высказался после поражения от « » (1:2) в Мир .

— « » сейчас уже не тот, что был в прошлом году?

— Громкое заявление.

— Нет ощущения, что не хватает инстинкта убийцы?

— Мы проиграли один матч – начинают сразу поливать нас. Когда выигрываем, никто ничего не говорит. Мы и в этом году по мастерству и по классу выше других команд.

В прошлом году получалось забивать, находить лазейки. Сейчас с этим есть проблемы, но от этого интереснее будет чемпионат, — сказал Круговой.

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