Семак о судействе в РПЛ: «Мне непонятны абсолютно все решения ЭСК. Никакого обоснования, за какие-то грубые фолы карточки не дают, фолы не ставят, за мелкие – ставят»

Теги Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия судьи Спорт-Экспресс ЭСК РФС Футбол

Сергей Семак дал комментарий о судействе после матча с «Локомотивом».

– В последний раз, когда Москалев судил «Зенит», была игра со «Спартаком», закончившаяся громкой потасовкой. Не показалось вам, что судьи снова упустили нити игры?

– Я уже много говорил.

Из моих уст это будет звучать, как я жалуюсь. Эти моменты смотрят, проверяют – что, почему и как. На мой взгляд, абсолютно все решения ЭСК мне непонятны.

Что касается обоснования всех решений, говорю про наш клуб, за какие-то грубые фолы карточки не дают, фолы не ставят, за мелкие – ставят. Когда что дают или нет, непонятно абсолютно. Нет никакого обоснования.

Сложно что-то комментировать. Думаю, мне это и не нужно, наверное, делать.

Будем работать в той сфере, которая нам ближе и в которой мы должны работать – тренировать, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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64 комментария

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crazy_elky
Я все конечно понимаю, но можно как-то сделать так чтобы Семак перестал постоянно ныть?
+130
-33
+97
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Гусеконь
зенитовских бразильцев вечно прощают.
+57
-8
+49
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Maxb
нормально все было, не ной
+58
-18
+40
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Сергей Спартакович
почему не показывают владыку руси Миллера,когда голубые проигрывают?
+29
-5
+24
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Сергей Спартакович
Ответ Гусеконь
зенитовских бразильцев вечно прощают.
постоянно отбрыкиваются,играют грязно,симулируют.но виноват всегда соперник.карма клубу и болельщикам все вернет.спортивный питер вызывает негатив.не важно вутбол,хоккей,волейбол,баскетбол
+24
-3
+21
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Xm.md
Пчёлы против мёда (с)
+24
-6
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Александр Сырчин
Ответ Гусеконь
зенитовских бразильцев вечно прощают.
Бразильцы Зенита не умеют проигрывать. В очередной раз устроили цирк после матча.
+18
-2
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MironSM84
Ночь.Петербург.Газпром Арена
Играет Питерский Зенит
И Лёха Мюллер вдохновенно
В ладоши хлопает,кричит

Вираж замолк и мяч из сетки
Вновь вынимает Кержаков
Закурит Миллер сигаретку
Сегодня судит не Вилков
+23
-9
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Святогор
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позвони куда надо пусть разберутся,а то опять левыми чемпионами не станете🤣🤣
+17
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Вован Азаров
а еще Серега твоим Латиносам карточки за споты и апелляции не дают, тогда как игрокам других клубов, как сегодня Миранчуку, за любой вопрос сразу желтая
+12
-1
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Сергей Спартакович
Мало кем уважаемый Сергей Семак.каждый матч твоей команды=скандал.угомони свои фавеллы
+28
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Евгений Шатога
Так а шо Гена Орлов молчит то?…эксперт ты наш ауууу ауууу…😂Привык чужих обсуждать
+8
0
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андрей кольцов
Ответ crazy_elky
Я все конечно понимаю, но можно как-то сделать так чтобы Семак перестал постоянно ныть?
Он страстотерпец, как говорила жена его.
+12
-5
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Ход_Конём
В Питере - ныть!
+12
-5
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Алексей Ненахов
Ответ crazy_elky
Я все конечно понимаю, но можно как-то сделать так чтобы Семак перестал постоянно ныть?
Это не нытьё , а « конструктивная критика» по словам питерцев )
+8
-2
+6
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Алексей Терн
скоро опять судьи будут вытаскивать газпром за уши
+11
-5
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vintar
Кто бы говорил, всегда судейство в вашу сторону.
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-3
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Buharoid
И правда, непонятно, где КК Сергееву. Семак настолько справедлив, что возмущается подсуживанию своей команде. Браво, Сергей Сельдереевич!
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Алексей Ненахов
Ответ Сергей Спартакович
почему не показывают владыку руси Миллера,когда голубые проигрывают?
Он не владыка уже , а бразильский работорговец
+5
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mario_galloni
Семак абсолютно не умеет проигрывать. Каждый раз сразу нытье про судей. Одно легендарное «нечего с этими козлами разговаривать» чего стоит
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Ал.Каш.
Нытье тренера Зенита - музыка для ушей! Классика!
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Владислав88
Гнать в тришеи Семака. Постеснялся быс такими составом ныть про судей. Судьи у нас онечно конечно редкие но Зенит, как и Спартак, точно не из-за проигрывают, а из-за дичайший тренерских заскоков и дурацких замен...
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Alex8007
Нытик 🥱
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Steiner
Кто бы говорил..
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Max Kochetkov
Ахаха, смешной)) то есть раньше все был нормой, но как только Питер сваливается на место ниже первого начинаются вопли))) Норм последовательный..
+7
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