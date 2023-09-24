Семак о судействе в РПЛ: «Мне непонятны абсолютно все решения ЭСК. Никакого обоснования, за какие-то грубые фолы карточки не дают, фолы не ставят, за мелкие – ставят»
Сергей Семак дал комментарий о судействе после матча с «Локомотивом».
– В последний раз, когда Москалев судил «Зенит», была игра со «Спартаком», закончившаяся громкой потасовкой. Не показалось вам, что судьи снова упустили нити игры?
– Я уже много говорил.
Из моих уст это будет звучать, как я жалуюсь. Эти моменты смотрят, проверяют – что, почему и как. На мой взгляд, абсолютно все решения ЭСК мне непонятны.
Что касается обоснования всех решений, говорю про наш клуб, за какие-то грубые фолы карточки не дают, фолы не ставят, за мелкие – ставят. Когда что дают или нет, непонятно абсолютно. Нет никакого обоснования.
Сложно что-то комментировать. Думаю, мне это и не нужно, наверное, делать.
Будем работать в той сфере, которая нам ближе и в которой мы должны работать – тренировать, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
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