Семак о судействе в РПЛ: «Мне непонятны абсолютно все решения ЭСК. Никакого обоснования, за какие-то грубые фолы карточки не дают, фолы не ставят, за мелкие – ставят»

Сергей Семак дал комментарий о судействе после матча с «Локомотивом».

– В последний раз, когда Москалев судил «Зенит», была игра со «Спартаком», закончившаяся громкой потасовкой. Не показалось вам, что судьи снова упустили нити игры?

– Я уже много говорил.

Из моих уст это будет звучать, как я жалуюсь. Эти моменты смотрят, проверяют – что, почему и как. На мой взгляд, абсолютно все решения ЭСК мне непонятны.

Что касается обоснования всех решений, говорю про наш клуб, за какие-то грубые фолы карточки не дают, фолы не ставят, за мелкие – ставят. Когда что дают или нет, непонятно абсолютно. Нет никакого обоснования.

Сложно что-то комментировать. Думаю, мне это и не нужно, наверное, делать.

Будем работать в той сфере, которая нам ближе и в которой мы должны работать – тренировать, – сказал главный тренер « » .

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS