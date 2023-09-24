Корнеев о втором голе «Локо»: «Полная вина Кругового, какой-то любительский вброс аута, авантюрное решение. Весь момент начался с него и привел к незаслуженному поражению»
Игорь Корнеев возложил на Данила Кругового ответственность за поражение «Зенита».
В 9-м туре Мир РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:1. Победный гол «Локомотива» был забит на 91-й минуте после аута «Зенита». Данил Круговой бросил мяч Вильмару Барриосу. Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов оказал на соперника давление, а полузащитник Максим Глушенков совершил отбор, вбежал в штрафную и отдал передачу защитнику Наиру Тикнизяну, поразившему ворота в касание.
«Какой‑то любительский вброс аута. Очень плохо вбросил, Барриоса накрывали, ты ему бросаешь в недодачу.
Это полная вина Кругового. Весь этот момент начался с него и привел к незаслуженному поражению. Авантюрное решение. Или далеко выбивать, или кому‑то четко в ногу», – сказал бывший футболист сборной России.
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