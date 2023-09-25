ЦСКА впервые пропустил 15 голов в 9 турах РПЛ. Только армейцы и «Рубин» еще не играли на ноль в текущем турнире

Теги ЦСКА Рубин премьер-лига Россия Футбол

ЦСКА впервые пропустил 15 голов в первых 9 турах Мир РПЛ.

Накануне армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (3:3) и занимают в таблице 9-е место.

В текущем турнире только ЦСКА и «Рубин» еще ни разу не сыграли на ноль.

При этом по забитым мячам (19) красно-синие делят 2-е место с «Зенитом», уступая лишь «Крыльям Советов» (21).

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1 комментарий

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Советник_042
Нет и долго не будет той легендарной защиты у ЦСКА при действующих в стране реалиях. Скоро питерский Бунедкор будет разоблачен и в России будет жить футбол.
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