ЦСКА впервые пропустил 15 голов в 9 турах РПЛ. Только армейцы и «Рубин» еще не играли на ноль в текущем турнире
ЦСКА впервые пропустил 15 голов в первых 9 турах Мир РПЛ.
Накануне армейцы сыграли вничью с «Ростовом» (3:3) и занимают в таблице 9-е место.
В текущем турнире только ЦСКА и «Рубин» еще ни разу не сыграли на ноль.
При этом по забитым мячам (19) красно-синие делят 2-е место с «Зенитом», уступая лишь «Крыльям Советов» (21).
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