Чалов забил 6-й гол в сезоне РПЛ, он 2-й в гонке бомбардиров. У форварда 80 мячей за ЦСКА за карьеру

Федор Чалов забил 6-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Форвард ЦСКА отличился в матче 9-го тура с «Ростовом» (3:3) и вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров, отставая от Матео Кассьерры («Зенит») на два мяча.

Гол в ворота «Ростова» стал 70-м для в чемпионатах России и 80-м за ЦСКА во всех турнирах.

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