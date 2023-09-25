Чалов забил 6-й гол в сезоне РПЛ, он 2-й в гонке бомбардиров. У форварда 80 мячей за ЦСКА за карьеру

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Федор Чалов Футбол

Федор Чалов забил 6-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Форвард ЦСКА отличился в матче 9-го тура с «Ростовом» (3:3) и вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров, отставая от Матео Кассьерры («Зенит») на два мяча.

Гол в ворота «Ростова» стал 70-м для Чалова в чемпионатах России и 80-м за ЦСКА во всех турнирах.

Подробнее статистика игрока – здесь.

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1 комментарий

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Толик Изверг
Если ещё раз съездит в Европу (только уже в лигу посильнее швейцарской), то вернётся и просто поставит РПЛ на колени. Ещё может заиграть за испанский/итальянский середняк спокойно.
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