Чалов забил 5-й гол в сезоне РПЛ и делит с Заболотным 2-е место в списке бомбардиров. Лидирует Кассьерра

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия Антон Заболотный Матео Кассьерра Федор Чалов Аббосбек Файзуллаев Футбол

Федор Чалов догнал Антона Заболотного по голам в сезоне Мир РПЛ.

Нападающий ЦСКА Чалов сравнял счет в матче с «Крыльями Советов» (2:2, второй тайм), забив гол на 75-й минуте после передачи Аббосбека Файзуллаева. Последний отличился первым результативным действием в составе армейцев. Он проводит третий матч в рамках РПЛ.

Теперь на счету Чалова 5 мячей и 1 результативный пас в 8 матчах чемпионата России. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров лиги со своим партнером по ЦСКА Антоном Заболотным.

Лидирует в рейтинге форвард «Зенита» Матео Кассьерра – у него 6 голов и 1 ассист. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА- «Крылья Советов». 

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9 комментариев

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Никита Алексеев
Заболотный идет за золотой бутсой
+21
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Артем Гладских
молодец!
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Кирилл
Надеюсь, этот гол с игры придаст Феде уверенности и он вернется на прошлосезонный голевой ход )
+8
-2
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БилльХансен
Комментаторы просто профнепригодные. Нужно было не смотреть игру, что-бы не заметить, что именно выход Чалова изменил ход матча, несколько его отборов, передач, заряженность на борьбу и гол в итоге. Плюс полностью пропустили момент с травмой Заболотного. Ну получил по ноге в штрафной и получил, хрен с ним, нам некогда.
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ShadyL
не делят они второе место, ибо у Чалова 4 с пенок. поэтому он во всех рейтингах третий
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Олег Акимов
Ответ Мукунку хороший
За «серебряной калошей»
За «бронзовым лаптем»
+1
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пиня
Ответ Никита Алексеев
Заболотный идет за золотой бутсой
С такой игрой даже в тройке не быть
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