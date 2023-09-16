Чалов забил 5-й гол в сезоне РПЛ и делит с Заболотным 2-е место в списке бомбардиров. Лидирует Кассьерра

Федор Чалов догнал Антона Заболотного по голам в сезоне Мир РПЛ.

Нападающий ЦСКА Чалов сравнял счет в матче с «Крыльями Советов» (2:2, второй тайм), забив гол на 75-й минуте после передачи . Последний отличился первым результативным действием в составе армейцев. Он проводит третий матч в рамках .

Теперь на счету Чалова 5 мячей и 1 результативный пас в 8 матчах чемпионата России. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров лиги со своим партнером по ЦСКА Антоном Заболотным.

Лидирует в рейтинге форвард «Зенита» – у него 6 голов и 1 ассист.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА- « ».

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