Чалов забил 5-й гол в сезоне РПЛ и делит с Заболотным 2-е место в списке бомбардиров. Лидирует Кассьерра
Федор Чалов догнал Антона Заболотного по голам в сезоне Мир РПЛ.
Нападающий ЦСКА Чалов сравнял счет в матче с «Крыльями Советов» (2:2, второй тайм), забив гол на 75-й минуте после передачи Аббосбека Файзуллаева. Последний отличился первым результативным действием в составе армейцев. Он проводит третий матч в рамках РПЛ.
Теперь на счету Чалова 5 мячей и 1 результативный пас в 8 матчах чемпионата России. Он делит второе место в списке лучших бомбардиров лиги со своим партнером по ЦСКА Антоном Заболотным.
Лидирует в рейтинге форвард «Зенита» Матео Кассьерра – у него 6 голов и 1 ассист.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА- «Крылья Советов».
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