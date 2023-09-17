Кассьерра забил 7-й гол в РПЛ. Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров. У Заболотного и Чалова – 5

Теги ЦСКА Зенит Рубин премьер-лига Россия Антон Заболотный Матео Кассьерра Федор Чалов Футбол

Матео Кассьерра забил 7-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Нападающий «Зенита» поразил ворота «Рубина» на 55-й минуте матча 8-го тура Мир РПЛ (3:0, второй тайм). 

Теперь на счету колумбийского форварда 7 мячей в 8 играх текущего розыгрыша чемпионата. Он также отдал 1 результативный пас. 

Кассьерра лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Его ближайшие преследователи – Антон Заболотный и Федор Чалов из ЦСКА – у них по 5 мячей. 

Подробную статистику Матео можно найти здесь

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9 комментариев

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Александр Беляков
Ответ Владислав Харламов
Сомневающиеся? У Семака и Бакаев скоро заиграет
Бакаев даже у профессора Дамблдора не заиграет )
+11
0
+11
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Данко Лазович
Просто зверюга.
+9
0
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Владислав Харламов
Сомневающиеся? У Семака и Бакаев скоро заиграет
+9
-2
+7
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AuroraBorealis
Ответ jqzn88xn6n
Комментарий удален пользователем
В мск слишком много клубов. Надо сократить раза в 4
+5
0
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Любовь Мелехова
Еще и пяткой может забивать!
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2vdhrvmmzf
Ответ Max Zhomkov
все три гола зенита по сути с контратак. Они много владеют мячом, переводят с фланга на фланг, но в позиционной атаке особо ничего не получается.
Рубин с рахимовым команда номер один на вылет, организация игры на нуле, так себе мерило
+3
-1
+2
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Max Zhomkov
все три гола зенита по сути с контратак. Они много владеют мячом, переводят с фланга на фланг, но в позиционной атаке особо ничего не получается.
+1
0
+1
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Artuom Batishev
Ответ Владислав Харламов
Сомневающиеся? У Семака и Бакаев скоро заиграет
Как раз Бакаев и не заиграет)
+1
0
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jqzn88xn6n
Комментарий удален пользователем
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Lavrentiy0602
какой классный набор форвардов у Богданыча, соперникам остаётся завидовать
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