Кассьерра забил 7-й гол в РПЛ. Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров. У Заболотного и Чалова – 5

Матео Кассьерра забил 7-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Нападающий « » поразил ворота « » на 55-й минуте матча 8-го тура Мир (3:0, второй тайм).

Теперь на счету колумбийского форварда 7 мячей в 8 играх текущего розыгрыша чемпионата. Он также отдал 1 результативный пас.

лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Его ближайшие преследователи – и из – у них по 5 мячей.

Подробную статистику Матео можно найти здесь.

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