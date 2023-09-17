Кассьерра забил 7-й гол в РПЛ. Форвард «Зенита» лидирует в списке бомбардиров. У Заболотного и Чалова – 5
Матео Кассьерра забил 7-й гол в сезоне Мир РПЛ.
Нападающий «Зенита» поразил ворота «Рубина» на 55-й минуте матча 8-го тура Мир РПЛ (3:0, второй тайм).
Теперь на счету колумбийского форварда 7 мячей в 8 играх текущего розыгрыша чемпионата. Он также отдал 1 результативный пас.
Кассьерра лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Его ближайшие преследователи – Антон Заболотный и Федор Чалов из ЦСКА – у них по 5 мячей.
Подробную статистику Матео можно найти здесь.
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