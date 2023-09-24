Domino’s – «Челси»: «Мы доставили 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз»
Твиттер британского подразделения Domino’s высмеял результативность «Челси».
Сегодня лондонцы уступили «Астон Вилле» (0:1) в 6-м туре АПЛ. Они не забивают три матча – с 30 августа.
«Мы доставили примерно 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз», – сказано в сообщении, опубликованном после гола «Виллы» «Челси».
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