Domino’s – «Челси»: «Мы доставили 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз»

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия ахахаха Питание Футбол

Твиттер британского подразделения Domino’s высмеял результативность «Челси».

Сегодня лондонцы уступили «Астон Вилле» (0:1) в 6-м туре АПЛ. Они не забивают три матча – с 30 августа.

«Мы доставили примерно 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз», – сказано в сообщении, опубликованном после гола «Виллы» «Челси».

«Заходил «Вест Хэм» – и снова ничего не купил». Сеть пиццерий Domino’s вечно троллит АПЛ

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лагер
Сколько я пива выпил вы ещё не знаете
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Ну это годный троллинг. Но мне больше понравилась в каком-то канале фраза, что Челси было в верхней части таблицы еще при Елизавете II
+37
-3
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юлия Закаблукова
Клуб превратили в посмешище
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ashan Sorokin
Какой комментарий напишет британский филиал Durex ?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лука Стабровский
должун все время говорил о каком-то фк меме. теперь понятно что он имел ввиду
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Черкашин
Ответ Ебздрогыч
Ну это годный троллинг. Но мне больше понравилась в каком-то канале фраза, что Челси было в верхней части таблицы еще при Елизавете II
Был вверху ещё при бабушке.:))))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Над Чёлси не издевается только ленивый))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салауат Нуралиев
😂😂😂😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Герасименко
Все пинают Челси кому не лень. Жалость...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ciao.ragazzi.2519
а можно узнать сколько продали с последнего гола мудрика за челси?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valik Slovo
Ответ Антимосковский
я примерно 30 литров выпил с 30 августа, челси бы столько очков хватило чтобы не вылететь
Мало)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Вы еще не знаете сколько денег вывели из клуба после РАА)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гегенпрессинг Рангника
Сколько пицц они смогут раздать к моменту первого гола Мурзика за Челси?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Чижов
скоро буки на победу челси брать ставки с кэфом от 8 на каждую игру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Surviving
😝😝😝
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий