Domino’s – «Челси»: «Мы доставили 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз»

Твиттер британского подразделения Domino’s высмеял результативность «Челси».

Сегодня лондонцы уступили « » (0:1) в 6-м туре АПЛ. Они не забивают три матча – с 30 августа.

«Мы доставили примерно 852 609 пицц после того, как вы забили в последний раз», – сказано в сообщении, опубликованном после гола «Виллы» « ».

«Заходил «Вест Хэм» – и снова ничего не купил». Сеть пиццерий Domino’s вечно троллит АПЛ

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