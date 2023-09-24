«Челси» не забил в 13 матчах АПЛ в 2023 году. Это худший результат с 1995-го – тогда было 14 игр без голов

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» не удалось забить в 13 матчах АПЛ с начала 2023 года.

С начала года «Челси» провел без забитых голов больше игр в АПЛ, чем любая другая команда лиги. «Синим» не удалось забить ни в одном из последних трех туров чемпионата.

В 2023 году лондонцы установили свой худший результат по числу матчей без голов в АПЛ с 1995 года – тогда «Челси» не забил в 14 матчах лиги за год.

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21 комментарий

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Отец Абду
Забитые голы в АПЛ с прошлого сезона:

Холанд - 44 голов

Челси - 43 голов
+18
-1
+17
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Эпоха рекордов! Боули должен быть доволен.
+10
-2
+8
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T622222
Ушел Роман Аркадьевич и Челси начал путь на дно
+8
-1
+7
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Ноно Гомес
все антирекорды продолжаем бить при Боули)
+3
0
+3
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Liquidozz
Зря Поч взял этот квест
+3
0
+3
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Konstantin Meerov
Боули подбухивает на кушетке у психоаналитика
+2
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llolishe
Столько потратить и не купить напа хотя бы уровня Уоткинса пхахаха
+2
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ман сити фейк
Одни деньги недостаточно чтобы доминировать
+2
-1
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Artūras Grigas
Скоро побьют этот рекорд.
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nick-basil
Если купят Мбапе-Месси- Роналду-Салаха и продолжить в том же духе... Владелец видимо полностью лишен органов чувств. Иначе - надо срочно валить из футбола
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Иван Лапин
Моуриньо, прости, мы всё прое....
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Waititi
А кто должен забивать в Челси? Разве они купили топ Напа , да нет. Потратили ярд и никого не купили топового откуда у вас игра может появиться и раз вы сделали на Поча то ждите как минимум следующий сезон.
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
ниче, ждем от тодика еще ярд зимой за осимхена и потом посмотрим
Ему это зачем ? Он игрок для топ клуба
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Artūras Grigas
Ответ Liquidozz
Зря Поч взял этот квест
А кому мешает лишние деньги...
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Иван Лапин
Ответ nick-basil
Если купят Мбапе-Месси- Роналду-Салаха и продолжить в том же духе... Владелец видимо полностью лишен органов чувств. Иначе - надо срочно валить из футбола
они не покупают возрастных игроков, только молодежь до 25 лет, никаких салахов не будет
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