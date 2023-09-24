«Челси» не забил в 13 матчах АПЛ в 2023 году. Это худший результат с 1995-го – тогда было 14 игр без голов
«Челси» не удалось забить в 13 матчах АПЛ с начала 2023 года.
С начала года «Челси» провел без забитых голов больше игр в АПЛ, чем любая другая команда лиги. «Синим» не удалось забить ни в одном из последних трех туров чемпионата.
В 2023 году лондонцы установили свой худший результат по числу матчей без голов в АПЛ с 1995 года – тогда «Челси» не забил в 14 матчах лиги за год.
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