Почеттино о «Челси»: «Владельцы разочарованы, но им нужно поддержать план. Мы играем хорошо, но не идеально, не хватает голов»

Маурисио Почеттино считает, что владельцам «Челси» нужно поддержать команду.

Лондонский клуб проиграл « » (0:1) в матче . « » не забил в третьей игре подряд.

– Считаю, что «Челси» заслужил большего в первом тайме. Второй тайм мы начали с преимуществом, но после красной карточки игра изменилась.

– Что нужно сделать, что изменить результативность команды?

– Работать, верить в игроков, доверять им.

В нашем распоряжении есть команда, и нам нужно укрепить уверенность игроков, дать футболистам необходимую поддержку, чтобы они могли творить на поле.

Мы играем хорошо, не идеально, но нам не хватает забитых голов.

– Разочарованы ли владельцы команды?

– Безусловно, они разочарованы, но в то же время им нужно поддержать этот план, – сказал главный тренер «Челси» .

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