Почеттино о «Челси»: «Владельцы разочарованы, но им нужно поддержать план. Мы играем хорошо, но не идеально, не хватает голов»

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино считает, что владельцам «Челси» нужно поддержать команду.

Лондонский клуб проиграл «Астон Вилле» (0:1) в матче АПЛ. «Челси» не забил в третьей игре подряд.

– Считаю, что «Челси» заслужил большего в первом тайме. Второй тайм мы начали с преимуществом, но после красной карточки игра изменилась.

– Что нужно сделать, что изменить результативность команды?

– Работать, верить в игроков, доверять им.

В нашем распоряжении есть команда, и нам нужно укрепить уверенность игроков, дать футболистам необходимую поддержку, чтобы они могли творить на поле.

Мы играем хорошо, не идеально, но нам не хватает забитых голов.

– Разочарованы ли владельцы команды?

– Безусловно, они разочарованы, но в то же время им нужно поддержать этот план, – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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54 комментария

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jam.football
Ответ rusichi
Верните Лэмпарда. Тренер на поверку ничуть не хуже Почеттино, зато свой) А если серьезно. Отставка Тухеля была контрольным выстрелом в Челси этим «нескажукем» Боэли. Верните Челси, гады)))
наверное каждый фанат Челси скучает по временам, когда команда принадлежала Абрамовичу)
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rusichi
Верните Лэмпарда. Тренер на поверку ничуть не хуже Почеттино, зато свой)
А если серьезно. Отставка Тухеля была контрольным выстрелом в Челси этим «нескажукем» Боэли.
Верните Челси, гады)))
+41
-5
+36
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Акира_1
Ответ LIBerly
"Мы играем хорошо, но не идеально". Что же тогда для Почеттино есть плохо и ужасно?
Ближе к октябрю мы это узнаем, когда в календаре начнутся топы, а не Форесты и Борнмуты.
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LIBerly
"Мы играем хорошо, но не идеально". Что же тогда для Почеттино есть плохо и ужасно?
+23
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Иван Шуткин
Нормально он лапшу на уши вешает) В каждом матче нуль, но при этом хорошо играли)
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Artūras Grigas
Ответ универсал78
за год убили топ клуб. теперь до еврокубков, года три как минимум. при правильном менеджменте.
Из Чемпионшипа в еврокубки не попадешь.
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универсал78
за год убили топ клуб. теперь до еврокубков, года три как минимум. при правильном менеджменте.
+9
-1
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Sergeev55
владельцы должны поддержать нас - купят ещё игроков! 😁😁
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Evgen_Hazard
Следующие матчи Фулхэм и Бёрнли, если там не раздобыть 6 очков, то следующие уже будут Арсенал, Брентфорд, Тоттенхэм. Мне кажется Челси возьмёт там максимум 2 очка и сезон можно заканчивать.
А сломанных Нкунку, Джеймса, Фофана и прочих отдавать в аренду с бесплатным выкупом. Пока толстый у руля так всё и будет
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9wkbc9rjcb
Вот согласитесь очень, очень средненький состав, без стариков, которые и пнут и подскажут, и чего ждут результат смешно, на сыгранность времени нет, дальше игры с волкодавами, которые вывернут мехом внутрь и без напряга.
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ta-tosha
Да нормальный там состав даже сейчас. Поч просто хернёй страдает.
Дай этих игроков Клоппу в его 4 3 3 - и были бы в пятерке минимум. Поч же сам адепт играть с быстрыми вингами, они у него есть - но он упорно продолжает засовывать из в полузащиту и катать вату. Пздц
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Сергей Кайзер
Ответ LIBerly
"Мы играем хорошо, но не идеально". Что же тогда для Почеттино есть плохо и ужасно?
Игры смотрел? Моментов допускают у своих ворот мало, у чужих создают много, упускают голов дофига. В матче с Виллой тоже. Там поделать-то мало что можно.
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Artūras Grigas
Я думаю что , хозяева середняка не понимают что такое футбол. Ждем в следующем сезоне в Чемпиошипе.
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b9dc9qmr6f
Ответ jam.football
чтобы угодить владельцам, не обязательно теперь каждый матч ставить в старте Мудрика
Без шуток, сегодня Мудрик смотрелся бодро
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курский вокзал. стою
Они там все под планом играют походу))
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ljolik888
Ему самому не смешно говорить . Челси молодцы все ближе к чампион шипу . .
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Женька Овомоела
Боюсь представить что будет если Челси станет играть плохо)
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Леван Сиукаев
<<Мы играем хорошо, но....>> где то я это уже слишал
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b9dc9qmr6f
Ответ ZjzoRe
он бегает, реально бегает.. больше ничего не делает, но старается, потеет. Был бы отличный трансфер, если бы его взяли лямов за 5, а так замени его столетним середняком из РПЛ типа Бикфалви и пользы только больше будет
Ну все же понимают, что 70 это с налогом на помощь всу и тд

Клуб отжали у Абрамовича, нужно было повесточку соблюсти, вот и задонатили по полной

Красная цена 20 за него, все остальное уже налог
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Константин Ловков
Ответ LIBerly
"Мы играем хорошо, но не идеально". Что же тогда для Почеттино есть плохо и ужасно?
Последние матчи при Лэмпарде в оба захода (из более-менее недавнего)
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Lev140588
Боули - как сумасшедший, который купил дом, разобрал фундамент, а потом злится что стены рушатся.
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nick-basil
"Владельцы" посмешище. Кто бы мог подумать.
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Профессор из Кобхэма
Челси действительно неплохо играет. Пока ни в одном матче хуже соперника не были.

Но Челси ничего не забивает. Потратить миллиард и не купить при этом опытного топ форварда - это главный идиотизм в истории футбола по части менеджмента.

Уоткинс забил чуть ли не с углового. Джексон бы в этом эпизоде запустил бы мяч за трибуны и сломал бы спину.
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Xm.md
Не хватает еще трансферов
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Ноно Гомес
вот что будет если продавать своих воспитанников и покупать непонятных французов...
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