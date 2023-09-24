Почеттино о «Челси»: «Владельцы разочарованы, но им нужно поддержать план. Мы играем хорошо, но не идеально, не хватает голов»
Маурисио Почеттино считает, что владельцам «Челси» нужно поддержать команду.
Лондонский клуб проиграл «Астон Вилле» (0:1) в матче АПЛ. «Челси» не забил в третьей игре подряд.
– Считаю, что «Челси» заслужил большего в первом тайме. Второй тайм мы начали с преимуществом, но после красной карточки игра изменилась.
– Что нужно сделать, что изменить результативность команды?
– Работать, верить в игроков, доверять им.
В нашем распоряжении есть команда, и нам нужно укрепить уверенность игроков, дать футболистам необходимую поддержку, чтобы они могли творить на поле.
Мы играем хорошо, не идеально, но нам не хватает забитых голов.
– Разочарованы ли владельцы команды?
– Безусловно, они разочарованы, но в то же время им нужно поддержать этот план, – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.
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А если серьезно. Отставка Тухеля была контрольным выстрелом в Челси этим «нескажукем» Боэли.
Верните Челси, гады)))
А сломанных Нкунку, Джеймса, Фофана и прочих отдавать в аренду с бесплатным выкупом. Пока толстый у руля так всё и будет
Дай этих игроков Клоппу в его 4 3 3 - и были бы в пятерке минимум. Поч же сам адепт играть с быстрыми вингами, они у него есть - но он упорно продолжает засовывать из в полузащиту и катать вату. Пздц
Клуб отжали у Абрамовича, нужно было повесточку соблюсти, вот и задонатили по полной
Красная цена 20 за него, все остальное уже налог
Но Челси ничего не забивает. Потратить миллиард и не купить при этом опытного топ форварда - это главный идиотизм в истории футбола по части менеджмента.
Уоткинс забил чуть ли не с углового. Джексон бы в этом эпизоде запустил бы мяч за трибуны и сломал бы спину.