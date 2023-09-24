Почеттино о голе «Виллы» после углового «Челси»: «Нам не повезло. Но мы вдесятером заставили соперника отойти в защиту и создали много моментов»
Маурисио Почеттино высказался о контратаке «Астон Виллы» после углового «Челси».
«Нам немного не повезло. У нас было много моментов. Мы сумели заблокировать первый удар, но второй был голевым. Нам нужно принять это, но нам немного не повезло.
Мы, играя вдесятером, заставили соперника отойти в защиту и создали очень много моментов.
Нужно отдавать себе отчет в том, что происходит, однако при этом сохранять спокойствие. Мы создаем моменты, команда сражается. Нельзя сказать, что мы сдались после 70 минут, мы бились до конца в меньшинстве.
Надеемся, что как можно скорее сможем изменить ситуацию», – заявил главный тренер «Челси».
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Не вылетит Челси в шип,это понимают те люди которые хотя бы за АПЛ следят потому что есть команды которые банально слабее Челси по составу и игре (Шеффилд,Лутон,Бернли,Эвертон).Но люди будут писать баян про шип чтобы плюсов набить