Почеттино о голе «Виллы» после углового «Челси»: «Нам не повезло. Но мы вдесятером заставили соперника отойти в защиту и создали много моментов»

Маурисио Почеттино высказался о контратаке «Астон Виллы» после углового «Челси».

«Нам немного не повезло. У нас было много моментов. Мы сумели заблокировать первый удар, но второй был голевым. Нам нужно принять это, но нам немного не повезло.

Мы, играя вдесятером, заставили соперника отойти в защиту и создали очень много моментов.

Нужно отдавать себе отчет в том, что происходит, однако при этом сохранять спокойствие. Мы создаем моменты, команда сражается. Нельзя сказать, что мы сдались после 70 минут, мы бились до конца в меньшинстве.

Надеемся, что как можно скорее сможем изменить ситуацию», – заявил главный тренер « ».

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