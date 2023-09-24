Почеттино о голе «Виллы» после углового «Челси»: «Нам не повезло. Но мы вдесятером заставили соперника отойти в защиту и создали много моментов»

Теги Челси Астон Вилла премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о контратаке «Астон Виллы» после углового «Челси».

«Нам немного не повезло. У нас было много моментов. Мы сумели заблокировать первый удар, но второй был голевым. Нам нужно принять это, но нам немного не повезло.

Мы, играя вдесятером, заставили соперника отойти в защиту и создали очень много моментов.

Нужно отдавать себе отчет в том, что происходит, однако при этом сохранять спокойствие. Мы создаем моменты, команда сражается. Нельзя сказать, что мы сдались после 70 минут, мы бились до конца в меньшинстве.

Надеемся, что как можно скорее сможем изменить ситуацию», – заявил главный тренер «Челси».

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16 комментариев

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Ansu Fati
Монстры, заставляли отходить в защиту грозную Астон Виллу😂 остановите эту машину
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Очки Дани Алвеса
Ля, да вы еще и бутсы надели, и даже каждый футболист джерси с правильной своей фамилией и номером нашел. Ну что красавчики! Жаль, что за это 3 очка не дают, футбол им подавай, видишь ли.
+10
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Aristokratt
Вообще то с менеджментом не повезло, уже по хорошему надо выгонять спортдиректоров вместе со скаутским отделением. Как можно было набрать на такие суммы, таких днарей?. Тренеруй этот состав хоть Гвардиола хоть Фергюсон, ничего толкового не добьёшься с этими бездарями 🤡
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trav
Ответ Артём Ларсон
Чем быстрее этого клоуна уберут, тем быстрее придут результаты
Дело вообще не в тренере
+2
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Gatsby !!!
за то бегали)))
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llolishe
Почетинно все еще предан Тоттенхэму
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Его Величество Златан
что не интервью - нам не повезло. Как же это бестолково звучит
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Golos Razuma
В конце сезона: мы заставили все 19 команд отойти в оборону и создали много моментов, но увы, теперь мы в Чемпионшипе.
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6tspey7tb5
Он после конференции сказал. Мужики у меня отмазки закончились. Что будем делать?
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Артём Ларсон
Чем быстрее этого клоуна уберут, тем быстрее придут результаты
0
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madjer163
Просто черти , сброд ноунеймов
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Waititi
Не везло Сити сколько лет вылетали в ЛЧ, а Челси везет уже что они в АПЛ, а не в Шипе.
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Удар Кержакова
Ответ Ansu Fati
Монстры, заставляли отходить в защиту грозную Астон Виллу😂 остановите эту машину
при этом не играют в еврокубках. И тренер норм и игроки, но в общем беда
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Удар Кержакова
Ответ Очки Дани Алвеса
Ля, да вы еще и бутсы надели, и даже каждый футболист джерси с правильной своей фамилией и номером нашел. Ну что красавчики! Жаль, что за это 3 очка не дают, футбол им подавай, видишь ли.
С тростью играли
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The Best
Ответ Golos Razuma
В конце сезона: мы заставили все 19 команд отойти в оборону и создали много моментов, но увы, теперь мы в Чемпионшипе.
Вы про шип пишете на полном серьезе?)
Не вылетит Челси в шип,это понимают те люди которые хотя бы за АПЛ следят потому что есть команды которые банально слабее Челси по составу и игре (Шеффилд,Лутон,Бернли,Эвертон).Но люди будут писать баян про шип чтобы плюсов набить
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