Федотов о 3:3 с «Ростовом»: «ЦСКА сам привез себе два гола. Приезжали побеждать, не ожидали обескураживающего начала»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов считает, что ЦСКА сам виноват в пропущенных от «Ростова» голах.

– Очень обескураживающее начало матча, дальний удар встряхнул нас, не отреагировали должным образом. В простых моментах были допущены ошибки, сами себе привозим. После 2:0 команда включилась, есть что анализировать, над чем подумать. Создавали достаточное количество моментов, могли сравнять еще в первой тайме.

Во втором тайме после пропущенного мяча увидели ритм, темп, забитые голы. Надо отдать должное команде – не раскисли, не бросили играть. Вырвали эту ничью, до последнего у нас были шансы на выход вперед. Соперник создавал моменты, также был близок к победе. Для зрителей – классная игра с множеством моментов.

– Почему не получилось с самого начала включиться?

– Приезжали сюда побеждать, не ожидали такого начала. Повторюсь, в первом забитом мяче стоило сыграть хитрее. Второй гол привезли сами себе, третий тоже.

– О чем после матча говорили с арбитром [Сергеем Карасевым]?

– По некоторым решениям судейским. Поинтересовался о моменте в штрафной «Ростова», когда был наступ, – почему не пенальти? Мне объяснили, на этом пожали друг другу руки, и все стало понятно, – сказал главный тренер ЦСКА после ничьей со счетом 3:3.

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14 комментариев

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unknown artist
Ответ Серёга Соколов
Если честно,скучаю по ВМГ. Объясню,пока шапками не закидали. ВМГ умеет работать с молодежью. Федотов,такое ощущение, её не просто игнорирует,но совершенно осознанно топит. Сначала Ушаков,хорошо себя проявил,плотно сел на скамейку. Вышел в защиту Лукин на пару матчей,тоже был довольно таки неплох. Плотно присел,наверное потому что Муха и Здьелар лучше играют как ЦЗ... Затем Рядно,который так же показал,что готов играть на взрослом уровне. Теперь тоже на скамейке печенье перебирает... Осталось ещё Аббоса усадить и пускай все вместе вышиванием занимаются...
Удивительно под каждой новостью читать про Ушакова. Можно, конечно, все свалить на то, что Федотов не умеет работать с молодежью, а можно посмотреть, что Ушаков постоянно в лазарете или только-только после травмы и набирает в форму, а потом так и не набрав опять травмируется. Последние полгода вообще в футбол не играл. Причем здесь-то Федотов?
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Серёга Соколов
Если честно,скучаю по ВМГ. Объясню,пока шапками не закидали. ВМГ умеет работать с молодежью. Федотов,такое ощущение, её не просто игнорирует,но совершенно осознанно топит. Сначала Ушаков,хорошо себя проявил,плотно сел на скамейку. Вышел в защиту Лукин на пару матчей,тоже был довольно таки неплох. Плотно присел,наверное потому что Муха и Здьелар лучше играют как ЦЗ... Затем Рядно,который так же показал,что готов играть на взрослом уровне. Теперь тоже на скамейке печенье перебирает... Осталось ещё Аббоса усадить и пускай все вместе вышиванием занимаются...
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Кирилл
Ответ Серёга Соколов
Если честно,скучаю по ВМГ. Объясню,пока шапками не закидали. ВМГ умеет работать с молодежью. Федотов,такое ощущение, её не просто игнорирует,но совершенно осознанно топит. Сначала Ушаков,хорошо себя проявил,плотно сел на скамейку. Вышел в защиту Лукин на пару матчей,тоже был довольно таки неплох. Плотно присел,наверное потому что Муха и Здьелар лучше играют как ЦЗ... Затем Рядно,который так же показал,что готов играть на взрослом уровне. Теперь тоже на скамейке печенье перебирает... Осталось ещё Аббоса усадить и пускай все вместе вышиванием занимаются...
Ну, давайте будем честны, у Гончаренко и другого выбора не было: произошла смена поколений, ушло много игроков и пришлось играть теми, кто был.
Сейчас у Федотова выбор игроков больше, чем был у ВМГ, и он уже дал лучший результат за последние 5 лет.

Да и ВМГ давали много шансов, не смотря на игру команды.
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Серёга Соколов
Ответ leonidvinocur@gmail.com
Не сказал бы, что Федотов молодежь игнорирует. Уже играют Кисляк, Глебов, Рядно. Ушаков был неплох, но как показывает практика: если игрок плохо отрабатывает в обороне, то Федотову он не нужен. Это как раз про Ушакова. При ВМГ молодежь играла, но не развивалась. Тот же самый обляков и Мухин показали себя только Валентиныче
Ну тоже не совсем согласен. Сколько матчей сыграл Кисляк? Кубковые матчи не берём. Про Рядно я как раз и сказал,что хорошо себя проявил,но сидит. Почему уже второй матч подряд Гайич играет на его позиции,вместо своей? Я понимаю,если бы некого было ставить и он перевёл Гайича на другой фланг,но ведь Рядно никуда не делся,и он даже на замену не выходит. Глебов получал игровую практику в первых матчах в сезоне,теперь тоже присел. На счёт Облякова в корне не согласен. Ваня всегда был хорош,просто у него было очень много хейтеров. Не забывай,что он постоянно играл на разных позициях,только что на воротах не удалось постоять, что мало кому дано. Но даже в этом случае,всегда было видно,что он пахарь на поле! Да,не всегда всё получалось,бывали и косяки,а у кого их не было из всего нашего состава? А если из всех игроков в мире? Даже у топовых звёзд они бывают. Про Ушакова,не сказал бы,что он не отрабатывал в обороне. Он и возвращался,и в борьбу вступал и мячи выигрывал. Но ему отводилось слишком мало времени,чтобы понять,что он в итоге за фрукт. Как итог : факт игнора перспективной молодёжи на лицо. И тут вопрос: умеет ли Федотов вообще с ней работать,и если "да",то почему они все протирают штаны,даже когда нужны. Или Федотов из тех тренеров,который лучше доверится более опытному игроку(не важно,на какую позицию его выпустить), нежели молодому,но подающему надежды. Аббос не в счёт,я сужу не по 1 игроку,а по основной массе.
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6tspey7tb5
Он выставляет такую защиту намекая руководству о трансферах ? Так поздно уже
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Mihamoscow
У кого-то стакан наполовину пуст , а у Федотова постоянно наполовину полон ..)
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Евгений Шатога
Лысый а ты думал в сказку попал?😂
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naspartaks ru
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мерзкий федотов, как, всегда, ехидно отвечает на вопросы. Никакой, чистой победой цска там и не пахло. как бездарно кони пропускали голы от сельмаша, так же бездарно сами ростовчане незабивали коням. голевых моментов у ростова то, побольше было в игре.
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leonidvinocur@gmail.com
Ответ Серёга Соколов
Если честно,скучаю по ВМГ. Объясню,пока шапками не закидали. ВМГ умеет работать с молодежью. Федотов,такое ощущение, её не просто игнорирует,но совершенно осознанно топит. Сначала Ушаков,хорошо себя проявил,плотно сел на скамейку. Вышел в защиту Лукин на пару матчей,тоже был довольно таки неплох. Плотно присел,наверное потому что Муха и Здьелар лучше играют как ЦЗ... Затем Рядно,который так же показал,что готов играть на взрослом уровне. Теперь тоже на скамейке печенье перебирает... Осталось ещё Аббоса усадить и пускай все вместе вышиванием занимаются...
Не сказал бы, что Федотов молодежь игнорирует. Уже играют Кисляк, Глебов, Рядно. Ушаков был неплох, но как показывает практика: если игрок плохо отрабатывает в обороне, то Федотову он не нужен. Это как раз про Ушакова. При ВМГ молодежь играла, но не развивалась. Тот же самый обляков и Мухин показали себя только Валентиныче
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Серёга Соколов
Ответ unknown artist
Удивительно под каждой новостью читать про Ушакова. Можно, конечно, все свалить на то, что Федотов не умеет работать с молодежью, а можно посмотреть, что Ушаков постоянно в лазарете или только-только после травмы и набирает в форму, а потом так и не набрав опять травмируется. Последние полгода вообще в футбол не играл. Причем здесь-то Федотов?
Он сидел ещё до травмы
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Серёга Соколов
Ответ Кирилл
Ну, давайте будем честны, у Гончаренко и другого выбора не было: произошла смена поколений, ушло много игроков и пришлось играть теми, кто был. Сейчас у Федотова выбор игроков больше, чем был у ВМГ, и он уже дал лучший результат за последние 5 лет. Да и ВМГ давали много шансов, не смотря на игру команды.
так про выбор я согласен. Я об этом и говорю,что тренер умел работать с тем,что есть. Сейчас у Федотова больший выбор профильных игроков,но все перспективные молодые,которые могут закрыть проблемные позиции,сидят на скамейке. А на эти позиции он выпускает совершенно не профильных игроков,имея при этом выбор. Вопрос: зачем?
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Filipp Gorski
Ответ luckyanov
Зимой эгоцентрист пойдет на выход. Сезон к тому времени будет окончательно потерян…
Уверен не уволят
А кого тогда назначать?
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