Федотов о 3:3 с «Ростовом»: «ЦСКА сам привез себе два гола. Приезжали побеждать, не ожидали обескураживающего начала»

Владимир Федотов считает, что ЦСКА сам виноват в пропущенных от «Ростова» голах.

– Очень обескураживающее начало матча, дальний удар встряхнул нас, не отреагировали должным образом. В простых моментах были допущены ошибки, сами себе привозим. После 2:0 команда включилась, есть что анализировать, над чем подумать. Создавали достаточное количество моментов, могли сравнять еще в первой тайме.

Во втором тайме после пропущенного мяча увидели ритм, темп, забитые голы. Надо отдать должное команде – не раскисли, не бросили играть. Вырвали эту ничью, до последнего у нас были шансы на выход вперед. Соперник создавал моменты, также был близок к победе. Для зрителей – классная игра с множеством моментов.

– Почему не получилось с самого начала включиться?

– Приезжали сюда побеждать, не ожидали такого начала. Повторюсь, в первом забитом мяче стоило сыграть хитрее. Второй гол привезли сами себе, третий тоже.

– О чем после матча говорили с арбитром [Сергеем Карасевым]?

– По некоторым решениям судейским. Поинтересовался о моменте в штрафной « », когда был наступ, – почему не пенальти? Мне объяснили, на этом пожали друг другу руки, и все стало понятно, – сказал главный тренер после ничьей со счетом 3:3.

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