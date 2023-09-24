Федотов о 3:3 с «Ростовом»: «Пропускать по три и начинать так матч нельзя. Получив творческий пинок, ЦСКА взялся за дело и мог сравнять уже в 1-м тайме»

Владимир Федотов отметил несбалансированность игры ЦСКА после матча с «Ростовом».

«Обескураживающее начало. Не встретили, предупреждали, что некоторые игроки « » обладают дальним ударом. Залетел шальной гол. Мы здесь чуть дрогнули, пропустили, но слава богу, что взяли себя в руки.

Были опасные моменты у наших ворот, но мы взяли себя в руки. Получили творческий пинок от соперника, после которого мы взялись за дело. Забили, создали предостаточно в первом тайме, чтобы сравнять уже тогда.

Нам есть над чем подумать. Явный дисбаланс между атакующими и оборонительными действиями. Будем искать новые решения. Пропускать по три и начинать так матч больше нельзя», – заявил главный тренер после ничьей со счетом 3:3.

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