Федотов о 3:3 с «Ростовом»: «Пропускать по три и начинать так матч нельзя. Получив творческий пинок, ЦСКА взялся за дело и мог сравнять уже в 1-м тайме»
Владимир Федотов отметил несбалансированность игры ЦСКА после матча с «Ростовом».
«Обескураживающее начало. Не встретили, предупреждали, что некоторые игроки «Ростова» обладают дальним ударом. Залетел шальной гол. Мы здесь чуть дрогнули, пропустили, но слава богу, что взяли себя в руки.
Были опасные моменты у наших ворот, но мы взяли себя в руки. Получили творческий пинок от соперника, после которого мы взялись за дело. Забили, создали предостаточно в первом тайме, чтобы сравнять уже тогда.
Нам есть над чем подумать. Явный дисбаланс между атакующими и оборонительными действиями. Будем искать новые решения. Пропускать по три и начинать так матч больше нельзя», – заявил главный тренер ЦСКА после ничьей со счетом 3:3.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Чтобы сразу, с самого начала матча начинали играть и стремиться к победе.
Файзулаев лучший сегодня !!!
и хватит уже косить под Черчесова, нет никаких Мы, есть только Ты... тот кто за всё отвечает
Кто это подсказал убрать Зе, а то обычно Федю снимал.
И схему на 2 ЦЗ поменять нельзя было?
почему Лукина не выпустил - вопрос, тут я согласен с недоумением