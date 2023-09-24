Федотов о 3:3 с «Ростовом»: «Пропускать по три и начинать так матч нельзя. Получив творческий пинок, ЦСКА взялся за дело и мог сравнять уже в 1-м тайме»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов отметил несбалансированность игры ЦСКА после матча с «Ростовом».

«Обескураживающее начало. Не встретили, предупреждали, что некоторые игроки «Ростова» обладают дальним ударом. Залетел шальной гол. Мы здесь чуть дрогнули, пропустили, но слава богу, что взяли себя в руки.

Были опасные моменты у наших ворот, но мы взяли себя в руки. Получили творческий пинок от соперника, после которого мы взялись за дело. Забили, создали предостаточно в первом тайме, чтобы сравнять уже тогда.

Нам есть над чем подумать. Явный дисбаланс между атакующими и оборонительными действиями. Будем искать новые решения. Пропускать по три и начинать так матч больше нельзя», – заявил главный тренер ЦСКА после ничьей со счетом 3:3.

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35 комментариев

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dreamstep
Мухина ставить ЦЗ это как-то слишком гениально )
+33
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+32
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Кирилл
Ответ ICE78
Когда же тебе уже дадут хоть какой нибудь пинок из ЦСКА! Сделал из клуба посмешище!
Федотов впервые за 5 лет привел ЦСКА к медалям и выиграл трофей в виде Кубка - вот это уж действительно «Сделал из клуба посмешище» )
+25
-3
+22
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Привет от старых штеблет
защита вообще ноль...если нападение старается что-то делать,то защиты нету...ждём Дивеева...ну и парнишка из солнечного Узбекистана красава
+18
0
+18
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misha___97
Блин, неужели Лукин настолько плох, что Мухин играл на цз? Почему Набабкин не вышел пока что тоже загадка. Неочевидный выбор Макса в оборону
+10
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+10
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Кирилл
Хотелось бы, чтобы играли без этих «творческих пинков»..
Чтобы сразу, с самого начала матча начинали играть и стремиться к победе.
+7
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Mihamoscow
Есть молодые защитники , а выходят на их позиции Мухин , получи за шиворот и Зделар , с привоза чудом не забил Баграмян , если уж не играть при таких молодёжи , зачем вообще в составе , а не как Карпов , в аренде ?
Файзулаев лучший сегодня !!!
+5
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Злобный Конь
Иди,отдохни,дядя.
+8
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Геодез
бла бла бла. одно и тоже после каждого матча.
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.ru
этот Ростов, с его Валериными и Писиными закидонами, нужно обыгрывать с разницей голов в пять... без всякого творчества и пинков
и хватит уже косить под Черчесова, нет никаких Мы, есть только Ты... тот кто за всё отвечает
+6
-3
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Заборостроитель
"Нам есть над чем подумать"
Кто это подсказал убрать Зе, а то обычно Федю снимал.
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BarCa
Ничья заслуга его творческого пинка ? Или у Ростова тоже есть проблемы.?
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Алексей Полиенков
Ищите, Владимир Валентинович, ищите. А то руководство начнёт искать нового тренера. Треть сезона прошло, а всего лишь 3 победы в 9 матчах. Это фиаско!
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Kuzmichhh
Ответ Юрий Король
Больше некого. Заболотного?
Лукин, Набабкин.
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vc2g2snnkn
Надо менять тренера однозначно!
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Юрий Тюмин
Играли вообще без защиты пустое место.как к нашим воротам приблежались просто тихий ужас..будь Мойзес и Роша столько не пропустили
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Ибн Хоттабыч
Есть Рядно, Лукин, а играют в защите Мухин со Зделаром. Даже не знаю, что и сказать.
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Дмитрий Морозов
Всё тоже самое, но в новой стилистики. А спартак всё ближе.
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Юрий Король
Ответ dreamstep
Мухина ставить ЦЗ это как-то слишком гениально )
Больше некого. Заболотного?
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Алексей Полиенков
Ответ dreamstep
Мухина ставить ЦЗ это как-то слишком гениально )
Это rofls)
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seversever
Ответ Геодез
бла бла бла. одно и тоже после каждого матча.
Только словосочетания все изощреннее и изощреннее. Пыль в глаза пускает. Ну и «мы знаем причины» больше не говорит.
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Алексей Полиенков
Ответ Олег Елфутин
Вот тебя и нашёл. Иди в защиту играй
Лукин и Рядно: мы для тебя какая-то шутка?
И схему на 2 ЦЗ поменять нельзя было?
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Александр Малышев
Ответ Алексей Полиенков
Ищите, Владимир Валентинович, ищите. А то руководство начнёт искать нового тренера. Треть сезона прошло, а всего лишь 3 победы в 9 матчах. Это фиаско!
тут в попу новое руководство искать, а не тренера
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Дата саентист
Ответ Kuzmichhh
Лукин, Набабкин.
про Набабкина комментатор сказал - не совсем готов, иначе он был бы в составе 100%
почему Лукина не выпустил - вопрос, тут я согласен с недоумением
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Алексей Полиенков
Ответ Кирилл
Федотов впервые за 5 лет привел ЦСКА к медалям и выиграл трофей в виде Кубка - вот это уж действительно «Сделал из клуба посмешище» )
Это в прошлом сезоне было. А в этом - посмешище с 3 победами за треть чемпионата.
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Мукунку хороший
— Я буду «Мурзилку» выписывать, — говорит дядя Фёдор. — А я что-нибудь про охоту, — говорит Шарик. — А вы? — спрашивает дядя у кота. — А я ничего не буду, — отвечает кот. — Я экономить буду.
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