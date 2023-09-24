Карпин о том, почему «Ростов» упускает победу с 2:0 второй тур подряд: «Это психология. Первые 20 минут хорошо, потом – плохо»

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин высказался об игре «Ростова» против ЦСКА.

Команды сыграли 3:3 в матче РПЛ.

– Мне не понравилось, что к нашим воротам было много подходов. Понравились первые минуты первого тайма, концовка не понравилась. Второй тайм – более‑менее.

Под Максима Осипенко задумки не было, Евгений Чернов уже не мог продолжать матч, пришлось переставлять всю линию обороны, перелопачивать. Хотели дать сыграть Осипенко, в принципе в концовке он не помешал.

Нападающими доволен, они дали объем, агрессию, интенсивность. Были хорошие подходы после выхода Алексея Ионова, Кирилла Щетинина и Романа Тугарева.

– Второй тур упускаете победу после 2:0.

– Скорее всего, это психология.

В первом тайме 20 с чем‑то минут хорошо, потом плохо. Думаю, связать с чем‑то другим сложно, – сказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

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9 комментариев

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Гельмут Стой
игра бомба! командам не предъявить) но оборона и там и там проходной двор
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Михаил Опякин
Обожаю дыр-дыр
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Как бы там нибыло, хоть играть начали. Ждём полноценно готового Осипенко.
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YurkaNad
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Как бы там нибыло, хоть играть начали. Ждём полноценно готового Осипенко.
То, что Ростов пропустит три мяча, я не сомневался, а вот то, что забили три - приятная новость. И Осипенко возвращается. Все таки, пусть в ФНЛ Карпин отправит Прохина, а не весь Ростов...
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Никита Самарин
Хочется отметить выход из обороны перед вторым голом Ростова, просто 🔝 (всё в одно касание, чётко).
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Надо добавить, что Голенков прогрессирует. А я и не сомневался.
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Mihamoscow
Голы на загляденье , пять из шести точно хит-парад …!
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ YurkaNad
То, что Ростов пропустит три мяча, я не сомневался, а вот то, что забили три - приятная новость. И Осипенко возвращается. Все таки, пусть в ФНЛ Карпин отправит Прохина, а не весь Ростов...
Я давно про Прохина это говорю. Либо искать ему другое место на поле. Но не в защите. И Байрамяна на скамеечку усадить.. Совсем никакой. И давно.
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