Карпин о том, почему «Ростов» упускает победу с 2:0 второй тур подряд: «Это психология. Первые 20 минут хорошо, потом – плохо»

Валерий Карпин высказался об игре «Ростова» против ЦСКА.

Команды сыграли 3:3 в матче .

– Мне не понравилось, что к нашим воротам было много подходов. Понравились первые минуты первого тайма, концовка не понравилась. Второй тайм – более‑менее.

Под Максима Осипенко задумки не было, Евгений Чернов уже не мог продолжать матч, пришлось переставлять всю линию обороны, перелопачивать. Хотели дать сыграть Осипенко, в принципе в концовке он не помешал.

Нападающими доволен, они дали объем, агрессию, интенсивность. Были хорошие подходы после выхода Алексея Ионова, Кирилла Щетинина и Романа Тугарева.

– Второй тур упускаете победу после 2:0.

– Скорее всего, это психология.

В первом тайме 20 с чем‑то минут хорошо, потом плохо. Думаю, связать с чем‑то другим сложно, – сказал главный тренер « » .

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