Галактионов о Дзюбе в матче с «Зенитом»: «Все опасные моменты созданы с его участием. Артем полностью себя оправдал»
Михаил Галактионов оценил игру Артема Дзюбы в матче с «Зенитом».
«Локомотив» обыграл «Зенит» в гостях в 9-м туре Мир РПЛ (2:1). Артем Дзюба начал матч в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
«Есть уровень готовности игрока. Если он хорошо выполняет действия, он играет полный матч. Все опасные эпизоды были созданы с участием Дзюбы. Он полностью оправдал себя, выполнил свой объем работы.
На его место вышел более свежий Сулейманов, который добавил еще больше скорости», – сказал главный тренер «Локомотива».
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