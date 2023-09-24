Артем Дзюба: «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад. Показали характер и командный дух!»

Артем Дзюба поделился эмоциями от победы «Локомотива» над «Зенитом» (2:1).

«Всех с важнейшей волевой победой! Знаю, что «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад, что порадовали болельщиков.

Показали характер и командный дух! Будем работать дальше! Я счастлив», – написал форвард «Локомотива».

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