Артем Дзюба: «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад. Показали характер и командный дух!»
Артем Дзюба поделился эмоциями от победы «Локомотива» над «Зенитом» (2:1).
«Всех с важнейшей волевой победой! Знаю, что «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад, что порадовали болельщиков.
Показали характер и командный дух! Будем работать дальше! Я счастлив», – написал форвард «Локомотива».
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