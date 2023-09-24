Артем Дзюба: «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад. Показали характер и командный дух!»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Артем Дзюба поделился эмоциями от победы «Локомотива» над «Зенитом» (2:1).

«Всех с важнейшей волевой победой! Знаю, что «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад, что порадовали болельщиков.

Показали характер и командный дух! Будем работать дальше! Я счастлив», – написал форвард «Локомотива».

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13 комментариев

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Андрей Лупашевский
Ответ savik-A.M.
Дзюба просто гений , его не могут терпеть почти все болельщики команд где он раньше играл )
думаю, болелам Локо не стоит ждать и следует начать его ненавидеть прямо сейчас))
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savik-A.M.
Дзюба просто гений , его не могут терпеть почти все болельщики команд где он раньше играл )
+10
-1
+9
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Макс_Вирер
Ты то что сделал?)
+4
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Жил был пес
теперь его не заткнешь
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Roman Araslanov
Ну всё, теперь его не заткнуть, хотя пользы от него было ровно ноль, даже у Баринова ударов по воротам больше
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Дмитрий Махаев
2ое из 100 за предстоящюю неделю))
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Фут.Боль
Ответ Макс_Вирер
Ты то что сделал?)
Разнял всех и обнял.
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Роберт ЛеванГОЛьски
Замена Глушенкова была очень кстати
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ARoman91
УХААХАХА
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Никита Самарин
Как и большинство болельщиков разных клубов. Очень хочется, чтобы такая плотная борьба сохранилась до последнего тура.
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Андрей Лупашевский
Ответ Макс_Вирер
Ты то что сделал?)
порадовался вдвойне
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re-gree
Ответ Андрей Лупашевский
думаю, болелам Локо не стоит ждать и следует начать его ненавидеть прямо сейчас))
Хожу на стадион Локомотива. Никогда не слышал от болел слов поддержки и любви в адрес Дзюбы, только критику и оскорбления. Двое если он лучший в этот момент. Просто наблюдение
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Чётко_как_чечётка
Ответ savik-A.M.
Дзюба просто гений , его не могут терпеть почти все болельщики команд где он раньше играл )
Назови клубы, кроме Спартака и Зенита
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