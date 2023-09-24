У «Ростова» 2 победы в 9 матчах сезона РПЛ. Команда идет на 11-м месте в таблице

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Футбол

Серия без побед «Ростова» в РПЛ продлилась до пяти матчей.

Команда тренера Валерия Карпина сыграла вничью с ЦСКА (3:3) в игре 9-го тура Мир РПЛ.

Ростовчане не выигрывают в рамках чемпионата на протяжении пяти матчей – до этого были поражения от «Сочи» (0:4), «Пари НН» (0:1) и «Динамо» (1:2), а также ничья с «Балтикой» (2:2).

В общей сложности «Ростов» одержал две победы в девяти матчах текущего сезона.

На данный момент клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав девять очков при разнице голов 13:19.

Следующий матч в РПЛ «Ростов» проведет против «Урала».

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15 комментариев

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Vićtor Diaź
Лучший матч тура с цска выдали
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+14
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Бондарев Олег
Надеюсь, с возвращением Осипенко начнем наконец побеждать. По крайней мере, не будем пропускать так тупо. Из незначительно-позитивного: сложно судить по ЦСКА с их "экспериментальной" обороной, но все же игра в атаке понемногу как будто появляется.
+8
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ДИОНИС
Опять "Ростов" теряет очки, ведя в два мяча!
+2
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nikolaich
Ответ Vićtor Diaź
Лучший матч тура с цска выдали Смотреть было одно загляденье
И голы - загляденье. С 32,5 метров!
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Кузбасс
Сколько моментов Ростов не реализовал....
Валера сегодня устроит взбучку.
Кони - молодцы. Проявили характер.
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Остап Задунайский
Ростов играл лучше ЦСКА, просто не везёт, Валера верим!
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Bul.Bul
Верим в команду!
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Гаврила Ардалионович
Ростсельмаш в пердив вместе с Факелом?
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Dr.Hapot
Когда уже кудрявое недоразумение отправят отдыхать
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Viktor Poljakov
Ответ Бондарев Олег
Надеюсь, с возвращением Осипенко начнем наконец побеждать. По крайней мере, не будем пропускать так тупо. Из незначительно-позитивного: сложно судить по ЦСКА с их "экспериментальной" обороной, но все же игра в атаке понемногу как будто появляется.
С Песьяковым никакого толка.... Перед матчем прогнозировал в комментах, что Песьяков подведёт, как всегда....
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Бондарев Олег
Ответ Viktor Poljakov
С Песьяковым никакого толка.... Перед матчем прогнозировал в комментах, что Песьяков подведёт, как всегда....
Увы, сложно не согласиться. (( Совсем он никакой. Должен вдохновлять, а он первый сыплется.
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Бондарев Олег
Ответ Алла Коньшина
Валерий Георгиевич ,всех,кроме Голенкова и Миронова,и подавших им пасы для гола,лишить выходных,пусть пашут до 7го пока,чтобы игра казалась отдыхом а не наоборот.Обидно до слёз-второй матч профукали.Когда уже мы дождёмся победы?
Как это по-совковски - решать проблемы с психологией команды изнурительными физическими тренировками. :’(
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