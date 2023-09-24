У «Ростова» 2 победы в 9 матчах сезона РПЛ. Команда идет на 11-м месте в таблице
Серия без побед «Ростова» в РПЛ продлилась до пяти матчей.
Команда тренера Валерия Карпина сыграла вничью с ЦСКА (3:3) в игре 9-го тура Мир РПЛ.
Ростовчане не выигрывают в рамках чемпионата на протяжении пяти матчей – до этого были поражения от «Сочи» (0:4), «Пари НН» (0:1) и «Динамо» (1:2), а также ничья с «Балтикой» (2:2).
В общей сложности «Ростов» одержал две победы в девяти матчах текущего сезона.
На данный момент клуб занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав девять очков при разнице голов 13:19.
Следующий матч в РПЛ «Ростов» проведет против «Урала».
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