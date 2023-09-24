ЦСКА 5 матчей не побеждает в Мир РПЛ. Команда Федотова идет 9-й

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Футбол

ЦСКА 7 матчей не может победить в игровое время.

Сегодня армейцы добились ничьей в игре с «Ростовом» (3:3) в рамках 9-го тура Мир РПЛ.

В последний раз команда Владимира Федотова побеждала в чемпионате России 13 августа. С тех пор у нее одно поражение и пять ничьих. На данный момент московский клуб идет в таблице 9-м.

Также за это время ЦСКА дважды встретился с «Сочи» в Фонбет Кубке России и оба раза выиграл лишь в серии пенальти.

Следующим соперником станет «Балтика» – встреча назначена на 30 сентября.

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55 комментариев

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Кирилл
Хорошо, конечно, что вернулись в матч и вырвали ничью.
Но так играть нельзя - уже второй матч подряд забывают выйти на поле.
Надеюсь, эксперименты с Мухиным в центре защиты закончатся.

Аббос - светлейшее пятно этого ЦСКА.
Старается все сделать для победы, очень повезло его подписать.
+44
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ЖУЛИК
Ни одного защитника нет!!! Как????
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Любитель побеждать
А может без поражений серия?
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+17
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Никита Королёв
Какая трансферная компания ,такие и результаты.Было очевидно,что еще в прошлом сезоне прыгнули выше головы с данным набором футболистов.Летом нужно было качественное усиление,а по-большому счету ,пересборка всей команде.
+16
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Shuller18
Ответ Кирилл
Хорошо, конечно, что вернулись в матч и вырвали ничью. Но так играть нельзя - уже второй матч подряд забывают выйти на поле. Надеюсь, эксперименты с Мухиным в центре защиты закончатся. Аббос - светлейшее пятно этого ЦСКА. Старается все сделать для победы, очень повезло его подписать.
Хочется в ближайшем матче против Балтики увидеть с первых минут трио Файзуллаев-Чалов-Давила, когда, если не в подобных матчах наигрывать новые сочетания. Команде явно нужен новый испульс какой-то, ибо соперники к нашей тактике "забрось на Зе" уже привыкли.
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Стальной Цуккини 5х5
Жду интервью, в котором будет про "ошибочки", "потерю концентрации", про "в 1-ом тайме испугались соперника", "погодку", "ветерок", место в табличке и "составчик".
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Shuller18
Ответ Никита Королёв
Какая трансферная компания ,такие и результаты.Было очевидно,что еще в прошлом сезоне прыгнули выше головы с данным набором футболистов.Летом нужно было качественное усиление,а по-большому счету ,пересборка всей команде.
Летом нужно было подписывать левого латераля, ЦЗ хотя бы до зимы в аренду, АПЗ, способного стабильно тащить, ну и напа. Тогда была бы скамейка, конкуренция и качественный буст. В итоге команду лишь ослабили уходами Медины, Карася и Бахи.
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Артём Амирджанян
Что не говори, но характер у команды есть🔥🔥🔥
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Игнатий Вдовиченко
Ответ Злобный Конь
А кто ослабил то? Кто одобрил переходы? Не "лучший тренер последних 5 лет"?
В том году этот тренер занял 2 место и выиграл кубок. С возможностями ЦСКА, по факту, этот результат максимальный. Какие вообще к нему вопросы? Медина не просто так пылили в США, так ещё и свободным агентом оттуда ушёл, его продажа в Спартак – успех. Зайнутдинов хотел чего-то нового, в таком случае удерживать игрока это и его плохое настроение, и на команду оно может передаться. Единственный момент это конфликт с Караскалем, тут печально, что тренер не смог подобрать к нему ключи.
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LionKing
Какой состав, такое и место. И то ещё высоко находятся
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looptop
Но и не проигрывает, сейчас в таблице все плотно сидят, до 3 места 4 очка, до 2 го 5 очков, не так уж сильно оторвались все, до тянуть бы то ТО зимнего чтоб хоть какое то усиление было, иначе если основные игроки выпадут из за травм будет караул
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Mihamoscow
Без защиты играть , чего хотели , ладно только три залетело , повезло …
Но забили все красиво , с лета …
Файзулаев класс 👍, первый матч в основе от и до заслуженно , лучший в составе ЦСКА в этом матче
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.ru
такой же упёртый баран как и Гончаренко... с ним мы только тратим время
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Злобный Конь
Федотофилы сейчас дежурно проноют про трансферы.
Один ответ : пусть собирает манатки,и дует в "Челси".
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Shuller18
Ответ Злобный Конь
А кто ослабил то? Кто одобрил переходы? Не "лучший тренер последних 5 лет"?
А что, Федотов должен был на привязь посадить Баху, который хотел играть в Европе, и за которого предлагали солидные деньги? Как и Медину с Карасем, которые, как мы пока видим, в общем-то средние игроки, из которых сам же Федотов выжимал максимум?
Руководство должно было их адекватно заменить, но у нас как обычно.
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akula_ka-50
Ответ Злобный Конь
Федотофилы сейчас дежурно проноют про трансферы. Один ответ : пусть собирает манатки,и дует в "Челси".
Ахаха.. А если ты не Федотофил, то просто раскрой чуточку глазки... Состав ведь укомплектован выше некуда... В защите сегодня играли сплошь профильные цз
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Manchot
При таком тренере место в десятке будет большим успехом.
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Кирилл
Ответ Shuller18
Кого назначать? Березуцкого?
Мне кажется, что некоторым вообще не важно кого назначить - главное уволить Федотова )
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Алексей Полиенков
Ответ Ale10FJ
А при чем тут Федотов продали пол состава играют только воспитанниками тогда как все другие команды закупили норм так. Никакой скамейки толковой вообще нет. Вина тренера тут только в том что он на всю это распродажу соглашается и остаётся в команде.
Этих игроков тренер в состав ставит. Сегодня он обосрался с выбором защитников. Бабаева кстати тоже надо гнать за очередной провал трансферной кампании.
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Геннадий Мишин
ЦСКА это очень грустно и в то же время, смешно. Если за десять минут пару голов пропустить, то о чем разговор. Я удивлюсь, как больше-то не забили, поводы к тому, были. Федотов, дурак наверное, совсем умом тронулся, поставить Бзделара в защиту. Он там метался, , как уж на сковородке. Я понимаю, не от хорошего ума, когда Дивеев и Мозес, травмированы, всё равно это не отговорока, можно было поставить кого - то другого? Короче вроде бы и в защите есть кому, да ставить некого. ЦСКА сейчас ни в хоккей, ни в футбол играть не умеют, одни просеры, даже стыдно за команды!!!!
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Дата саентист
Ответ Invicta Corvus
А как же Носков, вы видели его бутсы ?
бутсы у Рядно, Носков бегает смешно
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евГений
Будет новость про худшую команды Москвы? Или так только про Спартак писать можно?
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misha___97
Ответ Shuller18
Хочется в ближайшем матче против Балтики увидеть с первых минут трио Файзуллаев-Чалов-Давила, когда, если не в подобных матчах наигрывать новые сочетания. Команде явно нужен новый испульс какой-то, ибо соперники к нашей тактике "забрось на Зе" уже привыкли.
Согласен. Между прочим после замены Зе стали больше мяч держать , а не лупить в сторону Забы. И мне лично это очень понравилось. Все 3 игрока атаки хорошо обращаются с мячом и это здорово.
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Pertinax Gandi
Но поражение-то за пять игр всего одно! Зачем нагнетать?
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Mihamoscow
Ответ RSI
Сидящие на лавке Набабкин и Лукин порадовали?
И про Рядно ещё забыл ☝🏾Если уж при таких обстоятельствах не играть , то зачем вообще тогда они нужны 🤷🏾‍♂️
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