ЦСКА 5 матчей не побеждает в Мир РПЛ. Команда Федотова идет 9-й
ЦСКА 7 матчей не может победить в игровое время.
Сегодня армейцы добились ничьей в игре с «Ростовом» (3:3) в рамках 9-го тура Мир РПЛ.
В последний раз команда Владимира Федотова побеждала в чемпионате России 13 августа. С тех пор у нее одно поражение и пять ничьих. На данный момент московский клуб идет в таблице 9-м.
Также за это время ЦСКА дважды встретился с «Сочи» в Фонбет Кубке России и оба раза выиграл лишь в серии пенальти.
Следующим соперником станет «Балтика» – встреча назначена на 30 сентября.
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Но так играть нельзя - уже второй матч подряд забывают выйти на поле.
Надеюсь, эксперименты с Мухиным в центре защиты закончатся.
Аббос - светлейшее пятно этого ЦСКА.
Старается все сделать для победы, очень повезло его подписать.
Но забили все красиво , с лета …
Файзулаев класс 👍, первый матч в основе от и до заслуженно , лучший в составе ЦСКА в этом матче
Один ответ : пусть собирает манатки,и дует в "Челси".
Руководство должно было их адекватно заменить, но у нас как обычно.