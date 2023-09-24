ЦСКА 5 матчей не побеждает в Мир РПЛ. Команда Федотова идет 9-й

ЦСКА 7 матчей не может победить в игровое время.

Сегодня армейцы добились ничьей в игре с « » (3:3) в рамках 9-го тура Мир .

В последний раз команда побеждала в чемпионате России 13 августа. С тех пор у нее одно поражение и пять ничьих. На данный момент московский клуб идет в таблице 9-м.

Также за это время дважды встретился с «Сочи» в Фонбет Кубке России и оба раза выиграл лишь в серии пенальти.

Следующим соперником станет «Балтика» – встреча назначена на 30 сентября.

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