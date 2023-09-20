По пенальти завершились все четыре матча среды в Кубке России

Все игры дня в Фонбет Кубке России завершились вничью.

Во всех четырех встречах в среду победитель был определен после серии пенальти.

« » победил « » (0:0, 4:2 – по пенальти), а обыграл « » (1:1, по пенальти – 4:2).

« » одержал победу над « » (3:3, по пенальти – 4:2), а « » выиграл у « » (1:1, по пенальти – 4:2).

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