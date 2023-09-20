По пенальти завершились все четыре матча среды в Кубке России

Теги ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Ахмат Урал Сочи Футбол

Все игры дня в Фонбет Кубке России завершились вничью.

Во всех четырех встречах в среду победитель был определен после серии пенальти.

«Урал» победил «Локомотив» (0:0, 4:2 – по пенальти), а ЦСКА обыграл «Сочи» (1:1, по пенальти – 4:2).

«Зенит» одержал победу над «Ахматом» (3:3, по пенальти – 4:2), а «Ростов» выиграл у «Рубина» (1:1, по пенальти – 4:2).

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14 комментариев

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luu
Зачем убили кубок?, если хотели больше игр - могли просто расширить РПЛ, а теперь нет той магии когда жирные коты отлетали в 1/16 с концами и болельщики небольших городов из провинции могли увидеть гранда и порадоваться победе своих
+17
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+15
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Radik_2.0
Кубок России Путь Пенальти
+6
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luu
Ответ Filipp Gorski
Да отличные шансы клубам ПФЛ и ФНЛ выйти в 1/4 условную при удачном жребии если бы как в Англии проводили кубок
Какие отличные шансы, раньше они играли с клубами высшей лиги в 1/16 и их соответственно было не 4, а 16
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Ale87
Ответ luu
Зачем убили кубок?, если хотели больше игр - могли просто расширить РПЛ, а теперь нет той магии когда жирные коты отлетали в 1/16 с концами и болельщики небольших городов из провинции могли увидеть гранда и порадоваться победе своих
Да могли хотя бы групповой этап разбавить командами из пердива, а то какой-то кубок премьер лиги получается
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Фёдор Кузнецов
и всё закончились 4:2
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QWertY
Кто главный спонсор этого турнира?
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igls54
«Россия — родина слонов и пенальтистов»
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-2
0
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ЛоуренсАравийский
Ответ luu
Зачем убили кубок?, если хотели больше игр - могли просто расширить РПЛ, а теперь нет той магии когда жирные коты отлетали в 1/16 с концами и болельщики небольших городов из провинции могли увидеть гранда и порадоваться победе своих
всмысле нет магии? а прошлогодний акрон?
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luu
Ответ ЛоуренсАравийский
всмысле нет магии? а прошлогодний акрон?
Так он по старой схеме должен был с такими результатами играть в финале за кубок, а не рубиться в сетке второго шансы с уже проигравшими
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Давид Agabekyan
Ответ Filipp Gorski
Да отличные шансы клубам ПФЛ и ФНЛ выйти в 1/4 условную при удачном жребии если бы как в Англии проводили кубок
Ага, куча шансов. Сколько стадий в прошлом году Акрон прошёл? И в итоге даже до полуфинала не дошёл. Это просто нарушение спортивного принципа, когда у кого-то 2 шанса и меньше стадий, а у другого 1 шанс и все игры на вылет. Лучше бы просто сделали дополнительный кубок РПЛ и всё
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Циник Петербургский
Ответ Radik_2.0
Кубок России Путь Пенальти
Зачет! ))
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