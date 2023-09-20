По пенальти завершились все четыре матча среды в Кубке России
Все игры дня в Фонбет Кубке России завершились вничью.
Во всех четырех встречах в среду победитель был определен после серии пенальти.
«Урал» победил «Локомотив» (0:0, 4:2 – по пенальти), а ЦСКА обыграл «Сочи» (1:1, по пенальти – 4:2).
«Зенит» одержал победу над «Ахматом» (3:3, по пенальти – 4:2), а «Ростов» выиграл у «Рубина» (1:1, по пенальти – 4:2).
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