У ЦСКА 2 победы в 6 последних матчах. Обе – над «Сочи» по пенальти

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Сочи Футбол

ЦСКА выиграл всего 2 из 6 последних матчей.

Сегодня команда Владимира Федотова обыграла «Сочи» в матче Фонбет Кубка России (1:1, пен. 4:2).

На счету армейцев 2 победы в 6 последних играх – предыдущую они тоже одержали над «Сочи» в серии пенальти (0:0, пен. 5:4). Также на этом отрезке московский клуб сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), «Зенитом» (1:1) и «Крыльями Советов» (2:2) и уступил «Динамо» (1:2). 

Следующий матч ЦСКА проведет 24 сентября – против «Ростова». 

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23 комментария

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Артём Амирджанян
Состав укомплектован
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Alyosha1803
Надо признаться, сегодня мы отскочили...
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corvin15
Федотов отличный тренер! Состава достойного нет для борьбы, чтобы восстанавливаться и т.д. Уровень чемпионата падает.
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woody_one
Ответ Alyosha1803
Надо признаться, сегодня мы отскочили...
Тебе надо - ты и признавайся. Где ты тут отскок увидел? Вполне боевая такая ничья в основное время. Если уж на то пошло, то даже с Самарой больший «отскок» был, хоть я так и не считаю.
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woody_one
Смотрю, тут клубу анонимных свидетелей таланта Ганчарэнки всё покоя не дает Федотов. Кого следующим тренером назначим?! Вон Ленька Слуцкер без работы или Ярошик.
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Ибн Хоттабыч
На самом деле всё очень грустно. Какая то бессмысленная игра: Забрось вперёд, а там, как получится. Единственное светлое пятнышко в плане созидания в двух последних играх 19-ти летний Файзулаев. Порадовал сегодня и Глебов, который сыграл на порядок лучше Келвина. В хорошем смысле удивил Тороп и дело вовсе не в пенальти. Не знаю насколько виноват Федотов, но вопросы к нему есть: Кула, например, подевался Арбузов? Зачем сплавили Ушакова? Раз уж нет нормальных трансферов, а Давила с Келвином пока вообще ни о чём, так может надо было сохранить то что есть? Слава богу, хоть Ермаков перестал выходить. Вообще, одни вопросы и никакого оптимизма впереди.
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woody_one
Ответ rigobersong
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При чем тут вообще Абаскаль? У тебя с ним что-то было или только представляешь? В спартаке еще недавно тренеров по гороскопу назначали, но никогда никому ничего не прощали))
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ko1_1_1ta
Ответ Никита Королёв
Целиком и полностью «заслуга» руководства клуба.Федотов выжимает максимум из этого состава.
Пока он только игроков "выжимает" из клуба
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feelthedroom@mail.ru
Дайте лысому шарлатану поработать, сейчас трансферов подвезут и игра прийдет
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seversever
У ЦСКА 4 победы (2 вымученные при игре в большинстве) в основное время в 13! матчах сезона. Это провал невероятных масштабов, но местные почитатели таланта Федотова продолжат говорить, что он выжимает максимум из этого состава.. он не максимум из состава выжимает, он ЦСКА выжимает и скоро не останется ни капли.
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olander
Федотов - аут!
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Ярик01
Ответ woody_one
Смотрю, тут клубу анонимных свидетелей таланта Ганчарэнки всё покоя не дает Федотов. Кого следующим тренером назначим?! Вон Ленька Слуцкер без работы или Ярошик.
Ленька очумел от собственного величия, но сколько он титулов принёс при скромной трансферной политике
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woody_one
Ответ Ярик01
Ленька очумел от собственного величия, но сколько он титулов принёс при скромной трансферной политике
Сейчас Ленька как тренер что-нибудь вразумительное сможет продемонстрировать? Вот то-то и оно.
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Петр Дьяконов
Ответ Ярик01
Ленька очумел от собственного величия, но сколько он титулов принёс при скромной трансферной политике
ну будь у Гончаренко или Федотова состав 2013-2015 годов я посмотрел бы как вы сейчас говориди. и соответсвенно если у Лени был бы состав как у Федотова последние 2 года, что он там бы сделал. хотя чего смотреть с Рубином он красиво уплыл в ФНЛ.
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Ярик01
Ответ Петр Дьяконов
ну будь у Гончаренко или Федотова состав 2013-2015 годов я посмотрел бы как вы сейчас говориди. и соответсвенно если у Лени был бы состав как у Федотова последние 2 года, что он там бы сделал. хотя чего смотреть с Рубином он красиво уплыл в ФНЛ.
Состав 2013-15 годов был против куда более сильных команд, бессмысленно его на современные реалии дно-лиги перекладывать
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