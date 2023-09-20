У ЦСКА 2 победы в 6 последних матчах. Обе – над «Сочи» по пенальти

ЦСКА выиграл всего 2 из 6 последних матчей.

Сегодня команда обыграла « » в матче Фонбет Кубка России (1:1, пен. 4:2).

На счету армейцев 2 победы в 6 последних играх – предыдущую они тоже одержали над «Сочи» в серии пенальти (0:0, пен. 5:4). Также на этом отрезке московский клуб сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1), «Зенитом» (1:1) и «Крыльями Советов» (2:2) и уступил «Динамо» (1:2).

Следующий матч проведет 24 сентября – против «Ростова».

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