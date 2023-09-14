ЦСКА, «Краснодар» и «Пари НН» попросили отпустить болельщиков с работы на матчи Кубка в будни

Клубы Мир РПЛ помогут фанатам отпроситься с работы.

ЦСКА, «Краснодар» и «Пари НН» подготовили обращения для болельщиков, чтобы те могли отпроситься с работы на матчи Кубка России, которые пройдут днем в будни.

Обращение « » подписано главным тренером команды и капитаном , ЦСКА предлагает прислать на почту всем желающим документ с подписями тренера и капитана . Обращение «Пари НН» подписал генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Краснодар» примет «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России во вторник, 19 сентября. Матч начнется в 15:00 по московскому времени. В этот же день «Пари НН» встретится со «Спартаком», игра начнется в 17:15.

ЦСКА сыграет с «Сочи» в среду, 20 сентября. Начало – в 15:00.

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