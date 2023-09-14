ЦСКА, «Краснодар» и «Пари НН» попросили отпустить болельщиков с работы на матчи Кубка в будни
Клубы Мир РПЛ помогут фанатам отпроситься с работы.
ЦСКА, «Краснодар» и «Пари НН» подготовили обращения для болельщиков, чтобы те могли отпроситься с работы на матчи Кубка России, которые пройдут днем в будни.
Обращение «Краснодара» подписано главным тренером команды Владимиром Ивичем и капитаном Матвеем Сафоновым, ЦСКА предлагает прислать на почту всем желающим документ с подписями тренера Владимира Федотова и капитана Игоря Акинфеева. Обращение «Пари НН» подписал генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.
«Краснодар» примет «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России во вторник, 19 сентября. Матч начнется в 15:00 по московскому времени. В этот же день «Пари НН» встретится со «Спартаком», игра начнется в 17:15.
ЦСКА сыграет с «Сочи» в среду, 20 сентября. Начало – в 15:00.
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Для кого вообще играете? На 15:00 ставят игры в Москве…
Всегда можно найти нормальное решение, если думать о болельщиках, а можно дурацкое.
Так как РФС состоит в УЕФА, то, несмотря на отстранение, матчи в даты проведения ЛЧ, ЛЕ и ЛК должны заканчиваться самое позднее за 15 минут до начала матчей еврокубков. Они начинаются в 7-45 вечера сейчас, значит матч должен закончиться в 7-30 самое позднее (это с учётом серии пенальти). Поэтому самое позднее время, на которое можно поставить начало матча Кубка России это 17:00 или 17:15