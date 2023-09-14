ЦСКА, «Краснодар» и «Пари НН» попросили отпустить болельщиков с работы на матчи Кубка в будни

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Владимир Федотов Пари НН Матвей Сафонов Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Клубы Мир РПЛ помогут фанатам отпроситься с работы.

ЦСКА, «Краснодар» и «Пари НН» подготовили обращения для болельщиков, чтобы те могли отпроситься с работы на матчи Кубка России, которые пройдут днем в будни. 

Обращение «Краснодара» подписано главным тренером команды Владимиром Ивичем и капитаном Матвеем Сафоновым, ЦСКА предлагает прислать на почту всем желающим документ с подписями тренера Владимира Федотова и капитана Игоря Акинфеева. Обращение «Пари НН» подписал генеральный директор клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Краснодар» примет «Динамо» в рамках Фонбет Кубка России во вторник, 19 сентября. Матч начнется в 15:00 по московскому времени. В этот же день «Пари НН» встретится со «Спартаком», игра начнется в 17:15.

ЦСКА сыграет с «Сочи» в среду, 20 сентября. Начало – в 15:00. 

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15 комментариев

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vzi
А слабо матчи на 19:00 хотя бы поставить?
Для кого вообще играете? На 15:00 ставят игры в Москве…
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Красная стрела
Ну ребят, вы живёте в мире с розывыми единорогами? Большинству работодателей и на чм домашний плевать было. Нет бы сделать нормальное время начало матчей. А не изобретать такую дичь🤷🏿‍♂️
+6
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+5
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savik-A.M.
Ответ vzi
А слабо матчи на 19:00 хотя бы поставить? Для кого вообще играете? На 15:00 ставят игры в Москве…
пересекаются с Лигой Чемпионов, договор с УЕФА на трансляции пока в силе , и там это прописано , что нельзя никакие трансляции проводить одновременно с ними
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Aleksey Yashin
Rukovoditel, pozhalyista otpusti ID
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vzi
Ответ savik-A.M.
пересекаются с Лигой Чемпионов, договор с УЕФА на трансляции пока в силе , и там это прописано , что нельзя никакие трансляции проводить одновременно с ними
Ок, перенесите на другую неделю, на четверг перенесите, на пятницу, а игры РПЛ на понедельник.
Всегда можно найти нормальное решение, если думать о болельщиках, а можно дурацкое.
+2
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Владимир Туаев
Нормально так попросили, за счёт работодателей... Тогда уж скажите, что вход будет свободный, чтобы никто себя лохом не чувствовал!
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savvaresh
Те, кто пишут, что назначайте на нормальное время матчи: РФС и Кубок России с удовольствием это делали бы, но не могут, даже если очень хочется, миллион раз про это писали.
Так как РФС состоит в УЕФА, то, несмотря на отстранение, матчи в даты проведения ЛЧ, ЛЕ и ЛК должны заканчиваться самое позднее за 15 минут до начала матчей еврокубков. Они начинаются в 7-45 вечера сейчас, значит матч должен закончиться в 7-30 самое позднее (это с учётом серии пенальти). Поэтому самое позднее время, на которое можно поставить начало матча Кубка России это 17:00 или 17:15
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Ярик01
Проще головы вправить и на нормальное время матчи назначать
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uchiyamada
попросить РФС ставить матчи на нормальное время - не судьба?
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Владимир Вербицкий
Интересно, а сами руководители клубов готовы отпускать своих сотрудников по тому же принципу?
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savik-A.M.
Ответ vzi
Ок, перенесите на другую неделю, на четверг перенесите, на пятницу, а игры РПЛ на понедельник. Всегда можно найти нормальное решение, если думать о болельщиках, а можно дурацкое.
это другой вопрос , что можно на другой день
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Igbin
Ответ Ярик01
Проще головы вправить и на нормальное время матчи назначать
УЕФА против.
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Ярик01
Ответ Igbin
УЕФА против.
УЕФА нередко разрешает проведение подобных матчей, такие примеры были и в АПЛ, отсюда вопрос, РФС обращался в УЕФА или это внутренняя тема МатчТВ, что деньги не хочет терять на трансляцию кубка России во время ЛЧ, но действуя в ущерб клубам
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