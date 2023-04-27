Семак об отказе Дзюбы от рукопожатия: «Ни на кого никогда не обижаюсь. Нет человека, которому я не подал бы руки. У Артема другой характер, воспитание, мысли»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Чемпионат.com Футбол

Сергей Семак высказался об отказе Артема Дзюбы пожать ему руку.

– После игры с «Локомотивом» мы увидели нерукопожатие Артема Дзюбы, который посмотрел на вас, но сделал вид, что не заметил. Вам как тренеру хотя бы немного обидно – при вас он неоднократно становился лучшим бомбардиром, а теперь так себя ведет?

– Работа тренера заключается не в том, чтобы ждать от кого-то благодарности. А в том, чтобы делать свою работу хорошо. Некоторые решения футболистам сложно понять. Это нормально. Самооценка – сложный для любого человека элемент.

Что касается моего внутреннего ощущения, то гораздо проще жить в гармонии с собой. И не принимать близко к сердцу такие моменты. У меня нет ни к кому отрицательных эмоций, каждому бывшему игроку благодарность. Ни на кого никогда не обижаюсь. И нет человека, которому я не подал бы руки.

У Артема другой характер, другое воспитание, другие мысли. Каждому в душу не заглянешь, – сказал главный тренер «Зенита».

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40 комментариев

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Семён Миньёле
Похоже, Богданыч постиг дзен... 🧘
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Ильдар М
Как болельщик Локомотива, к которому Семак отношения никогда не имел, могу сказать, что и как игрок, и как тренер, и как человек Сергей Богданович заслуживает только положительных отзывов. Профессионал в своем деле, с крепким характером, умный, добрый (и это все связанные между собой факторы). И многодетный отец, что вообще круто)
Отличный пример для молодежи, в общем.
+51
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whereissuso
>>И нет человека, которому я не подал бы руки.
Если это правда, то я им искренне восхищаюсь
+20
-2
+18
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Удар Кержакова
Ответ Семён Миньёле
Похоже, Богданыч постиг дзен... 🧘
У Семака брат священник и он восцерквленный человек. Отсюда и такое спокойствие.
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Александр Шейфер
Ответ Ильдар М
Это многое объясняет. Верующие люди - великодушные, как правило. Потому что сильная душа определяет всё остальное в характере и мировоззрении. И сохраняет молодость тела, кстати. Семак вон вообще не меняется)
Странно, но у меня знакомые верующие - люди душные, неадекватные и агрессивные. Возможно они просто неверующие, но они себя так называют. И это касается 3 конфессий.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Дзюба сам нерукопожатый после известных событий в мире компьютерных технологий. 🤪
+16
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niru
Все по делу)
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Alex Titov
Богданович, не человек, а человечище
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Дмитрий9779
Ответ riverman1980
"Не разговаривайте с этими козлами" (с) Семак "Ни на кого никогда не обижаюсь." (с) Семак
Как показали дальнейшие события Семак оказался прав.
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АРТУР АЛИЕВ
Единственный человек, которому я не подам руки Сергей Безруков
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Сергей Жарковский
Сергей Богданович! Всё по делу!👍
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Ильдар М
Ответ Удар Кержакова
У Семака брат священник и он восцерквленный человек. Отсюда и такое спокойствие.
Это многое объясняет. Верующие люди - великодушные, как правило. Потому что сильная душа определяет всё остальное в характере и мировоззрении. И сохраняет молодость тела, кстати. Семак вон вообще не меняется)
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Виктор
Ответ riverman1980
"Не разговаривайте с этими козлами" (с) Семак "Ни на кого никогда не обижаюсь." (с) Семак
И в чём здесь противоречие?
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юра георгиевский
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Дзюба сам нерукопожатый после известных событий в мире компьютерных технологий. 🤪
Дзюба сам об этом догадался и сам первый не подал руку.
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Михаил Савченко
Ответ Pol Belov
"Не разговаривайте с этими козлами" (с) Семак "Ни на кого никогда не обижаюсь." (с) Семак ........................ Семак прав, какая связь между козлами и hомо сапиенс, то бишь людьми?
Любой тренер на эмоциях во время матча. Это была фраза не для публики, тем более Богданыч за неё извинился потом.
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Сергей Кравец
Богдан = Богом Дан! В итоге получается Сергей Богом Дан Семак. Хороший специалист, но для России. На другом уровне он показывал, что не тянет. В ЛЧ Зенит с ним проваливался не раз и не два, хотя состав порой даже был круче, чем прямо сейчас. Но нет сомнений, что Семак это знает и он точно будет развиваться в этом направлении. Если когда-нибудь Россия вновь сыграет в Европе Семак уже возможно покажет себя с другой стороны, но пока он слабоват. Можно вспомнить как проиграл Сепахану под 0 (что в принципе стыдно должно быть для такой команды как Зенит), можно вспомнить как не выиграл у Фенербахче, а это не самый сильный клуб в Европе. И если уж с этими соперниками не справился, то что тогда говорить об условных Арсеналах, Унионах, Интерах, Брагах, Ливерпулях. Заметьте, что здесь речи нет даже про Реал, Сити, Баварию, Барселону, Наполи - просто это совсем уже в данный момент другой уровень футбола! Недосягаемый до Семака и его Зенита. А руку нужно жать не всем подряд, а только тем кто этого заслуживает. Ведь рукопожатие в мужском круге это не только приветствие, знакомство, но и УВАЖЕНИЕ к собеседнику. Как порой говорят в таких ситуациях: если не уважаю, то не вижу тебя и не жму тебе руку. Вот и весь ответ...
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Navi88
Ответ Ильдар М
Это многое объясняет. Верующие люди - великодушные, как правило. Потому что сильная душа определяет всё остальное в характере и мировоззрении. И сохраняет молодость тела, кстати. Семак вон вообще не меняется)
"Верующие люди - великодушные"
армии религиозных фанатиков - ага, мы такие!
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Ильдар М
Ответ Verhovn
Кстати - точно. Я для себя подметил, что верующие, как они позиционируют себя, очень высокомерные и неблагодарные. Может это напускное, но ты же #####, в миру живёшь - так и общайся нормально. Я тоже верущий.. правда мытарь, но это мои проблемы.)
Это не связано с их верой. Такие же мытари, грешники) Ведь гордыня - тоже грех.
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Вадим Черентаев
Ответ KOTOV71
" новость" уже давно ( и не раз) обсуждена, зачем заново это печатать?
может, потому что интервью опубликовали 27 апреля?
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Ильдар М
Ответ Александр Шейфер
Странно, но у меня знакомые верующие - люди душные, неадекватные и агрессивные. Возможно они просто неверующие, но они себя так называют. И это касается 3 конфессий.
У каждого свой характер, свои слабости, и свои триггеры, чтобы вывести из равновесия. Ну и крайностей быть не должно, я ведь не фанатиков имел в виду, а именно тех, кто осознал смысл бытия.
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Verhovn
Ответ Александр Шейфер
Странно, но у меня знакомые верующие - люди душные, неадекватные и агрессивные. Возможно они просто неверующие, но они себя так называют. И это касается 3 конфессий.
Кстати - точно. Я для себя подметил, что верующие, как они позиционируют себя, очень высокомерные и неблагодарные. Может это напускное, но ты же #####, в миру живёшь - так и общайся нормально. Я тоже верущий.. правда мытарь, но это мои проблемы.)
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molot p
этот бред долго обсуждать будут ещё
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Verhovn
Сергей Богданович просто мыслит шире. Конечно он не обидется на человека, которого хорошо знает. В этом весь Семак. И за это мы тоже его любим. Разве нет? Джентельмен с Большой буквы. Только хорошие эпитеты в его адрес))
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AVSamaranch
"У Артёма ДРУГОЕ воспитание""....Это даже круче, чем руку не пожать...
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NOOhr
У Артема есть воспитание?
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