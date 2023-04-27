Семак об отказе Дзюбы от рукопожатия: «Ни на кого никогда не обижаюсь. Нет человека, которому я не подал бы руки. У Артема другой характер, воспитание, мысли»

Сергей Семак высказался об отказе Артема Дзюбы пожать ему руку.

– После игры с « » мы увидели нерукопожатие , который посмотрел на вас, но сделал вид, что не заметил. Вам как тренеру хотя бы немного обидно – при вас он неоднократно становился лучшим бомбардиром, а теперь так себя ведет?

– Работа тренера заключается не в том, чтобы ждать от кого-то благодарности. А в том, чтобы делать свою работу хорошо. Некоторые решения футболистам сложно понять. Это нормально. Самооценка – сложный для любого человека элемент.

Что касается моего внутреннего ощущения, то гораздо проще жить в гармонии с собой. И не принимать близко к сердцу такие моменты. У меня нет ни к кому отрицательных эмоций, каждому бывшему игроку благодарность. Ни на кого никогда не обижаюсь. И нет человека, которому я не подал бы руки.

У Артема другой характер, другое воспитание, другие мысли. Каждому в душу не заглянешь, – сказал главный тренер « ».

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