У Кассьерры 8 голов в 9 матчах РПЛ. Он возглавляет гонку бомбардиров, опережая Заболотного и Чалова на 3 мяча

Теги Зенит премьер-лига Россия Антон Заболотный Матео Кассьерра Федор Чалов Футбол

Матео Кассьерра забил 8 голов в 9 матчах сезона в Мир РПЛ.

Форвард «Зенита» сегодня поразил ворота «Локомотива» в 9-м туре чемпионата России.

Кассьерра лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. На три мяча меньше у форвардов ЦСКА Антона Заболотного и Федора Чалова.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
Кас в этом сезоне очень эффективен
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КраснопольИваныч
Ответ Vićtor Diaź
Комментарий удален модератором
Позориться - это у них жизненное кредо же!)))
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Здорово смотрится в этом сезоне. Поверил в себя.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ justburn
Именно этого я от него ждал, когда он пришёл из Краснодара
Только из Сочи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Коновалов
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
🖕🖕🖕
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Кассьерра молодец, супер бомбардир!👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justburn
Ответ Vićtor Diaź
Кас в этом сезоне очень эффективен
Именно этого я от него ждал, когда он пришёл из Краснодара
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eg0r
И всё равно он мне не нравится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
munhin
Ответ Игорь Новиков
Здорово смотрится в этом сезоне. Поверил в себя.
Это все Малком виноват, не давал в прошлом сезоне Кассере забивать, а вратарям отбивать пенальти )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий