У Кассьерры 8 голов в 9 матчах РПЛ. Он возглавляет гонку бомбардиров, опережая Заболотного и Чалова на 3 мяча

Матео Кассьерра забил 8 голов в 9 матчах сезона в Мир РПЛ.

Форвард « » сегодня поразил ворота «Локомотива» в 9-м туре чемпионата России.

лидирует в гонке бомбардиров . На три мяча меньше у форвардов ЦСКА Антона Заболотного и .

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