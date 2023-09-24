У Кассьерры 8 голов в 9 матчах РПЛ. Он возглавляет гонку бомбардиров, опережая Заболотного и Чалова на 3 мяча
Матео Кассьерра забил 8 голов в 9 матчах сезона в Мир РПЛ.
Форвард «Зенита» сегодня поразил ворота «Локомотива» в 9-м туре чемпионата России.
Кассьерра лидирует в гонке бомбардиров РПЛ. На три мяча меньше у форвардов ЦСКА Антона Заболотного и Федора Чалова.
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