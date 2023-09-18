Геннадий Орлов: «Изидор сильнее и Кассьерры, и Сергеева. Его козыри – скорость, дриблинг, легкость. Он поможет «Зениту»

Геннадий Орлов положительно отозвался о форварде «Зенита» Вильзоне Изидоре.

Французский форвард, арендованный у «Локомотива» с обязательством выкупа, забил уже на 8-й минуте дебютной игры за «Зенит» – на выезде в 8-м туре Мир РПЛ «Рубину» (3:0).

«Я предполагал, что Изидор поможет питерцам. Он начал доказывать свою состоятельность в первой же встрече, забив гол.

Считаю, он сильнее и , и . Его козыри – скорость, дриблинг, легкость! Быстро влился в игру, что говорит о хорошей атмосфере внутри коллектива.

Семак рисковал, выпуская Вильзона с первых минут, он же только недавно в команде. Но ход сработал. Физически легионер здорово готов.

Полезно вышел на замену . Кержаков стал действовать увереннее, порой играл в одно касание, начал первую результативную атаку. Да и выручил несколько раз. То есть гол Заболотного в прошлом туре его не надломил.

Вообще сегодняшняя игра « » – удовольствие для гурманов. Гости потратили ровно столько сил, сколько требовалось. Рационализм, прагматизм действующего чемпиона. Мне кажется, питерцы берегут себя для будущих матчей – на Кубок и против «Локомотива» в РПЛ.

Нередко после паузы на игры сборных команды потом «проседают», теряют очки. А тут мы увидели, что «Зенит» находится в хорошем тонусе. Тренировочный процесс поставлен на нормальные рельсы.

Все увереннее и увереннее выходит на замену 19-летний Васильев. Это радует. Неплох в отборе, перспективен. Сезон длинный, он, конечно, будет еще получать свои шансы.

Родригао, думаю, появится еще нескоро. Ренан остался в запасе, с первых минут действовал Алип. Он – боец! После двух матчей за сборную Казахстана смотрелся довольно надежно. Уверен в себе. Очевидно, что прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Семак в него верит, и Нуралы его не подводит.

Я вам как-то говорил, что Мантуан пока еще играет в молодежный футбол. Да, он отдал отличный голевой пас . Но ведь были моменты, после которых к нему возникают вопросы. Не хватило зрелости, опыта. Это придет через матчи», – сказал журналист.

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