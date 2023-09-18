Геннадий Орлов: «Изидор сильнее и Кассьерры, и Сергеева. Его козыри – скорость, дриблинг, легкость. Он поможет «Зениту»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кержаков Геннадий Орлов Алексей Сутормин Матео Кассьерра Родригао Нуралы Алип Вильзон Изидор Иван Сергеев Спорт-Экспресс Дмитрий Васильев 2004 Густаво Мантуан Роберт Ренан Футбол

Геннадий Орлов положительно отозвался о форварде «Зенита» Вильзоне Изидоре.

Французский форвард, арендованный у «Локомотива» с обязательством выкупа, забил уже на 8-й минуте дебютной игры за «Зенит» – на выезде в 8-м туре Мир РПЛ «Рубину» (3:0).

«Я предполагал, что Изидор поможет питерцам. Он начал доказывать свою состоятельность в первой же встрече, забив гол.

Считаю, он сильнее и Кассьерры, и Сергеева. Его козыри – скорость, дриблинг, легкость! Быстро влился в игру, что говорит о хорошей атмосфере внутри коллектива.

Семак рисковал, выпуская Вильзона с первых минут, он же только недавно в команде. Но ход сработал. Физически легионер здорово готов.

Полезно вышел на замену Сутормин. Кержаков стал действовать увереннее, порой играл в одно касание, начал первую результативную атаку. Да и выручил несколько раз. То есть гол Заболотного в прошлом туре его не надломил.

Вообще сегодняшняя игра «Зенита» – удовольствие для гурманов. Гости потратили ровно столько сил, сколько требовалось. Рационализм, прагматизм действующего чемпиона. Мне кажется, питерцы берегут себя для будущих матчей – на Кубок и против «Локомотива» в РПЛ.

Нередко после паузы на игры сборных команды потом «проседают», теряют очки. А тут мы увидели, что «Зенит» находится в хорошем тонусе. Тренировочный процесс поставлен на нормальные рельсы.

Все увереннее и увереннее выходит на замену 19-летний Васильев. Это радует. Неплох в отборе, перспективен. Сезон длинный, он, конечно, будет еще получать свои шансы.

Родригао, думаю, появится еще нескоро. Ренан остался в запасе, с первых минут действовал Алип. Он – боец! После двух матчей за сборную Казахстана смотрелся довольно надежно. Уверен в себе. Очевидно, что прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Семак в него верит, и Нуралы его не подводит.

Я вам как-то говорил, что Мантуан пока еще играет в молодежный футбол. Да, он отдал отличный голевой пас Изидору. Но ведь были моменты, после которых к нему возникают вопросы. Не хватило зрелости, опыта. Это придет через матчи», – сказал журналист.

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18 комментариев

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Ninjah
Не надо трогать Кассьеру и Сергеева. Пусть Изидор на фланге играет.
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che kaif
Изидор выйдет на новый уровень в Зените
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-3
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Сергей Жарковский
Новая десятка Зенита конечно же не заменит Малкома, но это достойное приобретение клуба!
+7
0
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Кирилл.С-Пб
Как его паровозы не удержали не понимаю. Самострел какой-то...
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Матвей Суицидин
Ответ Ninjah
Не надо трогать Кассьеру и Сергеева. Пусть Изидор на фланге играет.
для левого полунападающего ему техники и скорости не хватает, думаю, его лучшая позиция это цн. с реализацией у него все в порядке. а слева пусть Мантуан или Мостовой играет плюс приедет Педро на эту позицию.
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Олег Сагайдачный
Обтерется в скором будущем,сыграются. И выиграет титул вместе с командой.
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trashbox
Главный минус Изидора - он не умеет бороться за мячи, выигрывать единоборства без фола. Ну и чрезвычайно узкая позиция на поле - как ЦН или правый нападающий он бесполезен.
Не, ну вполне возможно, что Семак его сумеет доучить, но при нынешней конкуренции в Зените станет ли он этим заниматься вообще - большой вопрос.
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Виктор
Ответ bestvideox
После сборных футболисты проседают, если сборная играет в конкурентном турнире, а у нас пока товарняки где футболистов сильно не напрягают.
А ты про сборные других стран ничего не слышал?
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Beriya
кто ему звонит
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Христиан Юла
Изидор, Касьерра, Клаудиньо, Вендел.. Радует, что у них пошло и их будет не остановить.. И.. Чудовищно жаль, что им не выступить в начинающейся ЛЧ УЕФА сезона 2023-24. И.. Занятно.. Изидор, Касьерра, Клаудиньо, Вендел, Барриос и капитан команды Дуглас Сантос, все как один чёрные ребята, и в городе на Неве с их этнической принадлежностью, нет никаких проблем.. А не так давно в граде Петра Великого, было совсем иное время..
Совсем иное..
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Max Zhomkov
Изидор вчера кроме гола ничем особо не запомнился, ну может пару раз неплохо в прдыгрыше сыграл. Короче он больше на чистых мячах , когда есть свободная зона , он на скорости переигрывает, собственно так и забил. А Кассьера может выйграть борьбу 1в1 и забить с пятачка, что собственно и сделал)) это разные футболисты. Но мне кажется Изидор может делать на поле больше, как минимум прессинг.
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napoli_14
Кассьеру, если он продолжит играть так как играет, Изидору будет дико сложно вытеснить. Они игроки примерно одного уровня, имхо, но Изидор будет более полезен на фланге, нежели как ЦН при такой форме колумбийца.

По Сергееву, пожалуй, уже можно смириться с тем, что он джокер, а не игрок старта.
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mars
Изидор парочку забьет и успокоится.
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bestvideox
Ответ Виктор
А ты про сборные других стран ничего не слышал?
Легионеров в РФПЛ играющие за сборные других стран можно по пальцам пересчитать.
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