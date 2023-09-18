Орлов о Кассьерре: «Посмотрите, как он работает на оборону. Разве Промес или Соболев так делают?»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Квинси Промес Матео Кассьерра Александр Соболев Футбол

Геннадий Орлов высоко отозвался о форварде «Зенита» Матео Кассьерре.

Комментатор выразил мнение после матча сине-бело-голубых с «Рубином» (3:0) в Мир РПЛ.

«Уверенная победа, но «Зенит» пока еще на второй строчке. Вся борьба впереди. Хотя по качеству футбола питерцы превосходят всех остальных. У сине-бело-голубых сильнейшая полузащита в лиге. С этим сложно спорить. Семак заставляет всех футболистов и прессинговать, и обороняться.

Посмотрите, как Кассьерра сегодня работал на команду, как Кладуиньо бежал назад. Все очень дисциплинированно. Разве Промес или Соболев так делают? Разве они так работают на оборону? Это говорит о физической готовности, о качественной работе на тренировках», — сказал Орлов.

С 7 голами Кассьерра лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Припузов
Соболев все выносит из штрафной и у него один из лучших показателей по выигранным единоборствам
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад Музалевский
Промес нет, хотя в матче с Сочи он разочек в подкат сходил. А Соболь в прессинге работает очень неплохо+на стандартах у своих ворот также часто подчищает
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл.С-Пб
Ответ Вячеслав Припузов
Соболев все выносит из штрафной и у него один из лучших показателей по выигранным единоборствам
Выносить из штрафной на стандартах и отрабатывать - РАЗНЫЕ вещи.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Иванов
Ответ Александр Сырчин
Этот опять про Спартак. А чего не про лидеров РПЛ на данный момент? Там и Краснодар и Крылья.
Орлов учавствует в передачах, где коментирует ВСЕ 16 клубов РПЛ. Спартак в том числе. То что журналюг8и спортса поголовно топящие за спартак вырывают только коментарии о спартаке - так это не проблема орлова. Поэтому аргумент, что орлов только спартак коментирует -полная ерунда!

Вы лучше свою зарему успокойте .Вот она действительно говорит в80% случаях только о Зените.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Сырчин
Этот опять про Спартак. А чего не про лидеров РПЛ на данный момент? Там и Краснодар и Крылья.
+13
-10
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
А кто в Зените не работает в обороне?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ Вячеслав Припузов
Соболев все выносит из штрафной и у него один из лучших показателей по выигранным единоборствам
Он забил меньше Зе 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artie Bukko
Ответ Влад Музалевский
Промес нет, хотя в матче с Сочи он разочек в подкат сходил. А Соболь в прессинге работает очень неплохо+на стандартах у своих ворот также часто подчищает
ну в прессинге Промес работает, он его зачастую вообще начинает и ведёт за собой партнёров в прессинг
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Huawei
Ответ Доктор Верховцев
Остальные не «бросают перчатку», не «навязывают борьбу», не «составляют конкуренцию», не выигрывают чемпионат после трёх туров и т.д.
Вы перечислили работу журналистов, которые все вопросы к этому сводят. Ну это, как бы в очередной раз показывает популярность клуба. Про других видать смысла нет мусолить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ Пользователь Huawei
Причём здесь вообще Промес и Соболев? Дядя Гена, понятно, конечно, что Спартак самая популярная команда, но можно хоть раз обойтись без сравнения с ней? Есть более резонансные события. Например :Ростов не смог обиграть аутсайдера, ведя 2:0,Локо проиграл Оренбургу. Обсудите лучше это. Так нет Спартак, Спартак, Спартак.........
Остальные не «бросают перчатку», не «навязывают борьбу», не «составляют конкуренцию», не выигрывают чемпионат после трёх туров и т.д.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ Vorhun
ГСО не очень давно поливал этого Касьеру, а теперь оды поет одно слово флигель.
Флигель — жилая пристройка сбоку главного здания или отдельно стоящая дополнительная постройка; дом во дворе большого здания.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл.С-Пб
Ответ SMART789
Вы хотите чтобы он бегал назад и стелился в подкатах? Ни один форвард этого не делает Именно как страйкер Соболев лучший в чемпионате и он забил бы мячей 20 наверное играй за ФК Зенит Кассьера курит в сторонке
Кто? Страйкер? 🤣🤣🤣🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А я ясные дни оставляю себе
Ответ Николай Иванов
Орлов учавствует в передачах, где коментирует ВСЕ 16 клубов РПЛ. Спартак в том числе. То что журналюг8и спортса поголовно топящие за спартак вырывают только коментарии о спартаке - так это не проблема орлова. Поэтому аргумент, что орлов только спартак коментирует -полная ерунда! Вы лучше свою зарему успокойте .Вот она действительно говорит в80% случаях только о Зените.
"Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Рубином» в интервью «СЭ» отметил..."

Дедушка прост яркий представитель неизлечимых провинциальных комплексов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Аккуратное разжигание вражды между поклонниками Зенита и Спартака, в этом и есть смысл сказанного Орловым.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Konstantin Zorin
Не даёт Спартак покоя деду, сам себя пытается убедить в исключительности Газовика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артем Гладских
Соболев хорошо выносит мячи из штрафной.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Пичугин
Деда Гена грамотно поджигает одно место у госпожи Федун.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Карпов
Самое интересное впереди)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Ошлапов
Некоторым спартаковцам надо брать пример, кто хорошо играет и помогает команде одержать победу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hong Kil
Ой, да сосредоточься на Соболеве с Промесом без игроков Зенита! Поищи корни победы в своем Спартачке.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий