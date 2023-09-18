Орлов о Кассьерре: «Посмотрите, как он работает на оборону. Разве Промес или Соболев так делают?»
Геннадий Орлов высоко отозвался о форварде «Зенита» Матео Кассьерре.
Комментатор выразил мнение после матча сине-бело-голубых с «Рубином» (3:0) в Мир РПЛ.
«Уверенная победа, но «Зенит» пока еще на второй строчке. Вся борьба впереди. Хотя по качеству футбола питерцы превосходят всех остальных. У сине-бело-голубых сильнейшая полузащита в лиге. С этим сложно спорить. Семак заставляет всех футболистов и прессинговать, и обороняться.
Посмотрите, как Кассьерра сегодня работал на команду, как Кладуиньо бежал назад. Все очень дисциплинированно. Разве Промес или Соболев так делают? Разве они так работают на оборону? Это говорит о физической готовности, о качественной работе на тренировках», — сказал Орлов.
С 7 голами Кассьерра лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Вы лучше свою зарему успокойте .Вот она действительно говорит в80% случаях только о Зените.
Дедушка прост яркий представитель неизлечимых провинциальных комплексов.