«Интер» выиграл все 5 матчей на старте Серии А в 4-й раз в истории. Последний раз – при Конте в 2019-м
«Интер» выиграл все 5 матчей на старте Серии А.
Случилось это в 4-й раз в истории клуба.
До этого 5 побед на старте было в сезоне-2019/20 при Антонио Конте, сезоне-2015/16 при Роберто Манчини и сезоне-1966/67 при Эленио Эррере.
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