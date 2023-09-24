«Интер» выиграл все 5 матчей на старте Серии А в 4-й раз в истории. Последний раз – при Конте в 2019-м

Теги Интер Роберто Манчини Симоне Индзаги серия А Италия Антонио Конте Эленио Эррера Футбол

«Интер» выиграл все 5 матчей на старте Серии А.

Случилось это в 4-й раз в истории клуба.

До этого 5 побед на старте было в сезоне-2019/20 при Антонио Конте, сезоне-2015/16 при Роберто Манчини и сезоне-1966/67 при Эленио Эррере.

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6 комментариев

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Vlados 86
У меня в памяти всплыл сезон 99/00, тогда вроде тоже 5 побед было, или нет? Вьери ударно начал за новый клуб, помню тогда Парму 5-1 грохнули и пятая победа над Торино была на выезде 1-0 (Вьери).
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Joey Ramone
Нужно ещё больше ротации, некоторые выдыхаются. Сенси - топ, почему ещё ни разу не появился?
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Xell
Ждем победу над Сассуоло. И будет рекордный старт.
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Xell
Ответ Vlados 86
У меня в памяти всплыл сезон 99/00, тогда вроде тоже 5 побед было, или нет? Вьери ударно начал за новый клуб, помню тогда Парму 5-1 грохнули и пятая победа над Торино была на выезде 1-0 (Вьери).
Тогда было 4побед и 1ничья
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Xell
Ответ Vlados 86
У меня в памяти всплыл сезон 99/00, тогда вроде тоже 5 побед было, или нет? Вьери ударно начал за новый клуб, помню тогда Парму 5-1 грохнули и пятая победа над Торино была на выезде 1-0 (Вьери).
Сейчас глянул тогда во 2 туре в Риме сыграли с Ромой 0—0.
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Е.Р.
Ответ Joey Ramone
Нужно ещё больше ротации, некоторые выдыхаются. Сенси - топ, почему ещё ни разу не появился?
травма
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