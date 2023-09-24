«Интер» выиграл все 5 матчей на старте Серии А в 4-й раз в истории. Последний раз – при Конте в 2019-м

«Интер» выиграл все 5 матчей на старте Серии А.

Случилось это в 4-й раз в истории клуба.

До этого 5 побед на старте было в сезоне-2019/20 при Антонио Конте, сезоне-2015/16 при Роберто Манчини и сезоне-1966/67 при Эленио Эррере.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS