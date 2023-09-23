Иньеста о стадионах: «Я играл на «Олд Траффорд», «Стэмфорд Бридж», «Сан-Сиро», но «Камп Ноу» – номер 1. Играть там – просто мечта»
Андрес Иньеста назвал «Камп Ноу» лучшим стадионом из тех, где он играл.
«Я играл на многих стадионах: «Олд Траффорд», «Стэмфорд Бридж», «Сан-Сиро», «Маракана»… Их было много, но для меня «Камп Ноу» – номер 1, самый лучший.
Каждый раз, когда ты играешь на этом стадионе, это просто мечта», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, выступающий за «Эмирейтс», в интервью Sports TV.
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А так, действительно, очень уютный стадион. Даже на рядовой матч с Блэкберном был забит под завязку. Очень чистый, аккуратный стадион.
А то что там не 100 тысяч - это и хорошо, атмосфера на всех стадионах АПЛ не в сравнении ни разу, особенно на олдовых
Даже «Стэмфорд Бридж» (был в 2009 году) в порядке, просто маловат.
Был на «Камп ноу». Очень старый, грязный стадион прошлого века. Хоть и «Олд Траффорд» не самый крутой стадион на сегодняшний день, но на порядок лучше, чем «Камп ноу» во всех аспектах.
Дай угадаю, Бернабеу?)
О чем он вообще говорит? Даже аристократический и не самый громкий Стемфорд Бридж - это мекка для болельщиком и игроков по сравнению с Кампом