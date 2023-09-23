Иньеста о стадионах: «Я играл на «Олд Траффорд», «Стэмфорд Бридж», «Сан-Сиро», но «Камп Ноу» – номер 1. Играть там – просто мечта»

Теги Интер Милан Олд Траффорд Челси Стэмфорд Бридж премьер-лига Англия Барселона Андрес Иньеста серия А Италия Ла Лига Камп Ноу Маракана высшая лига ОАЭ Сан-Сиро стадионы ФК Эмирейтс Футбол

Андрес Иньеста назвал «Камп Ноу» лучшим стадионом из тех, где он играл.

«Я играл на многих стадионах: «Олд Траффорд», «Стэмфорд Бридж», «Сан-Сиро», «Маракана»… Их было много, но для меня «Камп Ноу» – номер 1, самый лучший.

Каждый раз, когда ты играешь на этом стадионе, это просто мечта», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, выступающий за «Эмирейтс», в интервью Sports TV.

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36 комментариев

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Zagashtok
Ответ rigobersong
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я сам очень люблю Иньесту, но зачем хваля одного, ты принижаешь другого? Это обязательно?)
+18
-1
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Игрок777
Кто на арене Химки не бывал - красоты не видал 😅
+16
0
+16
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Green grass
Ответ ali10line
Никогда не забуду его гол на Стэмфорд Бридж как болельщик Челси
Там было что вспомнить всем любителям футбола , кроме гола Иньесты
+17
-1
+16
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Arman Markosyan 25
Ответ rigobersong
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Иньеста-волшебник, но как можно считать Модрича днищем?
+9
-1
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Zed_patriot
Ответ Green grass
Там было что вспомнить всем любителям футбола , кроме гола Иньесты
Эвребя засудил Барсу, это мы помним
+12
-6
+6
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ali10line
Никогда не забуду его гол на Стэмфорд Бридж как болельщик Челси
+7
-2
+5
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Никита Клепицкий
Ответ Kudim41
Какой бред! Камп ноу стадион, на котором сидят туристы. ТАм просто камерная обстановка!
Согласен, был на Камп Ноу и остался просто в шоке, начиная с того, что очень старый, грязный и сломанный, заканчивая атмосферой, очень неожиданно было для меня
+6
-2
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David Becker
Добротный был игрок, до Модрича ему конечно же далеко, но неплохо играл за Барсу почти на уровне Пьянича или Банеги.
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a2wai
Он просто не поиграл на Звезде в Перми, однозначно бы изменил свое мнение.
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Zagashtok
Ответ rigobersong
Причем тут принижать и говорить по факту?:))
Есть вещи, которые даже не подлежат обсуждению. Например, то что Модрич не днище, мягко говоря:)
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Shumi-jr
Ответ Игрок777
Кто на арене Химки не бывал - красоты не видал 😅
Ну, смех смехом, а арена очень в Химках комфортная
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Holy Diver
Ответ Zagashtok
я сам очень люблю Иньесту, но зачем хваля одного, ты принижаешь другого? Это обязательно?)
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-=Flawlsess=-
Ответ ta-tosha
Он и сейчас в порядке, Сохо все таки. А то что там не 100 тысяч - это и хорошо, атмосфера на всех стадионах АПЛ не в сравнении ни разу, особенно на олдовых
Я имел в виду, что маловат для сравнения с «Камп ноу».
А так, действительно, очень уютный стадион. Даже на рядовой матч с Блэкберном был забит под завязку. Очень чистый, аккуратный стадион.
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ta-tosha
Ответ -=Flawlsess=-
Ну ты сравнил, «Ванда Метрополитано» - космос просто, великолепный стадион. Я лишь из перечисленных самим же Иньестой сравнивал. Даже «Стэмфорд Бридж» (был в 2009 году) в порядке, просто маловат.
Он и сейчас в порядке, Сохо все таки.
А то что там не 100 тысяч - это и хорошо, атмосфера на всех стадионах АПЛ не в сравнении ни разу, особенно на олдовых
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-=Flawlsess=-
Ответ ta-tosha
я про это просто молчу :) по сравнению с Вандой Метрополитано например - это просто клоповник, серьезно
Ну ты сравнил, «Ванда Метрополитано» - космос просто, великолепный стадион. Я лишь из перечисленных самим же Иньестой сравнивал.
Даже «Стэмфорд Бридж» (был в 2009 году) в порядке, просто маловат.
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ta-tosha
Ответ -=Flawlsess=-
Ну это уже перегнул Иньеста. Был на «Камп ноу». Очень старый, грязный стадион прошлого века. Хоть и «Олд Траффорд» не самый крутой стадион на сегодняшний день, но на порядок лучше, чем «Камп ноу» во всех аспектах.
я про это просто молчу :) по сравнению с Вандой Метрополитано например - это просто клоповник, серьезно
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David Becker
Ответ a2wai
Он просто не поиграл на Звезде в Перми, однозначно бы изменил свое мнение.
Или на стадионе в Томске зимой .
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Manu Maks
Ответ rigobersong
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Иньеста действительно волщебник, а ты просто завистливый хейтер! PS поклонник Мадрида!
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Zagashtok
Ответ Holy Diver
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классика
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-=Flawlsess=-
Ну это уже перегнул Иньеста.
Был на «Камп ноу». Очень старый, грязный стадион прошлого века. Хоть и «Олд Траффорд» не самый крутой стадион на сегодняшний день, но на порядок лучше, чем «Камп ноу» во всех аспектах.
+1
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Muhammad Juraev
Ответ wadwill13
а что ты хотел услышать от бывшего игрока барсы? это нормально и так скажет любой игрок любой команды где провел много времени. что тут плохого?
А какой стадион лучший?)
Дай угадаю, Бернабеу?)
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Kudim41
Ответ wadwill13
а что ты хотел услышать от бывшего игрока барсы? это нормально и так скажет любой игрок любой команды где провел много времени. что тут плохого?
Лучше промолчать, чем нести подобную ахинею. Он назвал стадионы с ахренительной атмосферой на матчах. А играл он там не в рядовых играх.
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Muhammad Juraev
Как же у фанатиков сливочных горит)
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Val Smith
Магия Спотифай арены.
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ta-tosha
Я раз 6-7 был на Камп Ноу с 1992 года. Последние лет 15 - это аморфный и скучный стадион, 50% туристы озабоченные только селфи и походами за Фаст фудом.
О чем он вообще говорит? Даже аристократический и не самый громкий Стемфорд Бридж - это мекка для болельщиком и игроков по сравнению с Кампом
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