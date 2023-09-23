Иньеста о стадионах: «Я играл на «Олд Траффорд», «Стэмфорд Бридж», «Сан-Сиро», но «Камп Ноу» – номер 1. Играть там – просто мечта»

Андрес Иньеста назвал «Камп Ноу» лучшим стадионом из тех, где он играл.

«Я играл на многих стадионах: « », « », « », « »… Их было много, но для меня « » – номер 1, самый лучший.

Каждый раз, когда ты играешь на этом стадионе, это просто мечта», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, выступающий за «Эмирейтс», в интервью Sports TV.

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