Лещенко о стадионе «Спартака»: «Недоброжелательная атмосфера, психологически сложно играть на такой арене. Фанаты запугивают»

Лев Лещенко обратил внимание на «недоброжелательную атмосферу» на стадионе «Спартака».

Красно-белые одержали победу над «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ (1:0). Игра проходила на «Открытие Банк Арене».

– Как вам игра «Динамо»?

– Плохо.

– Почему?

– Психологически сложно играть на такой арене.

– Что такое?

– Недоброжелательная атмосфера здесь.

– Это все спартаковские фанаты?

– Конечно. Когда болельщики «Динамо» кричат «ЦСКА!», а болельщики ЦСКА – «Динамо!» – вот это я понимаю. А здесь они запугивают...

– Но это же противостояние «Спартака» и «Динамо».

– Это плохо. Доброжелательность должна быть. Это не соревнования, а злоба какая-то.

– У вас есть оптимизм по отношению к игре «Динамо»?

– Будет место в середине таблицы, – сказал народный артист России и болельщик «Динамо».

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