Лещенко о стадионе «Спартака»: «Недоброжелательная атмосфера, психологически сложно играть на такой арене. Фанаты запугивают»
Лев Лещенко обратил внимание на «недоброжелательную атмосферу» на стадионе «Спартака».
Красно-белые одержали победу над «Динамо» в 9-м туре Мир РПЛ (1:0). Игра проходила на «Открытие Банк Арене».
– Как вам игра «Динамо»?
– Плохо.
– Почему?
– Психологически сложно играть на такой арене.
– Что такое?
– Недоброжелательная атмосфера здесь.
– Это все спартаковские фанаты?
– Конечно. Когда болельщики «Динамо» кричат «ЦСКА!», а болельщики ЦСКА – «Динамо!» – вот это я понимаю. А здесь они запугивают...
– Но это же противостояние «Спартака» и «Динамо».
– Это плохо. Доброжелательность должна быть. Это не соревнования, а злоба какая-то.
– У вас есть оптимизм по отношению к игре «Динамо»?
– Будет место в середине таблицы, – сказал народный артист России и болельщик «Динамо».
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