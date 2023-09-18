Мелкадзе о переносе матча со «Спартаком»: «Поле в Сочи не готово, полезное решение. В Воронеже в прошлом сезоне была прямо беда»

Георгий Мелкадзе считает перенос матча со «Спартаком» в Москву верным решением.

« » и «Сочи» поменялись домашними матчами в Мир РПЛ из-за состояния газона на стадионе «Фишт». Матч 8-го тура, который должен был пройти в Сочи, прошел на « ».

«Считаю, что матч было нужно переносить. Это полезное решение. Поле в Сочи не готово.

Видел ли поля хуже? Да. На выезде в Воронеже в прошлом сезоне, например. Там прям беда», – сказал нападающий «Сочи».

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