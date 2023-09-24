Зимний кубок РПЛ пройдет в феврале 2024 года в Абу-Даби.

Об этом сообщил президент РПЛ Александр Алаев.

«На следующей неделе все объявим, завершаем переговоры. Зимний кубок будет в Абу-Даби в феврале. Про точные даты и участников скажем на следующей неделе», – сказал Алаев.

В прошлом году турнир проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, в нем участвовали «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Победителем стал «Спартак».

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