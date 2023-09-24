Быстров о «Динамо» и 0:1 от «Спартака»: «Чавес привез гол. Я б ему голову оторвал в раздевалке за такие вещи»
Владимир Быстров раскритиковал Луиса Чавеса за ошибку в матче со «Спартаком».
«Динамо» уступило красно-белым (0:1) в 9-м туре Мир РПЛ.
«Чавес привез гол. Он бежал и рукой махал, а мог сразу включиться. Ты видишь, что твои одноклубники страхуют друг друга, ты куда бежишь, кому рукой машешь, если сам должен был включиться?
Если бы он включился, то без проблем бы догнал Бонгонда. Я считаю, что это его гол, он не имеет права так делать, если это настоящий опорник. Я бы ему голову оторвал в раздевалке за такие вещи. Руками он машет!» — сказал экс-игрок сборной России.
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навряд ли Чавесу передадут его слова.....но вот почему про "идеальную" игру нападающего Смолова ни слова, или нормально отбегал???
И только потом присядет отдохнуть
В матче в кубке, например, Зиньковский легко от всех защитников ушёл. Почему здесь должно быть подругому?