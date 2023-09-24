Владимир Быстров раскритиковал Луиса Чавеса за ошибку в матче со «Спартаком».

« » уступило красно-белым (0:1) в 9-м туре Мир .

« привез гол. Он бежал и рукой махал, а мог сразу включиться. Ты видишь, что твои одноклубники страхуют друг друга, ты куда бежишь, кому рукой машешь, если сам должен был включиться?

Если бы он включился, то без проблем бы догнал Бонгонда. Я считаю, что это его гол, он не имеет права так делать, если это настоящий опорник. Я бы ему голову оторвал в раздевалке за такие вещи. Руками он машет!» — сказал экс-игрок сборной России.

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