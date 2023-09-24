Быстров о «Динамо» и 0:1 от «Спартака»: «Чавес привез гол. Я б ему голову оторвал в раздевалке за такие вещи»

Теги Спартак Владимир Быстров премьер-лига Россия Динамо Москва Луис Чавес Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров раскритиковал Луиса Чавеса за ошибку в матче со «Спартаком».

«Динамо» уступило красно-белым (0:1) в 9-м туре Мир РПЛ.

«Чавес привез гол. Он бежал и рукой махал, а мог сразу включиться. Ты видишь, что твои одноклубники страхуют друг друга, ты куда бежишь, кому рукой машешь, если сам должен был включиться?

Если бы он включился, то без проблем бы догнал Бонгонда. Я считаю, что это его гол, он не имеет права так делать, если это настоящий опорник. Я бы ему голову оторвал в раздевалке за такие вещи. Руками он машет!» — сказал экс-игрок сборной России.

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29 комментариев

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Игорь Игорев
Быстров напоминает продавца нелегального оружия из фильма Люди в черном. Будто в его голову выстрелили, и она выросла не до конца😊
+26
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+25
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Oleg Olegov
Быстров похож на злого школьника)
+24
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+24
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argentina10
Володя жесткий.....но справедливый)))
навряд ли Чавесу передадут его слова.....но вот почему про "идеальную" игру нападающего Смолова ни слова, или нормально отбегал???
+7
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+7
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Любитель побеждать
Ответ Oleg Olegov
Быстров похож на злого школьника)
Но он ведь прав? Что за всратая привычка, тем более когда есть вар, махать руками судьям? Ты футболист и твое дело играть и доигрывать эпизоды до конца всегда, а там уж разберутся.
+5
0
+5
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Doronya
Гол привёз Джордан! Да и ошибся он еще до матча, одев майку не того цвета.
+5
-1
+4
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Barsa! bolshe chem klub
Если Чавесу оторвать голову он еще 3-5 минуты может бегать и размахивать руками!
И только потом присядет отдохнуть
+4
0
+4
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Darkhan Darkhan
Вовка мы видели как ты умеешь головы отрывать на одном видео.
+3
0
+3
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Aleksey Novikov
многие Быстрову хотели бы язык оторвать
+3
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Jenqa123
Ответ Игорь Игорев
Быстров напоминает продавца нелегального оружия из фильма Люди в черном. Будто в его голову выстрелили, и она выросла не до конца😊
топ коммент)
+2
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+2
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Андрей Чижевский
Ответ Любитель побеждать
Но он ведь прав? Что за всратая привычка, тем более когда есть вар, махать руками судьям? Ты футболист и твое дело играть и доигрывать эпизоды до конца всегда, а там уж разберутся.
Там больше Бальбуэна виноват. Чувак вообще не понятно что делал. Держал фланг, где и так было три защитника.
+2
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Алар
У Быстрова все просто. Ошибки часть футбола и побеждает тот, кто эти ошибки нивелирует командной игрой. Да, Чавес ошибся, но Бонгонда бежал пол поля и никто ему не помешал!
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Джиза
А мне вчера Смолов запрмнился. Не часто смотрю Динамо, поэтому выводы делать не буду, но вчера он прям никакой был. Все медленно, все решения - простейшие. Бонгонда - по сути, абсолютно средний игрок европейского уровня (очень нравится его игра, просто явно это не всеми признанный топ), но если сравнивать движения, скорость, мысль - Федя выглядит вообще никаким на его уровне. А по прессе и зарплате он у нас одним из самых талантливых зовется.
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Dinmos
Ответ Darkhan Darkhan
Вовка мы видели как ты умеешь головы отрывать на одном видео.
Вовка вообще бы помолчал насчёт привозов и отрывания голов. Это игра,и ошибиться может каждый. Даже великие ошибаются.
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Алексей Иванов
Ответ Darkhan Darkhan
Вовка мы видели как ты умеешь головы отрывать на одном видео.
Головки
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Семен Романов
Ответ argentina10
Володя жесткий.....но справедливый))) навряд ли Чавесу передадут его слова.....но вот почему про "идеальную" игру нападающего Смолова ни слова, или нормально отбегал???
Особенно его бездарная попытка обводки Дуарте,да и в целом матч
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Дмитрий Тараканов
Смолов-балласт, чего не понятно?
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Dmitriy P
А не Смолов ли начал этот обрез, когда опять начал финтить в штрафной?
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arij
прекрасная игра на три результата.. получилось так. Интересная прессуха потом: Личка высказался об игре команды и своем желании улучшать ее, Абассаль же снова нашел повод поныть. Личка - очень позитивен, приятный в общении, и вся его деятельность направлена на улучшение игры. Ответственный человек. К сожалению, в завершающей фазе удары идут во вратаря и, как вчера, даже в яйцы. Но игра правильная.
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T622222
Главное найти виноватого….
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Уся Ваткин
Быстров - отрыватель голов
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Пользователь Huawei
А откуда такая уверенность, что догнал бы?
В матче в кубке, например, Зиньковский легко от всех защитников ушёл. Почему здесь должно быть подругому?
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ЛыСъ
почему голову то, а не руки?
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justbored
😂
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Spaten
Привет это Володька! Вы там бегать тренируете или только руками махать?
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Ale10FJ
Гаррагера из себя строит..
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