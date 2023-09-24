Хлусевич после 1:0 с «Динамо»: «Может ли «Спартак» устраивать четвертое место?»
Даниил Хлусевич высказался о турнирном положении «Спартака» в Мир РПЛ.
Защитник красно-белых выразил мнение после победы над «Динамо» (1:0) в 9-м туре.
— Хороший матч, много зрителей, приятно было играть. Рад, что выиграли, рад, что не пропустили. Не боялись играть на сто процентов, играли, старались выиграть. Все получилось.
— Учитывая Кубок, третья игра подряд на ноль. Что поменяли в тактике?
— Стараемся работать над этим, улучшать во всех качествах как впереди, так и сзади.
— На этой неделе вы досрочно вышли из группы в Кубке России. Можно ли сказать, что вы выдохнули?
— В любом случае это хорошо, в Кубке идем пока без поражений, надеюсь, что продолжим в том же духе.
— У «Спартака» после этой победы четвертое место, вас устраивает ваше положение?
— Как вы думаете, может ли «Спартак» устраивать четвертое место? —сказал Хлусевич.
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