Хлусевич после 1:0 с «Динамо»: «Может ли «Спартак» устраивать четвертое место?»

Даниил Хлусевич высказался о турнирном положении «Спартака» в Мир РПЛ.

Защитник красно-белых выразил мнение после победы над «Динамо» (1:0) в 9-м туре.

— Хороший матч, много зрителей, приятно было играть. Рад, что выиграли, рад, что не пропустили. Не боялись играть на сто процентов, играли, старались выиграть. Все получилось.

— Учитывая Кубок, третья игра подряд на ноль. Что поменяли в тактике?

— Стараемся работать над этим, улучшать во всех качествах как впереди, так и сзади.

— На этой неделе вы досрочно вышли из группы в Кубке России. Можно ли сказать, что вы выдохнули?

— В любом случае это хорошо, в Кубке идем пока без поражений, надеюсь, что продолжим в том же духе.

— У «Спартака» после этой победы четвертое место, вас устраивает ваше положение?

— Как вы думаете, может ли « » устраивать четвертое место? —сказал .

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