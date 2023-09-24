Хлусевич после 1:0 с «Динамо»: «Может ли «Спартак» устраивать четвертое место?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич высказался о турнирном положении «Спартака» в Мир РПЛ.

Защитник красно-белых выразил мнение после победы над «Динамо» (1:0) в 9-м туре.

— Хороший матч, много зрителей, приятно было играть. Рад, что выиграли, рад, что не пропустили. Не боялись играть на сто процентов, играли, старались выиграть. Все получилось.

— Учитывая Кубок, третья игра подряд на ноль. Что поменяли в тактике?

— Стараемся работать над этим, улучшать во всех качествах как впереди, так и сзади.

— На этой неделе вы досрочно вышли из группы в Кубке России. Можно ли сказать, что вы выдохнули?

— В любом случае это хорошо, в Кубке идем пока без поражений, надеюсь, что продолжим в том же духе.

— У «Спартака» после этой победы четвертое место, вас устраивает ваше положение?

— Как вы думаете, может ли «Спартак» устраивать четвертое место? —сказал Хлусевич.

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16 комментариев

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восторгов от нашей игры и результатов должно быть минимум, вчера выиграли в очередной раз с валидолом и благодаря отличной игре Максименко, а также в очередной раз пижонство Промеса едва не аукнулось в концовке...
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-2
+11
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Питерское в АД!
как так что не пропустили? удивительно, но факт! вперёд Спартак!!!
+13
-6
+7
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freeman123
Ответ dreamstep
2 очка от первого места, считай нет отрыва, надо просто перестать после 2х побед подряд вешать на себя золотые медали.
Какие 2 очка у вас от первого места?🤣🤣🤣
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freeman123
Ответ Gremlin
А кто их вешает то?
Видимо вот такие болельщики, которые уже и Краснодару поражение записали))
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Ответ Смари Муха
2 очка отрыв, всё нормуль.
отрыв 5 очков, Краснодар ещё не проиграл...
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RSI
До чего талантливый интервьюер!!! Надо было спросить еще про погоду. И набор вопросов был бы полный.
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Gans_hi
Ответ dreamstep
2 очка от первого места, считай нет отрыва, надо просто перестать после 2х побед подряд вешать на себя золотые медали.
Сегодня станет 5 очков отрыва:)
+1
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Gremlin
Ответ dreamstep
2 очка от первого места, считай нет отрыва, надо просто перестать после 2х побед подряд вешать на себя золотые медали.
А кто их вешает то?
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Boobooka
Ответ freeman123
Какие 2 очка у вас от первого места?🤣🤣🤣
Первое 18, 4-е 16. Да, сегодня может поменяться это, но на сейчас это простая математика. Соберись
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freeman123
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отрыв 5 очков, Краснодар ещё не проиграл...
И не проиграет, Урал не тот соперник что бы Краснодар проиграл
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ЛыСъ
Ответ Смари Муха
2 очка отрыв, всё нормуль.
Поржал)
Классика КБ болелы. Утром иллюзии, вечером реальность.
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