Личка про 0:1 со «Спартаком»: «Недоволен, «Динамо» могло забрать очко. Атака не работает как надо, можем забить много, но не забиваем»

Марцел Личка считает, что «Динамо» должно было сыграть со «Спартаком» вничью.

«Недоволен результатом, могли сегодня забрать очко. Разговаривал с ребятами накануне, ждали от « » быстрых контратак, но случилась ошибка.

В первом тайме нам не хватало игроков в штрафной, хотя на ход игры команда реагировала неплохо. В раздевалке сказал: «Больше агрессии и желания, а не только короткого паса».

Во втором тайме что‑то получалось, были хорошие моменты. Увы, реализация подводит в четырех последних матчах. Можем забить много, но не забиваем. Атака не работает как надо. Не Смолов или , а вообще атака. Поэтому проиграли, хотя ничью заслужили», – сказал главный тренер « ».

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