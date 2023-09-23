Личка про 0:1 со «Спартаком»: «Недоволен, «Динамо» могло забрать очко. Атака не работает как надо, можем забить много, но не забиваем»

Теги Спартак Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Константин Тюкавин Футбол

Марцел Личка считает, что «Динамо» должно было сыграть со «Спартаком» вничью.

«Недоволен результатом, могли сегодня забрать очко. Разговаривал с ребятами накануне, ждали от «Спартака» быстрых контратак, но случилась ошибка.

В первом тайме нам не хватало игроков в штрафной, хотя на ход игры команда реагировала неплохо. В раздевалке сказал: «Больше агрессии и желания, а не только короткого паса».

Во втором тайме что‑то получалось, были хорошие моменты. Увы, реализация подводит в четырех последних матчах. Можем забить много, но не забиваем. Атака не работает как надо. Не Смолов или Тюкавин, а вообще атака. Поэтому проиграли, хотя ничью заслужили», – сказал главный тренер «Динамо».

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44 комментария

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АРТУР АЛИЕВ
Очень понравился матч и игра обеих команд. С удовольствием посмотрел. Максименко, конечно, зверь. Да и Кукуян тоже
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Григорий Гашников
да нормальный Личка тренер, ему просто нужно время, Динамо неплохо смотрится в целом
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Pelerin
Ну, Антоха загубил ещё больше... так что результат в целом справедлив.
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Никита Самарин
Очень понравился Битело, на фоне этого Динамо прям выделялся. А так очень не хватало Лаксальта, который давал необходимый объём черновой работы.
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Валерий Сергеевич
Ответ a2wai
Динамо могло бы и выигрывать, моментов было достаточно, но Максименко выдал матч жизни.
А Шунин, что хуже?
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mihail.gvozdev2020
СМОЛОВ молодца ---- полез обыгрывать двух защитников, потерял мяч и обрезал пол команды. Звезда.
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Милдронат Бромантанов
Это твоё очко забрал Смолов, уже в который раз, чешский доминатор. Продолжай ставить в состав, будет очко под угрозой и дальше.
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skorpy55
Ответ Dmitry Gaidar
А я не удивлюсь если это будет очень скоро Потому что если нас это очень сильно вымораживает,То я могу представить как бесит тех кто тратит свои пусть и не кровные но миллионы!
Я полностью с тобой согласен, но понимаешь, тут ещё большую роль сыграли не вовремя купленные новички, тянули чуть ли не до закрытия ТО. и это всё сразу свалили на Личку. так что тут много подводных камней. Как и с тем же Смолом.....
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skorpy55
Ответ Dmitry Gaidar
Личка хорошо комментирует как его команда обделывается! Вот это тренер то что нужно Я боюсь что втб скоро протаст Динамо за 1руб
А скоро так и будет. Молва уже идёт.....
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Dolard
Боюсь поедет он скоро обратно в Оренбург
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Валерий Сергеевич
Ответ Никита Самарин
Очень понравился Битело, на фоне этого Динамо прям выделялся. А так очень не хватало Лаксальта, который давал необходимый объём черновой работы.
Всё верно, у серьезного клуба на каждую позицию должно быть два классных игрока, а у нас такого нет, к сожалению!
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Dmitry Gaidar
Ответ skorpy55
Я полностью с тобой согласен, но понимаешь, тут ещё большую роль сыграли не вовремя купленные новички, тянули чуть ли не до закрытия ТО. и это всё сразу свалили на Личку. так что тут много подводных камней. Как и с тем же Смолом.....
Можно поспорить конечно!
Дело в том что ситуацию он не контролирует и ситуацию он не исправит в ближайшее время это сто процентов,поэтому потеря очков до паузы нам обеспечена,а весной будет уже понятно после трех игр где мы окажемся!
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Dmitry Gaidar
Ответ skorpy55
А скоро так и будет. Молва уже идёт.....
А я не удивлюсь если это будет очень скоро
Потому что если нас это очень сильно вымораживает,То я могу представить как бесит тех кто тратит свои пусть и не кровные но миллионы!
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Serg61
Счёт скорее мог быть 2-1 (3-1) в пользу Спартака, нежели 1-1.
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Артур Межаков
Побольше бы Смоловых в"Динамо"...
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pnapna3@gmail.com
очевидно связка Тюкавин Смолов не работает, зачем их ставить, Смолов надо было менять на 6 минуте, после фактического привоза, Тюкавин очень предсказуем и деградирует. Диска пойр
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skorpy55
Ответ Dmitry Gaidar
Можно поспорить конечно! Дело в том что ситуацию он не контролирует и ситуацию он не исправит в ближайшее время это сто процентов,поэтому потеря очков до паузы нам обеспечена,а весной будет уже понятно после трех игр где мы окажемся!
Знаешь, я думаю что ситуацию в ближайших играх Личка всё таки исправит. После этой игры давай не будем распыляться. Просто посмотрим немного вперёд. Я почему то думаю что всё наладится в ближайших играх....
Но я могу и ошибаться....
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flay
Ответ Serg61
Счёт скорее мог быть 2-1 (3-1) в пользу Спартака, нежели 1-1.
Одно слово физрук
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Максим Семин
Ответ Дмитрий Клюквин
пустая болтовня , задолбало ждать нужен результат, в чем смысл длать вечно чего-то? бред, уже настолько п,, уй что и не обидно совсем, я с 97го на матчи гоняю, тренеры игроки все одном тоже, надо толь подождать, надоело уже ждать.. .
Нужно влить миллиарды, купить весь состав бразилов. Иначе только ждать.
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Dr. Heisenberg
Реализация - это уровень мастерства + концентрация. Мастерство посредственное, концентрация крайне нестабильная. Отсюда результат. Но проблема еще и в том, что у Лички нет идей по трансформации игры по ходу матча - выигрывает Динамо или проигрывает, все решается количеством атакующих или защищающихся.
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N-6 AlexanderX
Как бы банально это все-таки ни звучало, но который раз можно ставить хату на "Динамо и Спартак". Можем забить много, но мешают поленья. У вас есть блохер в стартовом составе, который показывает сердечки после матча и устает меньше всех, и чудо Макаров, и выброшенные на него деньги. Тот факт, что они старались во втором тайме, видно, но все с баранами на новые ворота. Идет пас, куча свободного места, игрок ждет и тупит на месте, пока его не накроют. В "Спартаке" этого бобра поменьше. Как надо она когда работала? В Мезозое...
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KasperSurgut
В итоге отдало три очка....)))
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Максим Семин
Ответ Александр Громов
Ничего у Лички не получается в Динамо. Нет положительного результата, постепенно опускаемся всё ниже по турнирной таблице(
Раз опускаемся, значит сверху? Факел не опускается вон, это хорошо?
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валя_стакан
Ответ Валерий Сергеевич
А Шунин, что хуже?
Шунин пропустил не самый сложный мяч
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a2wai
Ответ Валерий Сергеевич
А Шунин, что хуже?
Сегодня на редкость удивительно было видеть, как он тащит.

Обычно Ладошкин склонен привозить.
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