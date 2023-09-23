У Феликса 3 гола и 2 передачи в 4 играх за «Барселону». Он арендован у «Атлетико»

Теги Барселона Сельта Атлетико Ла Лига Роберт Левандовски Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс набрал 5 очков по системе «гол плюс пас» в 4 матчах за «Барсу».

Сегодня 23-летний португалец сделал результативную передачу на нападающего Роберта Левандовского в матче с «Сельтой» (3:2), прошедшем в рамках 6-го тура чемпионата Ла Лиги.

Полузащитник сыграл черпачком и исполнил заброс, чтобы вывести нападающего один на один с вратарем Иваном Вильяром. Форвард реализовал голевой момент, перекинув кипера.

Феликс сегодня провел 4-ю игру в составе «Барселоны», и впервые он отыграл весь матч в полном объеме. На счету хавбека 5 (3+2) очков по системе «гол плюс пас» в играх за каталонскую команду.

Футболист арендован у «Атлетико» на срок до окончания сезона-2023/24.

Подробную статистику Феликса можно посмотреть здесь.

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50 комментариев

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Отец Абду
Достижения Феликса и Дембеле в своих клубах:

Феликс в Барсе: 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах
Дембеле в ПСЖ: 7 матчей без травм:)
+188
-3
+185
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Enejan
Трансферы сработали на 200 % сегодня и Жоау и Канселу красавчики
+39
-2
+37
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rigobersong
Самый дорогой игрок в истории португальского футбола!:)
+45
-13
+32
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Hi Hi
Ответ Enejan
Трансферы сработали на 200 % сегодня и Жоау и Канселу красавчики
Так канселу тоже Жоау)
+27
-1
+26
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Экспертное мнение
Ответ Enejan
Трансферы сработали на 200 % сегодня и Жоау и Канселу красавчики
Жоан привел Жоау и Жоау, тащит тёзок в клуб и они тащат
+12
0
+12
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Кирилл
Вот что значит «мечтал играть в Барселоне всю жизнь» )
+13
-2
+11
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Ansu Fati
Ответ Отец Абду
Достижения Феликса и Дембеле в своих клубах: Феликс в Барсе: 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах Дембеле в ПСЖ: 7 матчей без травм:)
Стоит упомянуть про 5 сбитых воробьев в статистике Дембеле))
+11
-2
+9
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mjjppgj497
А тоже покупался за 100 и несколько лет вообще ничего абсолютно не показывал
+9
-2
+7
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Zed_patriot
лучший португалец прямо сейчас!
+9
-4
+5
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Universal1000
Ответ Отец Абду
Достижения Феликса и Дембеле в своих клубах: Феликс в Барсе: 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах Дембеле в ПСЖ: 7 матчей без травм:)
Реально.
7 матчей за месяц Дембель провел и до сих пор цел!
0+0 правда, но он жив!! Это шок

А у Феликса 4+2 в 4 матчах.
Жаль конечно Португалию. Из-за одного существа будут страдать в итоге и ловить тонны хейта хнык.
+5
0
+5
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Экспертное мнение
Ответ rigobersong
Самый дорогой игрок в истории португальского футбола!:)
Представьте, клубничные таких гениев как Феликс, Бернарду, Бруну, Леау называют бесполезными брусками только потому что они недостаточно обслуживают поджидателя у штанг, и недостаточно хороши в игре вдесятером
+8
-3
+5
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Экспертное мнение
Игру нужно строить через него, тогда он раскроет весь свой потенциал. Пока его используют как обычного рядового игрока, и он всё равно умудряется найти момент и сделать разницу.
+6
-1
+5
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Hella black
Феликс восставший из пепла
+5
-1
+4
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mjjppgj497
Ответ CyberBored
Игрок, зависящий от настроения в коллективе.
Не поверишь, но в любой сфере атмосфера и личный комфорт напрямую влияют на твою эффективность
+4
0
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Manu Maks
Ответ Отец Абду
Достижения Феликса и Дембеле в своих клубах: Феликс в Барсе: 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах Дембеле в ПСЖ: 7 матчей без травм:)
Ха ха ха
+7
-3
+4
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Алибек Багаутдинов
Ответ hq91
Феликс и Канселу заметно преобразили атаку команды, в прошлом сезоне она была блеклая
согласен. Две самые проблемные позиции были. Теперь реально есть шанс на успех в ЛЧ. И верится в это уже не с трудом.
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Игорь Климов
Феликс отлично вписался в состав Барселоны, молодец!
+6
-3
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imeka21
Как же он хорош, создаёт креатив в атаке
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Maggio 13
Пас-конфетка, конечно, получился на Лёву 🤌
+2
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hq91
Феликс и Канселу заметно преобразили атаку команды, в прошлом сезоне она была блеклая
+2
0
+2
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Ложный Латераль
Главной ошибкой Феликса был переход в Атлетико, под игру Симеоне он совсем нн подходил. А про Челси вообще говорить не стоит. Теперь он нашел своего тренера
+4
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Universal1000
Ответ Экспертное мнение
Представьте, клубничные таких гениев как Феликс, Бернарду, Бруну, Леау называют бесполезными брусками только потому что они недостаточно обслуживают поджидателя у штанг, и недостаточно хороши в игре вдесятером
Поджидатель ))
Неплохо
+2
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Iamliam
Наконец-то Феликс заиграл на 100млн! И здорово что это случилось в Барсе. Надеюсь обойдется без травм и тогда ожидаю от Барсы настоящей феерии в ЛЧ, спустя 5 лет после проклятого матча с Ливерпулем.
+2
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Reims Start 2023
Шикарно вошёл в игру Барселоны, Удачи и без травм
+2
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Игорь Климов
Барселоне обязательно нужно Феликса выкупать у Атлетико.
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