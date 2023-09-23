У Феликса 3 гола и 2 передачи в 4 играх за «Барселону». Он арендован у «Атлетико»
Жоау Феликс набрал 5 очков по системе «гол плюс пас» в 4 матчах за «Барсу».
Сегодня 23-летний португалец сделал результативную передачу на нападающего Роберта Левандовского в матче с «Сельтой» (3:2), прошедшем в рамках 6-го тура чемпионата Ла Лиги.
Полузащитник сыграл черпачком и исполнил заброс, чтобы вывести нападающего один на один с вратарем Иваном Вильяром. Форвард реализовал голевой момент, перекинув кипера.
Феликс сегодня провел 4-ю игру в составе «Барселоны», и впервые он отыграл весь матч в полном объеме. На счету хавбека 5 (3+2) очков по системе «гол плюс пас» в играх за каталонскую команду.
Футболист арендован у «Атлетико» на срок до окончания сезона-2023/24.
Подробную статистику Феликса можно посмотреть здесь.
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Феликс в Барсе: 3 гола и 2 ассиста в 4 матчах
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0+0 правда, но он жив!! Это шок
А у Феликса 4+2 в 4 матчах.
Жаль конечно Португалию. Из-за одного существа будут страдать в итоге и ловить тонны хейта хнык.
Неплохо