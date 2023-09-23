У Феликса 3 гола и 2 передачи в 4 играх за «Барселону». Он арендован у «Атлетико»

Жоау Феликс набрал 5 очков по системе «гол плюс пас» в 4 матчах за «Барсу».

Сегодня 23-летний португалец сделал результативную передачу на нападающего Роберта Левандовского в матче с «Сельтой» (3:2), прошедшем в рамках 6-го тура чемпионата Ла Лиги.

Полузащитник сыграл черпачком и исполнил заброс, чтобы вывести нападающего один на один с вратарем Иваном Вильяром. Форвард реализовал голевой момент, перекинув кипера.

сегодня провел 4-ю игру в составе «Барселоны», и впервые он отыграл весь матч в полном объеме. На счету хавбека 5 (3+2) очков по системе «гол плюс пас» в играх за каталонскую команду.

Футболист арендован у « » на срок до окончания сезона-2023/24.

Подробную статистику Феликса можно посмотреть здесь.

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