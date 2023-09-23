Сауль о стремлении Феликса уйти в «Барсу»: «Он мог бы поступить лучше, это сказалось на «Атлетико». Игрок сам должен хотеть адаптироваться к тому, что не считает идеальным»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Сауль Ньигес Жоау Феликс Футбол

Сауль Ньигес неодобрительно высказался о поведении Жоау Феликса.

В июле полузащитник, принадлежащий «Атлетико», заявил, что хотел бы выступать за «Барселону». Перед закрытием трансферного окна каталонцам удалось его арендовать.

«Он отличный игрок, ему не везло с тем, чтобы показать свои способности в нашей команде. Я знаю, что он очень хорош, но он должен сам хотеть адаптироваться и делать то, что ему не казалось идеальным вариантом.

Я желаю ему успехов, пускай у него в «Барселоне» все получится, он очень мощно стартовал.

Я думаю, что он мог бы лучше поступить [перед уходом], но не поступил, и в конечном счете это сказалось на клубе», – отметил хавбек в интервью Movistar+.

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6 комментариев

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Nogoi89
Зачем вы купили технаря и пытались сделать из него Диего Косту II? И почему он должен хотеть играть в то, что ему не свойственно от слова совсем? Такое случается, что команда не подходит человеку, просто за него было отдано много денег и до последнего Атлетико хотел его вписать в свою команду.
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Nogoi89
Ответ SWAGG
Атлетико всегда был бусом. Так зачем распиаренный португез убежал в команду под чей стиль он не собирался подстраиваться?) я напомню, что Феликса брали как замену Гризманну, видимо он тоже как Коста играл. почему нынешний гризманн, который уже прошел пик может делать разницу в бусе, а бедный распиаренный Феликс нет?) вспомни суареса, который вообще из барсы пришел и никогда не играл в бусах. он их в первый же год чемпионами сделал. а эксперты все носятся с феликсом, который за 3.5 года так и не смог показать ничего, что хотя бы отдаленно напоминало 120 лямов
Феликс молодой пацан, которому агент сказал и он перешёл и рад был. А Атлетико это серьезная команда с взрослыми дядями во главе. Насчёт Гриззи: 1) он не за 120 перешёл, он стал топом в Атлетико перейдя перспективным юным игроком недорого. 2) Он вообще по-другому играет, у него нет такой техники и скорости, как у Феликса, он играет головой. А, так как игракт головой, то можно в голову вложить что-нибудь другое.
Феликс не глупый, естественно, мозги тоже есть, но он технарь и игрок фантазии, его нельзя в рамки ставить тесные.
Короче, разные люди и разный характер, нельзя сравнивать
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SWAGG
Ответ Ruslan Zinovyev
Суарес никого чемпионом не сделал, в тот сезон и Барса и Реал просто отвратительно играли и разбазарили кучу очков. Суарес ушел в лесопилку уже сбитым жирным летчиком.
сбитый летчик это феликс
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