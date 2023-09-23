Сауль о стремлении Феликса уйти в «Барсу»: «Он мог бы поступить лучше, это сказалось на «Атлетико». Игрок сам должен хотеть адаптироваться к тому, что не считает идеальным»
Сауль Ньигес неодобрительно высказался о поведении Жоау Феликса.
В июле полузащитник, принадлежащий «Атлетико», заявил, что хотел бы выступать за «Барселону». Перед закрытием трансферного окна каталонцам удалось его арендовать.
«Он отличный игрок, ему не везло с тем, чтобы показать свои способности в нашей команде. Я знаю, что он очень хорош, но он должен сам хотеть адаптироваться и делать то, что ему не казалось идеальным вариантом.
Я желаю ему успехов, пускай у него в «Барселоне» все получится, он очень мощно стартовал.
Я думаю, что он мог бы лучше поступить [перед уходом], но не поступил, и в конечном счете это сказалось на клубе», – отметил хавбек в интервью Movistar+.
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Феликс не глупый, естественно, мозги тоже есть, но он технарь и игрок фантазии, его нельзя в рамки ставить тесные.
Короче, разные люди и разный характер, нельзя сравнивать