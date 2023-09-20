Хави про 5:0 с «Антверпеном» и «Бетисом»: «Лучшие матчи «Барселоны» при мне. Горжусь командой»

Теги Барселона Хави Марк ван Боммел Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Антверпен Илкай Гюндоган Жоау Канселу Жоау Феликс Футбол

Хави считает, что в последних матчах «Барселона» показывает лучшую игру при нем.

19 сентября команда разгромила «Антверпен» (5:0) в Лиге чемпионов, 16 сентября – «Бетис» (5:0) в Ла Лиге.

«Я очень рад и доволен, и не только тем, что это 5:0, но и самой игрой. Тем, как мы играли, взаимопониманием. Этот матч и субботний – лучшие по уровню за время моей работы здесь. Так и надо.

Пришли новички, которые повысили общий уровень, но и команда в целом прибавила. Я горжусь этой командой, но нам нужно добиться стабильности.

Канселу и Гюндоган работали с тренером, который ставит игру, похожую на нашу. Приятно за ними наблюдать. Как и за Феликсом, который идеально понимает свою роль и наслаждается ею.

Важнее всего поддерживать такой уровень игры, концентрации, рвения. Команда получает удовольствие. В прошлом году нам не хватало более качественной позиционной атаки, сейчас же мы это исправили.

Ван Боммел сказал, что у нас очень хорошая команда, отличная, и я ответил, что дела действительно идут хорошо», – заявил главный тренер «Барселоны».

Соберите свою команду в Fantasy Лиги чемпионов от Winilne, вступайте в лигу c друзьями и поборитесь за призы – iPad и Apple Watch

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Канселу просто зверюга какой-то 😨 топ подписание
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Климов
Респект Хави!
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsa! bolshe chem klub
дай Бог ещё много манит...
Ох как манит, манита!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сэмвел Тарли
Ответ Мексиканская песня
Пропускают 4:0, а забивают 5:0.
Что?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
atomio
Если бы не мадридский кабинет в первом туре - старт сезона просто шик!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Пока карлуха кое как в 1 мяч отскакивает, Маэстро Хави показывает мастер класс всему мировому футболу:))
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
Ван Боммел одобрил Чави, огонь просто.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pamir88
Надеюсь к класико подойдут в боевой форме и без травм. Ждем-с.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Экспертное мнение
Барса Пепа поставила на поток 5-0, и Реал попадался.
Хави близок. Были одни 1-0, сейчас появилась атака.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yoursistersboyfriend
Так они в этих матчах забили почти в 3 раза больше чем насоздавали по XG. На дистанции этот перекос аукнется и совсем скоро всё вернется на свои места, будут победы в 1 мяч дай бог
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий