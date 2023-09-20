Хави про 5:0 с «Антверпеном» и «Бетисом»: «Лучшие матчи «Барселоны» при мне. Горжусь командой»

Хави считает, что в последних матчах «Барселона» показывает лучшую игру при нем.

19 сентября команда разгромила « » (5:0) в Лиге чемпионов, 16 сентября – «Бетис» (5:0) в .

«Я очень рад и доволен, и не только тем, что это 5:0, но и самой игрой. Тем, как мы играли, взаимопониманием. Этот матч и субботний – лучшие по уровню за время моей работы здесь. Так и надо.

Пришли новички, которые повысили общий уровень, но и команда в целом прибавила. Я горжусь этой командой, но нам нужно добиться стабильности.

и работали с тренером, который ставит игру, похожую на нашу. Приятно за ними наблюдать. Как и за Феликсом, который идеально понимает свою роль и наслаждается ею.

Важнее всего поддерживать такой уровень игры, концентрации, рвения. Команда получает удовольствие. В прошлом году нам не хватало более качественной позиционной атаки, сейчас же мы это исправили.

Ван Боммел сказал, что у нас очень хорошая команда, отличная, и я ответил, что дела действительно идут хорошо», – заявил главный тренер «Барселоны».

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