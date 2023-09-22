Галено из «Порту», у которого 2+1 против «Шахтера», – игрок недели в ЛЧ. Он обошел Беллингема, Феликса и Эдегора

Вендерсон Галено признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Футболист «Порту» оформил дубль, нанеся три удара по воротам, и отдал результативную передачу в матче с «Шахтером» (3:1).

Галено опередил («Реал»), («Барселона») и Мартина Эдегора («Арсенал»).

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