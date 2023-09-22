Галено из «Порту», у которого 2+1 против «Шахтера», – игрок недели в ЛЧ. Он обошел Беллингема, Феликса и Эдегора

Теги Шахтер Порту Лига чемпионов УЕФА рейтинги Мартин Эдегор Вендерсон Галено Жоау Феликс Джуд Беллингем Футбол

Вендерсон Галено признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Футболист «Порту» оформил дубль, нанеся три удара по воротам, и отдал результативную передачу в матче с «Шахтером» (3:1).

Галено опередил Джуда Беллингема («Реал»), Жоау Феликса («Барселона») и Мартина Эдегора («Арсенал»).

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10 комментариев

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Wellerman
Рад, что не дали ни Беллингему, ни Феликсу, а то одна из двух клубных фанбаз истерила бы в любом случае.
А вообще, игнорировать в такой номинации Проведеля - преступление. То, что он сделал - всё-таки история.
+11
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+11
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Экспертное мнение
Беллинхем хитер, знает куда надо переходить, теперь наверняка просто так будет попадать во всякие символические сборные)) В Реале достаточно просто из офсайда класть и ты уже претендент на ЗМ, хорошо.
+21
-11
+10
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mjjppgj497
Ответ ВладимирНеПутин
Как игроки порту посмели забивать украинской команде?
Владимир, вы не туда воюете
+4
0
+4
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ВладимирНеПутин
Как игроки порту посмели забивать украинской команде?
+8
-7
+1
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Dmitry Zhdanov
Ответ Экспертное мнение
Беллинхем хитер, знает куда надо переходить, теперь наверняка просто так будет попадать во всякие символические сборные)) В Реале достаточно просто из офсайда класть и ты уже претендент на ЗМ, хорошо.
А то, что он и правда очень хорош, и тащит команду, это так, мелочи
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Tristan...
Ответ Экспертное мнение
Беллинхем хитер, знает куда надо переходить, теперь наверняка просто так будет попадать во всякие символические сборные)) В Реале достаточно просто из офсайда класть и ты уже претендент на ЗМ, хорошо.
Вся история Реала в одной этой номинации Беллингема...
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Lindeman
Ответ Wellerman
Рад, что не дали ни Беллингему, ни Феликсу, а то одна из двух клубных фанбаз истерила бы в любом случае. А вообще, игнорировать в такой номинации Проведеля - преступление. То, что он сделал - всё-таки история.
Его номинировали только на гол недели
0
0
0
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