Жоау Феликс: «Не смог адаптироваться к идеям «Атлетико» и Симеоне. Верил, что «Барса» идеальна для меня»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс поделился эмоциями от первых недель в «Барселоне».

– Вы ожидали, что начнете именно так? Сразу после дебюта вы забиваете и ассистируете, команда играет очень хорошо и много забивает.

– Я не ожидал, что все начнется так хорошо. Я верил, что это идеальное место для меня, и по-прежнему так считаю. Но все действительно идет очень, очень хорошо, и я не ожидал, что так будет. Пусть все так и продолжится.

– Была информация, что вы пошли на очень серьезные финансовые уступки ради перехода в «Барсу». Вы правда очень мало зарабатываете и отказались от больших денег, чтобы оказаться здесь?

– Да, я правда отказался от значительной части зарплаты. Но мне нужно было сменить клуб. Мне нужно было оказаться в месте, где я смог бы играть в свой футбол. Как я уже говорил, я всегда считал, что «Барса» – идеальное место. Все идет хорошо, и я должен был приложить эти усилия, чтобы снова получать радость от игры.

– Очень часто спрашивают: как так получилось, что с вашим уровнем мастерства и тем, что вы показывали в «Бенфике», у вас не получилось добиться успеха в «Атлетико» у Симеоне?

– Это очевидно всем. Таков футбол. Если что-то идет не так, нужно менять команду. Я попробовал в «Челси», теперь ушел в «Барсу», потому что в «Атлетико» у меня не получалось играть хорошо. Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался на максимум. Там у меня тоже были очень хорошие периоды, – сказал полузащитник «Барселоны».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
berros
Ответ QWertY
Ладно Симеоне, ты и к идеям Поттера не смог адаптироваться
идеи Поттера- они какие??? Кто-то их разгадал?
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bestvideox
Как по мне так много слов, после успехов против Антверпена. Поживём увидим как будет дальше.
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fcb812
Удачи Жоау,вписался в команду великолепно
Шикарный игрок,главное без травм
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Борис Громов
я как не понимал пять лет назад зачем его купили матрасы, так до сих пор и не понимаю. еще и отвалили тогда под сотку кажется.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Ненахов
Ну в тошнотворном футболе Атлетико, нечего делать такому а атакующему игроку как Феликс
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Пока рано делать выводы, нужно что бы он проявил себя на дистанции и с сильными соперниками, пока просто молодец:))
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
Это было сразу понятно ,что он не игрок Атлетико , сразу после трансфера .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ QWertY
Ладно Симеоне, ты и к идеям Поттера не смог адаптироваться
Поттер даже не знал, какой у него стартовый состав, какие там идеи)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
abdulakushev@yandex.ru
Ответ Константин Эсперов
Это было сразу понятно ,что он не игрок Атлетико , сразу после трансфера .
Это было понятно до трансфера. В Атлетико сознательно пошли на неоправданный риск. Стоил бы он 40-45, ещё можно было бы думать и пробовать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Жаль, что такой игрок столько лет в автобусах провел
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
Ключевое слово «периоды», был нестабилен. Посмотрим как в барсе
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ Акира_1
Поттер даже не знал, какой у него стартовый состав, какие там идеи)
Нужно было дать ему время. С его увольнений ничего не изменилось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
H23
Если ориентироваться на забитые голы, то Феликс начал очень неплохо в Барсе, да и удача ему явно сопутствует... пока сопутствует.
Но... Вот интересно, мне одному показалось, что с приходом Феликса роль и драйв Гави в игре Барсы как-то резко снизилась?
(Впрочем, весьма возможно, что это какой-то временный спад и пока ещё рано говорить, что его снизилась совсем до нуля и что это связано именно с Феликсом, но что-то такое присутствует...).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sakhib Dagalaev
Ответ Борис Громов
я как не понимал пять лет назад зачем его купили матрасы, так до сих пор и не понимаю. еще и отвалили тогда под сотку кажется.
Больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Max Semenik
Ответ Борис Громов
я как не понимал пять лет назад зачем его купили матрасы, так до сих пор и не понимаю. еще и отвалили тогда под сотку кажется.
Они продали Гризманна и пришлось в последний момент искать ему замену. Феликс был одним из реалистичных вариантов, но Бенфика за него ещё и потребовала всё до копейки, полученное за Гризу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий