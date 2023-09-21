Жоау Феликс: «Не смог адаптироваться к идеям «Атлетико» и Симеоне. Верил, что «Барса» идеальна для меня»

Жоау Феликс поделился эмоциями от первых недель в «Барселоне».

– Вы ожидали, что начнете именно так? Сразу после дебюта вы забиваете и ассистируете, команда играет очень хорошо и много забивает.

– Я не ожидал, что все начнется так хорошо. Я верил, что это идеальное место для меня, и по-прежнему так считаю. Но все действительно идет очень, очень хорошо, и я не ожидал, что так будет. Пусть все так и продолжится.

– Была информация, что вы пошли на очень серьезные финансовые уступки ради перехода в «Барсу». Вы правда очень мало зарабатываете и отказались от больших денег, чтобы оказаться здесь?

– Да, я правда отказался от значительной части зарплаты. Но мне нужно было сменить клуб. Мне нужно было оказаться в месте, где я смог бы играть в свой футбол. Как я уже говорил, я всегда считал, что «Барса» – идеальное место. Все идет хорошо, и я должен был приложить эти усилия, чтобы снова получать радость от игры.

– Очень часто спрашивают: как так получилось, что с вашим уровнем мастерства и тем, что вы показывали в «Бенфике», у вас не получилось добиться успеха в « » у ?

– Это очевидно всем. Таков футбол. Если что-то идет не так, нужно менять команду. Я попробовал в «Челси», теперь ушел в «Барсу», потому что в «Атлетико» у меня не получалось играть хорошо. Я не смог адаптироваться к идеям клуба и тренера. Но я всегда старался на максимум. Там у меня тоже были очень хорошие периоды, – сказал полузащитник «Барселоны».

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