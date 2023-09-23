Пеп об удалении Родри за захват за горло: «Он извинился в раздевалке. Надо контролировать эмоции. Я могу получить желтую, но он не может получать красную»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Ноттингем Форест Родри Морган Гиббс-Уайт Футбол

Пеп Гвардиола высказался об удалении полузащитника «Ман Сити» Родри.

«Сити» дома обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) в 6-м туре АПЛ. Хавбек Родри схватил за горло Моргана Гиббса-Уайта и был удален в самом начале второго тайма.

«Он сделал это – извинился. Сказал [в раздевалке]: «Извините».

Родри должен контролировать эмоции. Я могу получить желтую карточку, но Родри не может получать красную.

Это не я играю, игроки на поле должны контролировать свои эмоции», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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19 комментариев

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Александр Нижников
самсунг теперь в основе выйдет наконец то
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ramzan-ansar@mail.ru
Вот и отдохнет). А филипс кстати не факт, что получит игровую практику из за удаления Родри.
+14
-2
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Роман
Ответ Александр Нижников
самсунг теперь в основе выйдет наконец то
сони эриксон даже в этой ситуации вряд ли выйдет на поле))
+11
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serginn
Родри понял, что ему грозит и быстро отдернул руки, но даже этого мгновения хватило. Смазал впечатление от великолепного паса на Уокера на первый гол.
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Просто непонятнейший поступок Родри. Он из-за этого пропустит матч с Арсеналом. Ну зачем Родри полез в эту драку, в матче где всё отлично складывалось? Без Родри, с Арсеналом вообще не представляю как играть.
+4
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Glukinho
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Просто непонятнейший поступок Родри. Он из-за этого пропустит матч с Арсеналом. Ну зачем Родри полез в эту драку, в матче где всё отлично складывалось? Без Родри, с Арсеналом вообще не представляю как играть.
Да уж как-нибудь наковыряют, чай, не последний клуб
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Phil
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Просто непонятнейший поступок Родри. Он из-за этого пропустит матч с Арсеналом. Ну зачем Родри полез в эту драку, в матче где всё отлично складывалось? Без Родри, с Арсеналом вообще не представляю как играть.
Бро не все так плохо, Кова вполне хорош на этой позиции, думаю в его сторону сделает Пеп выбор, а не Филипса, ну и разрыв в классе команд очень большой, с Родри конечно было бы поуверенней но и так фаворитом остается Сити.
П.С. Ничейка на Эмирейтс будет очень даже неплохим результатом.)
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Den-is
Ответ sema mixajlov
новичками придется отдуваться, но конечно без КДБ, Родри, Стоунза и Силвы это оч сложно будет
Сити побудет в шкуре Арсенала последних 10 лет, когда к матчу с Сити обязательно получал травму основной игрок, от которого много что зависело
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sema mixajlov
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Просто непонятнейший поступок Родри. Он из-за этого пропустит матч с Арсеналом. Ну зачем Родри полез в эту драку, в матче где всё отлично складывалось? Без Родри, с Арсеналом вообще не представляю как играть.
новичками придется отдуваться, но конечно без КДБ, Родри, Стоунза и Силвы это оч сложно будет
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sema mixajlov
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Ковачича мне кажется будет ставить
Он вроде пока на травме
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ramzan-ansar@mail.ru
Ответ sema mixajlov
У Сити есть другие опорники?
Ковачича мне кажется будет ставить
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david lamer
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Его будет не хватать на этом матче!
100%
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ramzan-ansar@mail.ru
Ответ david lamer
отдохнёт в матче с арсеналом, не вовремя получилось
Его будет не хватать на этом матче!
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sema mixajlov
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Вот и отдохнет). А филипс кстати не факт, что получит игровую практику из за удаления Родри.
У Сити есть другие опорники?
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david lamer
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Вот и отдохнет). А филипс кстати не факт, что получит игровую практику из за удаления Родри.
отдохнёт в матче с арсеналом, не вовремя получилось
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ramzan-ansar@mail.ru
Ответ Phil
склонен с вами согласиться, Ковачич к следующим матчам уже будет готов.
Вот и об этом.
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Phil
Ответ ramzan-ansar@mail.ru
Вот и отдохнет). А филипс кстати не факт, что получит игровую практику из за удаления Родри.
склонен с вами согласиться, Ковачич к следующим матчам уже будет готов.
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sema_qwi@mail.ru
Все по делу, за эмоциями нужно следить
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