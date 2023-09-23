Пеп об удалении Родри за захват за горло: «Он извинился в раздевалке. Надо контролировать эмоции. Я могу получить желтую, но он не может получать красную»

Пеп Гвардиола высказался об удалении полузащитника «Ман Сити» Родри.

«Сити» дома обыграл « » (2:0) в 6-м туре . Хавбек Родри схватил за горло Моргана Гиббса-Уайта и был удален в самом начале второго тайма.

«Он сделал это – извинился. Сказал [в раздевалке]: «Извините».

Родри должен контролировать эмоции. Я могу получить желтую карточку, но Родри не может получать красную.

Это не я играю, игроки на поле должны контролировать свои эмоции», – сказал главный тренер « ».

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