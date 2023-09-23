Пеп об удалении Родри за захват за горло: «Он извинился в раздевалке. Надо контролировать эмоции. Я могу получить желтую, но он не может получать красную»
Пеп Гвардиола высказался об удалении полузащитника «Ман Сити» Родри.
«Сити» дома обыграл «Ноттингем Форест» (2:0) в 6-м туре АПЛ. Хавбек Родри схватил за горло Моргана Гиббса-Уайта и был удален в самом начале второго тайма.
«Он сделал это – извинился. Сказал [в раздевалке]: «Извините».
Родри должен контролировать эмоции. Я могу получить желтую карточку, но Родри не может получать красную.
Это не я играю, игроки на поле должны контролировать свои эмоции», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
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